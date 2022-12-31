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Із початку війни з полону РФ вдалося визволити 1596 українців, відбулося 35 обмінів - Координаційний центр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полон

Із початку повномасштабного російського вторгнення з полону РФ вдалося звільнити 1596 військових і цивільних українців, зокрема 187 жінок, загалом відбулося 35 обмінів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Координаційного штаба України з питань поводження з військовополоненими.

"Загалом за цей рік під контролем Президента України Володимира Зеленського у результаті роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з російської неволі вдалося визволити 1596 осіб — військових та цивільних. У тому числі від початку повномасштабного вторгнення звільнено з полону 187 жінок", - повідомляється в телеграм-каналі штабу.

Загалом за час війни було проведено 35 обмінів.

Як зазначили в команді Координаційного штабу, робота над подальшими обмінами не припиняється.

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Автор: Роман Свиридович
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З наступаючим Днем Народження Степана Андрийовича Бандери!!!!!
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31.12.2022 17:41 Відповісти
Чому українці туди потрапили?
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31.12.2022 18:08 Відповісти
щось дуже багато наших полонених. чому таке трапляється? наскільки мені відомо, росіян потрапляє в полон набагато меньше.
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31.12.2022 18:32 Відповісти
Герої повинні бути дома.. полон, іноді від смерті не дуже відрізняється.
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31.12.2022 19:47 Відповісти
Де решта азовців, захисники Азовсталі. Їх так "здали" в полон, командирів лишили в Турції, щоб не задавали незручних питань зеопі і мовчок про них...******* ця вся херня не дуже приємно...
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31.12.2022 19:58 Відповісти
Хорошо, что обменяли.
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01.01.2023 07:30 Відповісти
 
 