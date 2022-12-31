Росія втратила зброї та техніки більше, ніж мало її угруповання на момент вторгнення, - Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати велики втрат у військовій техніці та озброєнні.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, українські захисники від початку вторгнення російських загарбників знищили понад 3 000 танків, 6 000 бойових броньованих машин, 2 000 артилерійських систем, 420 систем залпового вогню, близько 300 бойових літаків, 270 вертольотів противника.

"В ході бойових дій противник продовжує зазнавати величезних втрат. За основними типами озброєння та військової техніки, такими як танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, вони вже навіть перевищують кількість ОВТ, яке було в угрупованні противника на початок вторгнення. Зокрема нами знищено понад 3 000 танків, 6 000 бойових броньованих машин, 2 000 артилерійських систем, 420 систем залпового вогню, близько 300 бойових літаків, 270 вертольотів противника", - додав Громов.

Він уточнив, що з початку бойових дій тільки угрупованням Повітряних Сил ЗСУ всього знищено 1893 повітряні цілі, з них: 187 літаків (Су-25, Су-30, Су-34, Су-35, Іл-76, Іл-22), 107 вертольотів (Мі-8, Мі-24, Ка-52); 678 крилатих ракет (Х-101/555, "Калібр", "Іскандер-К", Х-59), 921 БпЛА ("Оріон", "Орлан", "Форпост", "Шахід-131/136").

Крім того, частину повітряних цілей було збито силами та засобами інших видів (родів, сил) Збройних Сил України та інших складових сил оборони.

Громов також зауважив, що наразі противник намагається всіма силами, насамперед за рахунок мобілізованих, колишніх ув’язнених та ПВК, скувати дії ЗС України, вжити всіх заходів для ресурсного виснаження українських військових. Для Кремля будь-які втрати у живій силі, а особливо з числа мобілізованих, є прийнятними, нагадав Громов.

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