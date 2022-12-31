Росіяни посилили адміністративний режим на окупованих територіях - закрито в’їзд до Генічеська, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо посилення адміністративно-поліцейського режиму на окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Російські окупаційні війська посилили адміністративно-поліцейський режим на період проведення новорічних свят в окремих населених пунктах тимчасово зайнятої території. Так, з 31 грудня 2022 року по 6 січня 2023 року закрили на виїзд місто Генічеськ Херсонської області, а також заборонили виїзд жителям навколишніх сіл.

З метою облаштування системи інженерних загороджень на тимчасово окупованих та зайнятих територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей окупанти залучають цивільних осіб з території російської федерації", - зазначається у повідомленні.

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