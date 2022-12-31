УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18063 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
13 367 49
авіація (1660) крилаті ракети (891) обстріл (21114) Ігнат (705)

Сьогоднішній обстріл України здійснили 5 російських літаків ракетами "Х-101" та "Х-555", - Ігнат

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ту

Було близько 5 літаків стратегічної авіації Ту-95мс, які здійснили пуски крилатих ракет "Х-101", "Х-555" по території нашої країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів в ефірі інформаційного телемарафону.

"Сьогодні вилетіли літаки стратегічної авіації Ту-95мс, це бомбардувальники- ракетоносці. Було близько п’яти цих літаків і здійснили пуски крилатих ракет "Х-101", "Х-555", які зазвичай вони (російські загарбники - УНІАН) запускають. Це далекобійна високоточна зброя…Зараз маємо інформацію по 12 знищеним цим крилатим ракетам", - повідомив він.

Він зазначив, що під час ракетних ударів ворог запускає розвідувальні БПЛА не стільки з метою відстежити враження цілей, скільки виявити позиції української ППО.

"Навіть не стільки наслідки цікавлять ворога, хоча вони теж цікавлять, а місце розташування наших ППО - це важлива інформація для ворога. І коли працює наше ППО, то ворог намагається здійснювати повітряну розвідку аби в режимі реального часу мати таку інформацію про їхнє розташування", - сказав Ігнат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували цивільну інфраструктуру в різних областях, - Шмигаль

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+46
У нас полно дальнобойного асфальт и куча предателей в ОП ! Это главное
показати весь коментар
31.12.2022 19:30
+27
Были у нас дальнобойные ракеты.
И без всяких бы.
Почти 600 штук Х-55 Кучма и жЮлька отдали рашке вместе с носителями бомбардировщиками за газ по цене металлолома.
Х-555 которыми нас обстреливают кацапы это из тех 600, но с допиленной головкой самонаведения.

От такие бы
показати весь коментар
31.12.2022 19:36
+26
показати весь коментар
31.12.2022 19:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Еще раз говорю, а были бы у нас дальнобойные ракеты, этот обстрел мог бы быть последним.
показати весь коментар
31.12.2022 19:28 Відповісти
У нас полно дальнобойного асфальт и куча предателей в ОП ! Это главное
показати весь коментар
31.12.2022 19:30 Відповісти
и мэры тоже кстати ОПли жуют одиннадцать месяцев
показати весь коментар
31.12.2022 19:39 Відповісти
да хоч би відремонтували... або ти реально не в курсі що ремонтів з хутлер пуй, або не вилазиш з печерська, або запроданець
показати весь коментар
31.12.2022 19:53 Відповісти
«Никто не мог подумать что они совершат нападение таким малым количеством войск»-да неужели никто?!
Все же готовились!
или нет?!
показати весь коментар
31.12.2022 19:55 Відповісти
Были у нас дальнобойные ракеты.
И без всяких бы.
Почти 600 штук Х-55 Кучма и жЮлька отдали рашке вместе с носителями бомбардировщиками за газ по цене металлолома.
Х-555 которыми нас обстреливают кацапы это из тех 600, но с допиленной головкой самонаведения.

