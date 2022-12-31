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Росія втратила зброї та техніки більше, ніж мало її угруповання на момент вторгнення, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,техніка

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати велики втрат у військовій техніці та озброєнні.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, українські захисники від початку вторгнення російських загарбників знищили понад 3 000 танків, 6 000 бойових броньованих машин, 2 000 артилерійських систем, 420 систем залпового вогню, близько 300 бойових літаків, 270 вертольотів противника.

"В ході бойових дій противник продовжує зазнавати величезних втрат. За основними типами озброєння та військової техніки, такими як танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, вони вже навіть перевищують кількість ОВТ, яке було в угрупованні противника на початок вторгнення. Зокрема нами знищено понад 3 000 танків, 6 000 бойових броньованих машин, 2 000 артилерійських систем, 420 систем залпового вогню, близько 300 бойових літаків, 270 вертольотів противника", - додав Громов.

Він уточнив, що з початку бойових дій тільки угрупованням Повітряних Сил ЗСУ всього знищено 1893 повітряні цілі, з них: 187 літаків (Су-25, Су-30, Су-34, Су-35, Іл-76, Іл-22), 107 вертольотів (Мі-8, Мі-24, Ка-52); 678 крилатих ракет (Х-101/555, "Калібр", "Іскандер-К", Х-59), 921 БпЛА ("Оріон", "Орлан", "Форпост", "Шахід-131/136").

Крім того, частину повітряних цілей було збито силами та засобами інших видів (родів, сил) Збройних Сил України та інших складових сил оборони.

Громов також зауважив, що наразі противник намагається всіма силами, насамперед за рахунок мобілізованих, колишніх ув’язнених та ПВК, скувати дії ЗС України, вжити всіх заходів для ресурсного виснаження українських військових. Для Кремля будь-які втрати у живій силі, а особливо з числа мобілізованих, є прийнятними, нагадав Громов.

Читайте також: Ворог не припиняє наступи на Лиманському і Бахмутському та хоче покращити положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, - Генштаб

