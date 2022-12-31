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Двоє дітей дістали тяжкі поранення внаслідок обстрілу Херсонщини російськими окупантами, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Внаслідок обстрілу Херсонщини російськими окупантами поранення дістали двоє дітей - 13-річний хлопчик та 12-річна дівчинка.

Про це повідомив глава ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.

"У новорічний вечір підлі російські вороги били з артилерії по селищу Наддніпрянське поблизу Херсона. Стався вибух снаряду неподалік школи. На вулиці знаходилися двоє дітей - 13-річний хлопець та дівчинка 12 років. Це брат і сестра. Вони отримали тяжкі уламкові поранення", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих доправили до лікарні. Наразі діти у операційній, де хірурги борються за їхні життя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 871 дитина зазнала поранень в Україні від початку повномасштабної війни

Автор: Богдан Гуньковський
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Живіть,тільки залишайтесь живими. Не може сьогодні Миколай лишити життя діток.
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31.12.2022 18:07 Відповісти
Боже, поможи
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31.12.2022 18:09 Відповісти
Ось що творять ці варвари ,будьте прокляті ви і ваш дибільний народ,смерть рашиським окупантам.
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31.12.2022 19:11 Відповісти
якщо колись буде в нас свій Моссад, а я сподіваюсь, що так і буде, то першими цілями для нього я б назначив літунів з бомбардувальної авіації і тих що програмують маршрути ракет.
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31.12.2022 20:22 Відповісти
 
 