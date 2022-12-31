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Двоє дітей дістали тяжкі поранення внаслідок обстрілу Херсонщини російськими окупантами, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок обстрілу Херсонщини російськими окупантами поранення дістали двоє дітей - 13-річний хлопчик та 12-річна дівчинка.
Про це повідомив глава ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.
"У новорічний вечір підлі російські вороги били з артилерії по селищу Наддніпрянське поблизу Херсона. Стався вибух снаряду неподалік школи. На вулиці знаходилися двоє дітей - 13-річний хлопець та дівчинка 12 років. Це брат і сестра. Вони отримали тяжкі уламкові поранення", - йдеться в повідомленні.
Постраждалих доправили до лікарні. Наразі діти у операційній, де хірурги борються за їхні життя.
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Валентина Саюн c856325a
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