У Росії заявили про закінчення осіннього призову - до війська набрали 120 тисяч осіб

У Росії офіційно завершився осінній призов на термінову службу до російської армії, який тривав з вересня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Медуза".

За даними міністерства оборони РФ, за осінньо-зимовий період було призвано 120 тисяч осіб. Крім того, у відомстві наголосили, що покликані на термінову службу нібито залучатися до участі у бойових діях на території України не будуть.

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