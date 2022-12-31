У районі повітряного простору Києва - російські безпілотники, працюють сили ППО, - КМВА
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У повітряному просторі Києва - російські розвідувальні безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМВА.
"У районі повітряного простору Києва працюють розвідувальні БПЛА ворога. Працює наше ППО", - йдеться в повідомленні.
Громадян закликають перебувати в укриттях. Повітряна тривога триває.
Топ коментарі
+9 Тарас Петренко 23a9f892
показати весь коментар31.12.2022 16:06
+8 alexandr shamov
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показати весь коментар31.12.2022 16:13
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Гарна агентура кремля залишилась Україною керувати.
Они ведь всем продают *****...сы муслимские.