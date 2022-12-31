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Кілька російських ракет під час сьогоднішнього обстрілу до України не долетіли, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,обстріл

Під час сьогоднішнього обстрілу України кілька російських ракет не долетіли та впали на території РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило командування Повітряних сил.

"За попередніми даними, усього було здійснено близько 20 пусків ракет. Кілька із них не долетіли до України і впали на території рф (інформація уточнюється).

Силами і засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено 12 крилатих ракет у Київській, Житомирській та Хмельницькій областях", - йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, на Київщині, збито ворожий БпЛА "Орлан-10", який здійснював повітряну розвідку під час ракетної атаки та намагався виявити позиції нашої ППО.

Також читайте: Російські ракетні атаки лише посилюють рішучість США, - посол Брінк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+32
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31.12.2022 20:17
+27
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31.12.2022 20:20
+17
какие харошие ракеты!!!
дякуємо за радість НЕ бачити вас в нас !!! (сподіваюсь дома вам було і буде набагато краще)))
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31.12.2022 20:11
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Від сорому самі падають..
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31.12.2022 20:09 Відповісти
Дохлі які ракетки
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31.12.2022 20:09 Відповісти
какие харошие ракеты!!!
дякуємо за радість НЕ бачити вас в нас !!! (сподіваюсь дома вам було і буде набагато краще)))
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31.12.2022 20:11 Відповісти
https://t.me/FastFocus/40099

Одна из выпущенных по Украине ракет рф упала в Волгоградской области
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31.12.2022 20:14 Відповісти
Зараз кацапи заявлять, що це "ракета НАТО, прилетевшая па непредсказуемай траектории" (Бо на "казахских бандерафцев" уже не звалиш - тих, що Енгельс безпілотниками ******** з півдня Уральської області)
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31.12.2022 20:20 Відповісти
А завтра з будуна вони по мАсквє запустять.
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31.12.2022 20:13 Відповісти
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31.12.2022 20:26 Відповісти
Саме так, завтра на День народження Степана Бандери на расєї буде хвєєрвєрк.
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31.12.2022 20:34 Відповісти
Чтобы они падали на головы кацапов. Хотя какая там голова это коробка для ваты.
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31.12.2022 20:14 Відповісти
долетіли(, то історичні Українські землі
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31.12.2022 20:14 Відповісти
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31.12.2022 20:17 Відповісти
Натяк зрозумілий! Слава ЗСУ!
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31.12.2022 20:26 Відповісти
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31.12.2022 20:20 Відповісти
https://youtube.com/shorts/UzPOCUKBVhY?feature=share...

Борис Немцов об обезьяне 🦍💀 путлере...
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31.12.2022 20:26 Відповісти
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31.12.2022 20:27 Відповісти
Хотели кока, сьели Кука (Высоцкий).
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31.12.2022 20:46 Відповісти
.
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31.12.2022 20:27 Відповісти
Ну, а чо вы хотели, на запчастях от пылесосов клепают.
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31.12.2022 20:31 Відповісти
А люди кажуть, що три "частично потеряли управление и отклонились вправо от курса"

P.S. For fear of being deleted I will refrain from comments.
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31.12.2022 20:32 Відповісти
https://youtube.com/shorts/oDNty8xh6gc?feature=share...

А це Бавовнятко у москальскому Бряньску...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊ 🔱❤️🖤🔱
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31.12.2022 20:32 Відповісти
Кілька Айзіров одобряє
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31.12.2022 20:39 Відповісти
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31.12.2022 20:46 Відповісти
Нашi ракети також до масковiї не долетіли. Але з іншої причини. Тому що асфальт не літає.
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31.12.2022 21:07 Відповісти
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31.12.2022 21:14 Відповісти
https://youtu.be/urlPO6lolws...

Мавзолейная Обезьяна🦍 записала фейк 🤣 типа обращение к быдлу..
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31.12.2022 21:17 Відповісти
З Днем Народження Степана Андрійовича!
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01.01.2023 04:37 Відповісти
Упали потому что не рассчитаны на такую дальность+старость, запускают теперь с гораздо большего расстояния, слава ВСУ!!!
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02.01.2023 08:10 Відповісти
 
 