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Внаслідок удару по Хмельницькому, поранено семеро людей, троє - у тяжкому стані, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл

У суботу, 31 грудня, росіяни завдали ракетного удару по Хмельницькому, внаслідок якого було поранено семеро людей

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин у тeлеграмі.

"Друзі, маємо прильоти на території громади. Повітряна тривога триває. Деталі згодом.

Зберігайте спокій. Тримаймо стрій!" - написав Симчишин.

За словами голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія, внаслідок обстрілу постраждало семеро цивільних осіб. Чоловік та дві жінки перебувають у тяжкому стані.

Внаслідок обстрілу частина міста Хмельницького залишилася знеструмленою. Одразу після закінчення тривоги будуть проводитися обстеження та ремонтні роботи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хмельницька область була атакована ракетами, є поранені, - ОП

Автор: Роман Свиридович
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яке ж воно паганоє, це ***** і народець таке ж неподобство
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31.12.2022 16:25 Відповісти
Москалі їб***і, щоб вам оті ракети позалітали у всі ваші дири!!!
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31.12.2022 16:31 Відповісти
Прямо над будинком пролетіло - вікна ледь витримали... Кицька сховалася під диван за кілька секунд до того, як почув звук ракети - так і зрозумів, що, цього разу точно по нас ввалять. Виродки. Таки затягну тугіше пасок і додатково закину ще трохи на ЗСУ.
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31.12.2022 17:00 Відповісти
 
 