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втеча (193) ПВК "Вагнер" (1476)

Шестеро озброєних вагнерівців втекли у Ростовську область РФ із навчального центру на окупованій Луганщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,вагнер,пвк,найманці

На Луганщині шестеро ув’язнених втекли з території навчального центру ПВК "Вагнер".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російський Комерсант.

Видання зазначає, що чоловіки озброєні, орієнтування на їхній розшук надійшло до Ростовської області, де вони можуть перебувати.

Навчальний центр ПВК розташований у Краснодонському районі окупованої Луганщини. За даними видання, ув'язнені втекли у період з 21 по 22 грудня. Серед них три громадяни Узбекистану і по одному — Росії, Білорусії та Киргизії. Їхні імена та інші подробиці не наводяться.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+27
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31.12.2022 20:29
+22
Напевно втекли щоб зробити новорічне шоу кацапам.
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31.12.2022 20:31
+21
Хай вернеться та смерть і розруха, яку ці підери принесли Україні.😡😡😡
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31.12.2022 20:31
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31.12.2022 20:29 Відповісти
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31.12.2022 20:29 Відповісти
Хай вернеться та смерть і розруха, яку ці підери принесли Україні.😡😡😡
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31.12.2022 20:31 Відповісти
Напевно втекли щоб зробити новорічне шоу кацапам.
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31.12.2022 20:31 Відповісти
Прямо джентльмени удачі
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31.12.2022 20:32 Відповісти
а Динамо бежит?
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31.12.2022 21:27 Відповісти
От-от! "Починається"! Скоро буде "Указ об усилении борьбы з дезертирством и бандитизмом"
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31.12.2022 20:32 Відповісти
Історія повернулась в зад, бо в 40-х роках совєцкі зекі так само тікали з совєцкой арміі, формували величезні банди і знищували цілі села, яки потім совєцкіє комісари списували на фашистів. Навіть після закінчення війни ще довго потім цих зеків виловлювали. Оце і є майбутнє підорашки...
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31.12.2022 20:51 Відповісти
Я знаю! Колись говорив з одним колишнім КГБістом на пенсії Він під самий кінець служив у Білорусі І якось йому в руки потрапив один аналітичний документ З нього виходило, що партизанський рух в Білорусі був "дуже своєрідним" Чисто "партизанським він був представлений лише загонами Армії Крайової - польськими поселенцями, які, в основному, захищали польське населення від німців на "кресах всходніх" Були диверсійні загони НКВС (складалися, в основному, з "проштрафившихся" співробітників) Ці робили безуспішні спроби змусить білоруське населення розгорнуть масовий партизанський рух шляхом терору : вбивали німців і підкидали під села, а німці потім заложників розстрілювали А було, що й перевдягалися в німців чи "АКовців" та вбивали білорусів Але більше всього було звичайних бандитів з "оточенців" Ці просто займалися грабунком населення
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31.12.2022 21:04 Відповісти
там коктейл смачнищий був..забули про Бульбу-Боровця.
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31.12.2022 21:29 Відповісти
А з яких це пір Волинь (і зокрема - Олевськ) це "Білорусь"? Адже Боровець воював саме там
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31.12.2022 21:44 Відповісти
ну.. не тільки на Волині..Полісся, взагалі весь південь і захід теперішньої бєларусі чомусь заселений українцями..(я це випадково почув в 88 році)
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31.12.2022 21:48 Відповісти
"Чуть" можна що-завгодно! А от факти говорять про те, що Боровець до подій в Білорусі практично стосунку не мав
Щодо того, що там живуть "українці" - з таким самим успіхом можна сказать, що північний захід Чернігівщини заселений білорусами - бо на території Ріпкинського та Городнянського районів білоруська мова звучить частіше української
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31.12.2022 21:55 Відповісти
Це саме творили "сільниє духом" комуняцькі диверсійні групи нквдешника медвєдєва в нас на Волині. Ну і всі зають про хєроя - диверсанта кузнєцова. Його поплічники з гордістю в спогадах розповідали як під час диверсійних акцій так званий пауль зіберт залишав фальшиві документи нібито підпілля ОУН. Наслідком було те що туповаті гестапівці почали акції проти наших хлопців. Ну і головне- після диверсій кузнєцова німаки розстрілювали мирних заручників.
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31.12.2022 22:24 Відповісти
Після того зловісного підкладу та ліквідації осередку ОУН, у відповідь бул знищені всі "маяки" Медведєва від Заріччя до Рівного, той був змушений утекти на Волинь. А після приходу асвабадітелей убили двох "подруг" нікандра кузнецова, коли ті військовими попутками добирались до Львова за нагородами. Через це учасників підпілля евакуювали до Сибіру. Сам кузнецов був у ієрархії НКВД агентом -маршрутником. В 1938 році отримав 5 років за завідомо ложні доноси. До речі, кістки його так і не забрали до лаптестану.
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01.01.2023 00:19 Відповісти
Пам"ятаю в 6 класі взили нас підлітків в урочище Лопатень де було стійбище енкаведистів медвєдєва . Це десь біля селища Цумань.А самого фланєра кузнєцова грохнули хлопці з УПА в селі Боратин Радехівського району зимою 44 року.
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01.01.2023 02:16 Відповісти
А чого, при втечі, пару десятків чмобіків не уклали??
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31.12.2022 20:34 Відповісти
Так они ж герои расеи. Партьі в их честь в школе назьівают.
Уверен ниче плохого с гражданскими кацапами не произойдеть...
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31.12.2022 20:36 Відповісти
Вот они https://www.youtube.com/watch?v=Qel5cxMgteo
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31.12.2022 20:37 Відповісти
Надеюсь, начнут там грабить и убивать. Попуй кого. Мне все равно какой степени хорошести будут эти ограбленные русские.
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31.12.2022 20:38 Відповісти
Та ну, побойтесь Бога. Они ж защитники русские.
Поздравят пару магазинов и назад, на Донбас, спасать расеюшку от фошиздов из НАТО
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31.12.2022 20:45 Відповісти
https://youtube.com/shorts/vIbCs-dUw_k?feature=share...