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Ну так плешивый и заявлял о демилитаризации, только трохи страны попутал.
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31.12.2022 18:35
+12
Велика вдячність і пошана нашим воїнам, які творять нову історію України за їх тяжку ратну справу.
Набили техніки багато, але на жаль у орків залізяччя ще дуже багато і вінчати себе лаврами зарано.
Миру і чистого неба всім українцям в новому 2023 році!
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31.12.2022 18:45
+11
Так,але повільно. ЗСУ переходять на стандарти НАТО і в зброї,і в амуніції і в інноваціях. Ми знаємо те,що маємо знати,але є і те,що буде новинами і досить приємними.
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31.12.2022 18:40
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Багато знищили, багато залишилось, і вони ще і продовжують виробляти. А наші сили воюють тим, що нам зволять дати наші союзники. Свого нічого немає.
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31.12.2022 18:32 Відповісти
Так,але повільно. ЗСУ переходять на стандарти НАТО і в зброї,і в амуніції і в інноваціях. Ми знаємо те,що маємо знати,але є і те,що буде новинами і досить приємними.
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31.12.2022 18:40 Відповісти
Тут же на сайті є крайній стрім Бутусова, послухайте. Переходом на "натівські стандарти" поки що і не пахне.
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31.12.2022 18:43 Відповісти
Племінник говорив,що сухпайок реально не смачний, а Бутусова слухаю завжди,його аналіз реальний, правдивий і дає надію на завтра. Я сама писала,що НАТО поки що тільки зброя, для решти потрібний час.
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31.12.2022 18:51 Відповісти
А чий не смачний сухпайок? Українский тим паче
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31.12.2022 19:46 Відповісти
Як не дивно, український смачний. Китайський, німецький, кацапський реально не смачні. Був тест на телебаченні.
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31.12.2022 19:50 Відповісти
В кожного свій смак і харчові звички - нам не смачно а їм норм і навпаки.
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01.01.2023 04:44 Відповісти
ваші недомовки дають марні надії легковірним людям. і тут на форумі нажаль таких багато! нащо це?
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31.12.2022 18:45 Відповісти
Думаєте що реально ті стандарти щось дадуть?
Щось успіхів НАТО за останні років 30 не видно(ну якщо не роздивлятись за успіхи бомбардування Югославії,Іраку,Лівії і Сирії-що нам явно не підходить із-за слабких фінансів і відсутності емісійного центру,потрібних для закупки літаків та ракет).
А ще "втечу"з Афганістану забув-теж велика перемога(в основному ВПК США,а не Пентагону)
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31.12.2022 18:53 Відповісти
Ваша позиція зрозуміла,бо вам про це уже писали. Азаров, орки уже зрозуміли,що таке зброя НАТО, чекаємо на Патріот.
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31.12.2022 18:59 Відповісти
Нато це захисний блок. Кого захопили з членів НАТО, чи на чий території були війни?
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31.12.2022 19:43 Відповісти
Китайський сухпай, це не НАТО) Британський і французьский дуже смачні ,їх усі хвалять. Польский дуже смачний. Американський добрий.
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31.12.2022 19:54 Відповісти
Бо немає ніяких СОЮЗНИКІВ, лише партнери. А то інше юридично і фактично.
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31.12.2022 20:59 Відповісти
Ну так плешивый и заявлял о демилитаризации, только трохи страны попутал.
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31.12.2022 18:35 Відповісти
Це вже інша війна і давно, на початку були колони, зараз же важка виснажлива битва за кожен метер.
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31.12.2022 18:37 Відповісти
Велика вдячність і пошана нашим воїнам, які творять нову історію України за їх тяжку ратну справу.
Набили техніки багато, але на жаль у орків залізяччя ще дуже багато і вінчати себе лаврами зарано.
Миру і чистого неба всім українцям в новому 2023 році!
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31.12.2022 18:45 Відповісти
Залізяччя у них таки ще багато, але кацапи вже змушені розконсервовувати старе, а ми натомість отримуємо більш нове. Звідси баланс стосовно ураження поступово зміщується на нашу користь.
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31.12.2022 18:53 Відповісти
перефразую Голду Меєр..
Мир наступить тоді ,коли рашисти будуть любити своїх дітей сильніше, ніж вони ненавидять Україну
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31.12.2022 18:59 Відповісти
Тобто ніколи...
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31.12.2022 19:16 Відповісти
***** в себе в Генштабі заявив про модернізацію. Створюють по новому 20 МСД. Лукавить, по штату МО СРСР вони втратили до 30 МСД ( по БТТ) 100 дивізіонів арти ( або полків) до 30 полків ВКС. Так що не модернізація, а по новому
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31.12.2022 19:31 Відповісти
Кацапам это не в первой. Закидывать мясом это по кацапски. Конченная срана, недостойная существования. Человечество должно закопать коцапию и не вспоминать.
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31.12.2022 19:35 Відповісти
А то так не ясно, кацапчик.
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31.12.2022 20:01 Відповісти
То і так зрозуміло - зі сторони України гинуть люди, зі сторони Московії - тупе гарматне мясо.
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31.12.2022 20:31 Відповісти
Количество людей- это самое слабое место. Нам могут дать гроши і зброю, но людей у рашки всегда будет больше. Надо это как-то учитывать.
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31.12.2022 19:41 Відповісти
В современной безядерной войне дело не в количестве живой силы,а в количестве и качестве ВТО..Когда-то в русско-японскую войну РИ превосходила намного в населении небольшую страну,но потерпела от нее поражение по всем статьям..История в нашей войне с россияками должна повториться
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31.12.2022 20:45 Відповісти
Япония, как и Великобритания, это остров. Его легче оборонять.
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31.12.2022 21:20 Відповісти
Прекрасно.
После полного разоружения противника, его территории будут захвачены при полном отсутствии сопротивления!
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31.12.2022 20:38 Відповісти
 
 