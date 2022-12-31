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армія (3487) призов (383) Росія (47229)

У Росії заявили про закінчення осіннього призову - до війська набрали 120 тисяч осіб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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У Росії офіційно завершився осінній призов на термінову службу до російської армії, який тривав з вересня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Медуза".

За даними міністерства оборони РФ, за осінньо-зимовий період було призвано 120 тисяч осіб. Крім того, у відомстві наголосили, що покликані на термінову службу нібито залучатися до участі у бойових діях на території України не будуть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін легалізував призов до російської армії осіб з іноземним громадянством

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
Московія, чка себе у 1721 році назвала росією, вкравши нашу назву і історію, бреше, брехала і буде брехати. Не вірте її жодному слову.
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31.12.2022 18:09
+5
Как потрепало вчерашнего школьника на переднем плане, что он так быстро постарел. Какой же ужас он пережил в школе, наверное насиловали в туалете, это же русня.
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31.12.2022 18:07
+5
М-да, потрепала видать жизнь пацанов, а ведь им по 18-19 лет
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31.12.2022 18:36
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И службу проходить их "случайно" отправят в Украину
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31.12.2022 17:55 Відповісти
Это Севастополь, 28.09.22

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31.12.2022 18:24 Відповісти
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31.12.2022 18:25 Відповісти
М-да, потрепала видать жизнь пацанов, а ведь им по 18-19 лет
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31.12.2022 18:36 Відповісти
Иных уж нет, а те далече...))
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31.12.2022 19:22 Відповісти
Із 5 січня зимовий..
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31.12.2022 18:05 Відповісти
І зразу починають весінній...
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31.12.2022 18:06 Відповісти
Как потрепало вчерашнего школьника на переднем плане, что он так быстро постарел. Какой же ужас он пережил в школе, наверное насиловали в туалете, это же русня.
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31.12.2022 18:07 Відповісти
То частково мобілізовані
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31.12.2022 18:17 Відповісти
Московія, чка себе у 1721 році назвала росією, вкравши нашу назву і історію, бреше, брехала і буде брехати. Не вірте її жодному слову.
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31.12.2022 18:09 Відповісти
Гойда!
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31.12.2022 18:12 Відповісти
Для яких українська земелька стане останнім пристаніщем. Гори в аду ,вата й..бана!
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31.12.2022 18:15 Відповісти
https://youtu.be/qsyWiTizPnI..

Легендарний Кирило Осьмак якого у 1944 році в ОУН-УПА називали президентом України..🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Слава ЗСУ та Генералу 🔱❤️🖤🔱
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31.12.2022 18:16 Відповісти
А потім будуть співати жалостлівіє пєсні: "Я нє знаю зачєм і каму єта нужна? Кто паслал іх на смєрть нєдражащей рукой?" Чи може навіть такого співати вже не будуть...
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31.12.2022 18:19 Відповісти
У нас и весенний и осенний отменили, а видимо зря, можно было набирать хлопцев поздоровее и обучить за эти погода нормально в той же Британии. Поставить их охранять внутрение области и прикрывать второстепенные направления и снова учения проводить... А так бегают за 50-ти летними...
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31.12.2022 18:19 Відповісти
Осіння "м"ясозаготовка" закінчилася Тепер - "передзабійна підготовка", а потім - на "бойню"
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31.12.2022 18:19 Відповісти
На фото призывники? Староваты, аднака)))
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31.12.2022 18:20 Відповісти
Я не хакер, я юзер
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31.12.2022 18:34 Відповісти
Просто сарказм, ничего более
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31.12.2022 18:39 Відповісти
але ж набрали..120 тис..мамки віддали...
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31.12.2022 18:50 Відповісти
пакетів хватить?
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31.12.2022 19:56 Відповісти
Щиро бажаю їм усім якнайшвидше бути вбитими.
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31.12.2022 20:04 Відповісти
-100 +120 = потерь нет © Хйло.
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31.12.2022 23:02 Відповісти
 
 