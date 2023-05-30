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Київ (13848) Кличко (2816) обстріл (21114) поранення (2658) Повітряні атаки на Київ (408)

Внаслідок ракетних ударів по Києву постраждали 20 осіб, з них 14 госпіталізовані,- Кличко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

богачук,київ,печерський

Кількість постраждалих унаслідок російської масованої ракетної атаки в суботу в Києві зросла до 20 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі  повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Внаслідок російської атаки на цивільні об’єкти столиці 1 людина загинула, 20 - постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом медики надали допомогу на місці", - написав Кличко.

Раніше повідомлялося про 16 постраждалих.

Автор: Роман Свиридович
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31.12.2022 16:56 Відповісти
Лайно по Києву летіло від бульбопідарів?чи з Каспію?
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31.12.2022 16:59 Відповісти
Коли ж ми дочекаємось прильотів по мацкві ? Хоч би по чому небуть !
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31.12.2022 17:00 Відповісти
А ООН мовчки дивиться і зробити нічого не може, або не хоче.
І гуталін така собі "поважна людина".
Ех, ******** Данія, піздец всім сподіванням!(с)
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31.12.2022 17:05 Відповісти
 
 