Росія має проблеми зі стратегічною авіацією, тому деякі ракети не долітають до цілей, - Буданов

У російської стратегічної авіації все більше проблем зі зносом бомбардувальників, особливо двигунів до них, виробництво багатьох деталей давно припинено.

Про це повідомив очільник ГУР МО Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Унаслідок економії ресурсу двигунів ВКС РФ здійснюють пуски ближче до аеродромів, що призводить до падіння несправних ракет в населених пунктах і поруч з ними.

"Це старі літаки, яким постійно продовжують ресурс, проводиться модернізація, оновлюються авіоніка, засоби ураження, системи скидання. Але, по суті, це ті ж літаки з тими ж двигунами. Останні дві ракетні атаки вони робили залпи біля аеродромів, звідси і повідомлення про падіння ракет в РФ - це тому, що вони не підходять до звичних районів пуску, щоб зменшити знос літаків", - сказав Буданов.

Глава ГУР підкреслив, що перекидання стратегічної авіації РФ на далекі аеродроми після вибухів на авіабазах має величезне значення, оскільки літаки проходять тисячі кілометрів і ще більше зношуються - їх необхідно ставити на обслуговування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У росіян залишилося основних типів ракет від 13 до 27%, - Буданов