Видос с платежной за коммуналку на рабZee...свыше 19 000 ржу блей..встали с кален...🦍🤣🦍
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31.12.2022 20:40 Відповісти
На Луганщине ВСУ взяли село Новоселковское...дорога на Сватово свободна...больше на пути ВСУ никого нет ..голое поле....
Слава ЗСУ 💪✊🔱❤️🖤🔱💪✊
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31.12.2022 20:43 Відповісти
Спасибо за новость, плюсую. Википедия тоже оперативно отреагировала.
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31.12.2022 20:48 Відповісти
Это они сейчас вагнеровцы, а еще вчера - обычные з/к Кто был никем, тот станет всем! Посмертно.
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31.12.2022 20:45 Відповісти
Как неожиданно, кто бы мог подумать
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31.12.2022 20:46 Відповісти
Прямо тнтернационал плять
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31.12.2022 20:46 Відповісти
бридкі брудні чурбани і один чмошний дерун
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31.12.2022 20:48 Відповісти
Щирий респект цим хоробрим мальчікам, що особисто підтримали Кубанську Народну Республіку у її нелегкій боротьбі проти сруських оккупантів
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31.12.2022 20:53 Відповісти
Редкий случай, когда народ за зэков....
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31.12.2022 21:13 Відповісти
росіянин всіх здасть
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31.12.2022 21:20 Відповісти
Сподіваюсь побачити відео "задєржаніє і асвабаждєніє заложнікав"))Ну і тіла "ґєроєв-паліцейскіх,паґібших прі іспалнєніі"))
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31.12.2022 21:21 Відповісти
Москалі планували виділити своїм зекам Лугандон, але нема дурних - там вже нічого грабувати і тікають на Рашку!
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31.12.2022 21:31 Відповісти
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31.12.2022 21:36 Відповісти
Й це ще навіть не початок.... а буде на Засрашці криваве масиво й головне не тягнути в Україну та іньші країни "харьошіх" рюззкіх! Хай передувати там один одного, їх має бути не багато, тоді не полізуть війною до сусідів більше.
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31.12.2022 22:55 Відповісти
Яка новорічна несподіванка!...
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01.01.2023 04:39 Відповісти
 
 