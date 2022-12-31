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У Росії заявили про закінчення осіннього призову - до війська набрали 120 тисяч осіб
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У Росії офіційно завершився осінній призов на термінову службу до російської армії, який тривав з вересня 2022 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Медуза".
За даними міністерства оборони РФ, за осінньо-зимовий період було призвано 120 тисяч осіб. Крім того, у відомстві наголосили, що покликані на термінову службу нібито залучатися до участі у бойових діях на території України не будуть.
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