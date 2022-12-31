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Київ (13848) Кличко (2816) електроенергія (1908) відключення світла (217)

Система життєзабезпечення Києва працює в штатному режимі, без електропостачання близько 30% споживачів, - Кличко

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кличко

Столична система життєзабезпечення після російського масованого ракетного удару 31 грудня працює у штатному режимі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Вода і тепло в киян є. Без електроенергії зараз 30% споживачів. Через аварійні відключення", - написав Кличко.

Він уточнив, що рух потягів червоною лінією метро здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".

"Обмеження застосовано для перевірки відкритої ділянки лінії на наявність залишків від уламків ракет. На місце виїхали фахівці. Про відновлення руху червоною лінією повідомимо додатково", - уточнив мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок ракетних ударів по Києву постраждали 20 осіб, з них 14 госпіталізовані,- Кличко

Автор: Роман Свиридович
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Виталик, не делай такое лицо - это вредно.
С Новым Годом !
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01.01.2023 00:54 Відповісти
 
 