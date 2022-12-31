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Цього разу окупанти били по житлових районах, навіть не по енергетичній інфраструктурі. Путін "зустрічає" Новий рік вбивствами, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав виключити РФ із Ради безпеки ООН.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Цього разу масований ракетний удар Росії навмисне націлений на житлові райони, навіть не на нашу енергетичну інфраструктуру. Військовий злочинець Путін "зустрічає" Новий рік вбивствами людей. Росія повинна бути вигнана зі свого місця в Раді Безпеки ООН, яке вона завжди займала незаконно", - наголосив він.
Топ коментарі
+17 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар31.12.2022 16:33
+13 Alexander Kravchenko 4d5299d3
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Наші предки створили ту Московію в болотах, а нам як чемним і гідним нащадкам прийдеться її вхрестити
ННадеюсь, это последнее его выступление.
Отдайте нам ядерное оружие!
Ну на те він і вбивця . Від вбивці годі й чекати іншого .
Бажаю йому в Новому році здохнути нах.. І бажано не відтягувати це надовго ,, щоб вже - на завтрашній ранок ..
Разве Россия - не демократическое государство? Ведь демократия - это власть народа. Большинство решает, что делать всей стране. Это и происходит на России. Большинство народа именно этого и хотела и в этом нет ни единого сомнения, ни единого просто. Демократическое государство и поступило именно так, как хочет народ. Все.
Так что не надо кого-то в чем-то обвинять. Это обязанность главы государства поступать так, как хочет народ. ***** так и делает. Не надо сидеть в розовых очках. И не надо списывать все на пропаганду. У 99.9% кацапов есть возможность получить Интернет, покрытие довольно неплохое даже в тайге. Все способы получения информации доступны и открыты, по-моему там даже крупные новостные сайты англоязычные и русскоязычные незаблокированы. Бери и получай информацию где хочешь. Нет никакой цензуры и принудительной пропаганды. Каждый кацап имеет возможность выключить телевизор и смотреть любой источник информации. Но так не поступают даже 20% населения, максимум 10%. Включая и Москву.
Щоб усі ваші бомби та ракети вибухали в ваших руках або падали тільки вам на голови! Щоб вам усім, вашим воякам, морякам та пілотам очі повилазили, пальці покрутило!
******** кацапські, щоб вам повернулося сторицею усе те, що ви робите в Україні!!! Нехай кожна українська сльоза стане вам океаном!!! Нехай швидше настане той час, коли ви самі себе втопите в морі крові!!! Ви не маєте права називатися ЛЮДЬМИ!!! Ви виродки та потвори!!! Нехай пекло здасться вам раєм!!!
Три временем США запустили в космос новую партию систем Starling для интернета будущего,каже сайте Саша Кушнарь типа NEWSADER...
І щоб ці роки він просив не помилування а щоб просив одного поскоріше здохнути...
Скільки можна писати -, говорити
Перестаньте писати прізвище того урода з великої літери!!!!
Він ніякий не путін
Він ТЕРОРИСТ