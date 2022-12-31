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Кілька російських ракет під час сьогоднішнього обстрілу до України не долетіли, - Повітряні сили
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під час сьогоднішнього обстрілу України кілька російських ракет не долетіли та впали на території РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило командування Повітряних сил.
"За попередніми даними, усього було здійснено близько 20 пусків ракет. Кілька із них не долетіли до України і впали на території рф (інформація уточнюється).
Силами і засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено 12 крилатих ракет у Київській, Житомирській та Хмельницькій областях", - йдеться в повідомленні.
За даними Повітряних сил, на Київщині, збито ворожий БпЛА "Орлан-10", який здійснював повітряну розвідку під час ракетної атаки та намагався виявити позиції нашої ППО.
Топ коментарі
+32 Van-Basten Van-Basten
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+27 Максім ХОЙ 07fb0949
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+17 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар31.12.2022 20:11
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дякуємо за радість НЕ бачити вас в нас !!! (сподіваюсь дома вам було і буде набагато краще)))
Одна из выпущенных по Украине ракет рф упала в Волгоградской области
Борис Немцов об обезьяне 🦍💀 путлере...
P.S. For fear of being deleted I will refrain from comments.
А це Бавовнятко у москальскому Бряньску...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊ 🔱❤️🖤🔱
Мавзолейная Обезьяна🦍 записала фейк 🤣 типа обращение к быдлу..