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Цього разу окупанти били по житлових районах, навіть не по енергетичній інфраструктурі. Путін "зустрічає" Новий рік вбивствами, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав виключити РФ із Ради безпеки ООН.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього разу масований ракетний удар Росії навмисне націлений на житлові райони, навіть не на нашу енергетичну інфраструктуру. Військовий злочинець Путін "зустрічає" Новий рік вбивствами людей. Росія повинна бути вигнана зі свого місця в Раді Безпеки ООН, яке вона завжди займала незаконно", - наголосив він.

Також дивіться: Наслідки обстрілу Печерського району Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
Щоб те падло до кацапського різдва не дожило!!!
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31.12.2022 16:33
+13
Давайте всі разом з боем курантів побажаємо щоб ***** здохло.
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31.12.2022 16:36
+11
Давайте всі разом з боем курантів в річницю день народження Степана Бандери одночасно побажаєм щоб ***** здохло.
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31.12.2022 16:38
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Щоб те падло до кацапського різдва не дожило!!!
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31.12.2022 16:33 Відповісти
Походу вони реально напрошуються

Наші предки створили ту Московію в болотах, а нам як чемним і гідним нащадкам прийдеться її вхрестити
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31.12.2022 17:01 Відповісти
Кацапи по іншому не вміють
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31.12.2022 16:34 Відповісти
информаторы и предатели делают свою работу
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31.12.2022 16:34 Відповісти
Давайте всі разом з боем курантів побажаємо щоб ***** здохло.
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31.12.2022 16:36 Відповісти
What is "боем"?
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31.12.2022 17:41 Відповісти
Кулеба,ти у нового посла в Болгарії кастинг особисто проводив?
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31.12.2022 16:37 Відповісти
Окрім сексологині, була ще проктологиня, Кулебі більш до вподоби сексологиня
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31.12.2022 18:13 Відповісти
Давайте всі разом з боем курантів в річницю день народження Степана Бандери одночасно побажаєм щоб ***** здохло.
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31.12.2022 16:38 Відповісти
Кацап-м'ясник і це багато про що каже...
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31.12.2022 16:40 Відповісти
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31.12.2022 16:40 Відповісти
Жахливі кадри з Протасова Яру в Києві
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31.12.2022 16:41 Відповісти
Ударили ракетами просто ради подлянки, чтобы свиньям хоть чуть-чуть улучшить настроение за праздничным корытом со цами и бояркой.
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31.12.2022 16:42 Відповісти
Пишуть що в волгоградській області недолетівша до України ракета зажмурила 3 кацапів.
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31.12.2022 16:47 Відповісти
Выступление путина это полная шиза. на фоне ряженых фсошников прогнивший дед рассказывает, что народ Украины используется против России, что Россия воюет за свою независимость. абсолютное и бессовестное зло во плоти.
ННадеюсь, это последнее его выступление.
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31.12.2022 16:48 Відповісти
он ****** как дышит, классика
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31.12.2022 16:51 Відповісти
Надо одним махом все дерьмо с кацапов выбить, что бы отпало всякое желание нападать на соседей...

Отдайте нам ядерное оружие!
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31.12.2022 16:49 Відповісти
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31.12.2022 16:51 Відповісти
Російскі телеграми одразу вже постили першими Тимошенко нацятий десь,не шукайте зради де її нема
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31.12.2022 16:56 Відповісти
Кремлевское чудовище хочет физически уничтожить Украину, но по факту включил обратный отсчёт существования рашистской выгребной ямы
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31.12.2022 16:52 Відповісти
Путін "зустрічає" Новий рік вбивствами Джерело: https://censor.net/ua/n3390556
Ну на те він і вбивця . Від вбивці годі й чекати іншого .

Бажаю йому в Новому році здохнути нах.. І бажано не відтягувати це надовго ,, щоб вже - на завтрашній ранок ..
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31.12.2022 16:58 Відповісти
Извини. Путин?

Разве Россия - не демократическое государство? Ведь демократия - это власть народа. Большинство решает, что делать всей стране. Это и происходит на России. Большинство народа именно этого и хотела и в этом нет ни единого сомнения, ни единого просто. Демократическое государство и поступило именно так, как хочет народ. Все.

Так что не надо кого-то в чем-то обвинять. Это обязанность главы государства поступать так, как хочет народ. ***** так и делает. Не надо сидеть в розовых очках. И не надо списывать все на пропаганду. У 99.9% кацапов есть возможность получить Интернет, покрытие довольно неплохое даже в тайге. Все способы получения информации доступны и открыты, по-моему там даже крупные новостные сайты англоязычные и русскоязычные незаблокированы. Бери и получай информацию где хочешь. Нет никакой цензуры и принудительной пропаганды. Каждый кацап имеет возможность выключить телевизор и смотреть любой источник информации. Но так не поступают даже 20% населения, максимум 10%. Включая и Москву.
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31.12.2022 17:15 Відповісти
Трудно такое общество считать демократическим. Демократии присуща толерантность, чего там нет.И пропаганда здесь не причём. Различные источники информации человеку доступны.Если у кацапов имперское мышление,то другого нельзя ожидать,получая различную информацию.И не о какой либо демократии и речи быть не может.
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31.12.2022 17:56 Відповісти
Проклятущі кацапські суки, пропагандони, путін зі своїми соратниками та вилупками, здохніть усі до одного в страшних муках. Горіть у пеклі вічно!
Щоб усі ваші бомби та ракети вибухали в ваших руках або падали тільки вам на голови! Щоб вам усім, вашим воякам, морякам та пілотам очі повилазили, пальці покрутило!
******** кацапські, щоб вам повернулося сторицею усе те, що ви робите в Україні!!! Нехай кожна українська сльоза стане вам океаном!!! Нехай швидше настане той час, коли ви самі себе втопите в морі крові!!! Ви не маєте права називатися ЛЮДЬМИ!!! Ви виродки та потвори!!! Нехай пекло здасться вам раєм!!!
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31.12.2022 17:33 Відповісти
гарне побажання ! святкове ! можно я повторю його за новорічним столом ?
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31.12.2022 18:55 Відповісти
Звісно що можна). Це побажання - моя щоденна молитва останні два місяці
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31.12.2022 19:31 Відповісти
https://youtu.be/W0guxftVFRM...

Три временем США запустили в космос новую партию систем Starling для интернета будущего,каже сайте Саша Кушнарь типа NEWSADER...
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31.12.2022 17:44 Відповісти
А давайте всі разом побажаєм щоб це падло прожило ще 100 років (здохнути воно і так здохне),але спочатку хай побачить як розвалиться кацапстан на сотні дрібних куточків,хай почує як проклинають його останки тих 140 млн.які молилися йому,хай остаток життя корчиться від болю,сре і сцить під себе боячись закрити очі,щоб не бачити в снах своїх всіх невинно вбитих...А ще хай багато років давиться жовчі,побачивши якою квітучої,процвітаючою і щасливою стала УКРАЇНА.Вільну і свободолюбиву Україну він ненавидів найбільше в соєму паралельному світобачення...
І щоб ці роки він просив не помилування а щоб просив одного поскоріше здохнути...
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31.12.2022 18:13 Відповісти
Так, нехай живе, але повністю паралізоване
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31.12.2022 19:33 Відповісти
Цензор
Скільки можна писати -, говорити
Перестаньте писати прізвище того урода з великої літери!!!!
Він ніякий не путін
Він ТЕРОРИСТ
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31.12.2022 18:18 Відповісти
 
 