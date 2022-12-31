Внаслідок удару по Хмельницькому, поранено семеро людей, троє - у тяжкому стані, - ОВА

У суботу, 31 грудня, росіяни завдали ракетного удару по Хмельницькому, внаслідок якого було поранено семеро людей

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин у тeлеграмі.

"Друзі, маємо прильоти на території громади. Повітряна тривога триває. Деталі згодом.

Зберігайте спокій. Тримаймо стрій!" - написав Симчишин.

За словами голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія, внаслідок обстрілу постраждало семеро цивільних осіб. Чоловік та дві жінки перебувають у тяжкому стані.

Внаслідок обстрілу частина міста Хмельницького залишилася знеструмленою. Одразу після закінчення тривоги будуть проводитися обстеження та ремонтні роботи.

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