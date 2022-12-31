Сьогоднішній обстріл України здійснили 5 російських літаків ракетами "Х-101" та "Х-555", - Ігнат
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Було близько 5 літаків стратегічної авіації Ту-95мс, які здійснили пуски крилатих ракет "Х-101", "Х-555" по території нашої країни.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів в ефірі інформаційного телемарафону.
"Сьогодні вилетіли літаки стратегічної авіації Ту-95мс, це бомбардувальники- ракетоносці. Було близько п’яти цих літаків і здійснили пуски крилатих ракет "Х-101", "Х-555", які зазвичай вони (російські загарбники - УНІАН) запускають. Це далекобійна високоточна зброя…Зараз маємо інформацію по 12 знищеним цим крилатим ракетам", - повідомив він.
Він зазначив, що під час ракетних ударів ворог запускає розвідувальні БПЛА не стільки з метою відстежити враження цілей, скільки виявити позиції української ППО.
"Навіть не стільки наслідки цікавлять ворога, хоча вони теж цікавлять, а місце розташування наших ППО - це важлива інформація для ворога. І коли працює наше ППО, то ворог намагається здійснювати повітряну розвідку аби в режимі реального часу мати таку інформацію про їхнє розташування", - сказав Ігнат.
Будь ласка, зачекайте...
Все же готовились!
или нет?!
И без всяких бы.
Почти 600 штук Х-55 Кучма и жЮлька отдали рашке вместе с носителями бомбардировщиками за газ по цене металлолома.
Х-555 которыми нас обстреливают кацапы это из тех 600, но с допиленной головкой самонаведения.
От такие бы
Там немає кого відбілювати так як клейма немае де ставити.
Аби пульнуть-отметиться, по кацапски - насрали перед порогом перед праздником
Отакі пироги с котятами
Ці подонки вбивають дітей та вагітних жінок, згадайте про молоді подружжя з Києва та Кривого Рога.
Нищити так само і цих вбивць-льотчиків, і їх лічинок із свиноматками! 👿
Тому - найвірогідніше, по Хмельницькому касапи шпуляли з бульбостану! Це ж ракета, нехай і крилата, може керувати і рулями, але ж не на 270градусів повернутись - якщо би з Волгоградської області запускалась!