От такие бы
показати весь коментар
31.12.2022 19:36 Відповісти
Найбільшу шкоду ЗСУ завдала саме жюлька разом з гриценком, а не всі інші вожді. Ці двое розпродали стільки військового озброення, скільки нам може тільки снитись, особливо зараз.
показати весь коментар
31.12.2022 19:43 Відповісти
То газ вона продала то літаки, то ракети, то склади підірвала, то чорноморський флот, ну не пи...ть. Давайте про міни, Маріуполь, Херсон, Миколаїв, Жуляни. Це свіженьке і ці гниди ще при владі.
показати весь коментар
31.12.2022 20:09 Відповісти
Можете в інтернеті подивитись графіки продажів зброї Україною. По жюльці будете неприемно здивовані. Між іншим карлік ставив не на яника, а саме на неї. Ну а газ 2009 це також її витвір.
показати весь коментар
31.12.2022 20:22 Відповісти
P.S.
Там немає кого відбілювати так як клейма немае де ставити.
показати весь коментар
31.12.2022 20:23 Відповісти
Там її підписи є? Чи немає, але є відео де вона сама їх грузила?
показати весь коментар
31.12.2022 20:35 Відповісти
Ще раджу переглянути постанову панамського суду по арешту відмитих брудних коштів. Подивіться на якому місці наш страждалець Паша Лазаренко і під яким номером і скільки рахунків у той, кого ви захищаете.
показати весь коментар
31.12.2022 20:46 Відповісти
Є постанови КМУ з її підписом. Вантажити особисто не треба.
показати весь коментар
31.12.2022 20:47 Відповісти
І під яким? Монафорта за цю туфту посадили. Навіть у Януковича таких претензій не було.
показати весь коментар
31.12.2022 20:55 Відповісти
Ну путін теж сам з танка стріляє
показати весь коментар
31.12.2022 21:39 Відповісти
А Ющенко був простим бджоляром за президента Юльки та Гриценка?
показати весь коментар
01.01.2023 01:12 Відповісти
Якщо б вони в нас залишались, то і війни не було б
показати весь коментар
31.12.2022 20:54 Відповісти
Ведіть облік Ваш повідомлень.
показати весь коментар
31.12.2022 19:38 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2022 19:30 Відповісти
12 сбили, а пару штук благополучно упали на территории самой же РФ.
показати весь коментар
31.12.2022 19:34 Відповісти
Куда стріляли та навіщо?
Аби пульнуть-отметиться, по кацапски - насрали перед порогом перед праздником
показати весь коментар
31.12.2022 19:38 Відповісти
Подарочек Кучмы возвращается...люди были слепы и глухи к угрозам из кацапии, севас в аренду сдавали, жрали дешёвый газ. Тьфу. Скупой платит дважды. Заплатила уже в сотни раз дороже Украина за тот дешёвый газ.
показати весь коментар
31.12.2022 19:39 Відповісти
Смертями та кровью заплатили за той смердючий рашиський газ
показати весь коментар
31.12.2022 19:47 Відповісти
Ось i я про шо. Всiм охочим до халяви присвячується.
показати весь коментар
31.12.2022 19:53 Відповісти
Переконаний що існують способи знищення літаків стратегічної авіації в глибокому тилу кацапів.
показати весь коментар
31.12.2022 19:41 Відповісти
Спитай у ЗЄлі
показати весь коментар
31.12.2022 19:48 Відповісти
І що ж воно відповість якщо крім заглядати в "шоколадний глаз" ***** і знімати "відосікі" цей "нє воєнний" "нє стратег" нічого не вміє і не знає?
показати весь коментар
31.12.2022 19:55 Відповісти
"Було близько 5 літаків" - це як? - чотири з половиною чи чотири і дві третіх?
показати весь коментар
31.12.2022 19:43 Відповісти
4 + путін на стерхах
показати весь коментар
31.12.2022 19:50 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
31.12.2022 19:44 Відповісти
Ну і традиційно Богородиця в курсі.
показати весь коментар
31.12.2022 20:13 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2022 19:45 Відповісти
Помню как из под Прилук, перегоняли эти самолеты в кацапию
показати весь коментар
31.12.2022 19:48 Відповісти
А я бачив колону, яка вивозила ЯО...

Отакі пироги с котятами
показати весь коментар
31.12.2022 19:50 Відповісти
Льотчиків можна і потрібно знищувати. Це не супер складне завдання. Вони ж після польотів йдуть додому. В теплі і затишні квартирки до своїх "лічинок", яким розповідають які вони мужні, якою страшною зброєю ********* "хохлозвєрьков" і що це "круто" і безпечно для них. Але це можна змінити - ці тварюки "законна ціль".
показати весь коментар
31.12.2022 19:49 Відповісти
Однозначно!
Ці подонки вбивають дітей та вагітних жінок, згадайте про молоді подружжя з Києва та Кривого Рога.
Нищити так само і цих вбивць-льотчиків, і їх лічинок із свиноматками! 👿
показати весь коментар
31.12.2022 19:53 Відповісти
Тільки ось яка петрушка - звідки нас обстрілювали? Оскільки, порівнюючи геолокації місця, звідки бачили ті ракети сваха, зять і дочка, та знищену ними заправку - то ті ракети залетіли в Хмельницьки з сектору Рівне-Тернопіль.
Тому - найвірогідніше, по Хмельницькому касапи шпуляли з бульбостану! Це ж ракета, нехай і крилата, може керувати і рулями, але ж не на 270градусів повернутись - якщо би з Волгоградської області запускалась!
показати весь коментар
31.12.2022 19:49 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2022 19:51 Відповісти
🤣😍😘
показати весь коментар
01.01.2023 07:57 Відповісти
Пишіть вилетіли підараси, яких обов'язково наші воїни приземлять навіки.
показати весь коментар
31.12.2022 19:52 Відповісти
В єнгельсі є супер велики сховища керосину і ракет. У кацапів мав би бути святковий фейерверк. Було б не до літаків і не до обстрілів.
показати весь коментар
31.12.2022 19:58 Відповісти
Якщо тільки 5 літаків було, є надія що ще декілька цих корит були підбиті нашими безпілотниками в Енгельсі і вони не змогли злетіти.
показати весь коментар
31.12.2022 20:28 Відповісти
значить схема була така: ти береш в параші газ, за нього береш з людей гроші, експортуєш за долари, які залишаються в офшорах, а розраховуєшся, ****, ракетами..які повертаються на голови українців в 2022 році...
показати весь коментар
31.12.2022 20:59 Відповісти
А де Кучма.Пінчук і Жулька капітельман,які віддали рашці 600 Х-55 і бомбардувальники ТУ? Не попали сьогодні під обстріл?
показати весь коментар
31.12.2022 22:23 Відповісти
Та фуй там,тобто нам...
показати весь коментар
01.01.2023 07:58 Відповісти
Wikipedia excerpt - "В 1999 году Украина передала России в качестве оплаты за поставку природного газа 575 ракет Х-55 и Х-55СМ". WTF?
показати весь коментар
01.01.2023 08:26 Відповісти
 
 