У районі повітряного простору Києва - російські безпілотники, працюють сили ППО, - КМВА

У повітряному просторі Києва - російські розвідувальні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМВА.

"У районі повітряного простору Києва працюють розвідувальні БПЛА ворога. Працює наше ППО", - йдеться в повідомленні.

Громадян закликають перебувати в укриттях. Повітряна тривога триває.

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