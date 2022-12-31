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безпілотник (2095) війна (56511) Київ (13848)

У районі повітряного простору Києва - російські безпілотники, працюють сили ППО, - КМВА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

орлан

У повітряному просторі Києва - російські розвідувальні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМВА.

"У районі повітряного простору Києва працюють розвідувальні БПЛА ворога. Працює наше ППО", - йдеться в повідомленні.

Громадян закликають перебувати в укриттях. Повітряна тривога триває.

Читайте: Сили ППО знищили 7 ворожих цілей над Києвом, відомо про 1 загиблого та 16 постраждалих, - КМВА

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Наши что-то пустили на мацквабад? Это был бы лучший подарок...
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31.12.2022 16:06
+8
Так, есть... Старт на мацквабад.
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31.12.2022 16:04
+7
время изчо есть, шандарахнуть по кремлю, так чтобы башни нах. послетали.
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31.12.2022 16:13
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Так, есть... Старт на мацквабад.
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31.12.2022 16:04 Відповісти
время изчо есть, шандарахнуть по кремлю, так чтобы башни нах. послетали.
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31.12.2022 16:13 Відповісти
Наши что-то пустили на мацквабад? Это был бы лучший подарок...
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31.12.2022 16:06 Відповісти
Говорят, шо да, но тока кто же правду скажет. Мы - не стрелять...
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31.12.2022 16:09 Відповісти
Нет-нет, конечно нет, как вы могли подумать...
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31.12.2022 16:10 Відповісти
Знеструмлений Кремль і сирени на Красній площі в Москві
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31.12.2022 16:29 Відповісти
тарас, ваши это кто? судя по флагу, ты выполняешь секретное задание? вернись и комментируй то что увидишь или услышишь...
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31.12.2022 17:45 Відповісти
значить ще буде ракетна атака розвідувальники фіксують попадання
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31.12.2022 16:17 Відповісти
щоб зафіксувати попадання, йому щє повернутись треба. не впевнений, що хоча б у одного є на це шанси.
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31.12.2022 16:27 Відповісти
звідки прилетіли? від наших картопляних друзів?
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31.12.2022 16:38 Відповісти
Гарно Зе клоун ситуацію контролює зі своїм ОП, Дристович той може ще перднути що то нє сутєво коли дрони шахіди над Київом ....
Гарна агентура кремля залишилась Україною керувати.
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31.12.2022 17:07 Відповісти
Давайте купим у иранцев шехеды и ракеты.
Они ведь всем продают *****...сы муслимские.
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31.12.2022 17:16 Відповісти
Цікаво, а як вони залетіли аж в район повітряного простору Києва??
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31.12.2022 17:20 Відповісти
Щє цікавіше, на що вони розраховували, це ж щє повернутися треба щоб пощастило
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31.12.2022 17:30 Відповісти
 
 