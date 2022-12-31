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Росіяни посилили адміністративний режим на окупованих територіях - закрито в’їзд до Генічеська, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генічеськ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо посилення адміністративно-поліцейського режиму на окупованих територіях. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Російські окупаційні війська посилили адміністративно-поліцейський режим на період проведення новорічних свят в окремих населених пунктах тимчасово зайнятої території. Так, з 31 грудня 2022 року по 6 січня 2023 року закрили на виїзд місто Генічеськ Херсонської області, а також заборонили виїзд жителям навколишніх сіл.

З метою облаштування системи інженерних загороджень на тимчасово окупованих та зайнятих територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей окупанти залучають цивільних осіб з території російської федерації", - зазначається у повідомленні.

Також читайте: Окупанти використовують Генічеськ як базу для навчання мобілізованих росіян

Автор: Роман Свиридович
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31.12.2022 20:07 Відповісти
Тримайтесь.. УКРАЇНА поруч.. УКРАЇНА назавжди..
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31.12.2022 20:10 Відповісти
"Сталица" Херсонщини - у "внутрішній блокаді" Самі себе на Новорічні свята "в тюрму посадили"
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31.12.2022 20:15 Відповісти
 
 