Росія має проблеми зі стратегічною авіацією, тому деякі ракети не долітають до цілей, - Буданов
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У російської стратегічної авіації все більше проблем зі зносом бомбардувальників, особливо двигунів до них, виробництво багатьох деталей давно припинено.
Про це повідомив очільник ГУР МО Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Унаслідок економії ресурсу двигунів ВКС РФ здійснюють пуски ближче до аеродромів, що призводить до падіння несправних ракет в населених пунктах і поруч з ними.
"Це старі літаки, яким постійно продовжують ресурс, проводиться модернізація, оновлюються авіоніка, засоби ураження, системи скидання. Але, по суті, це ті ж літаки з тими ж двигунами. Останні дві ракетні атаки вони робили залпи біля аеродромів, звідси і повідомлення про падіння ракет в РФ - це тому, що вони не підходять до звичних районів пуску, щоб зменшити знос літаків", - сказав Буданов.
Глава ГУР підкреслив, що перекидання стратегічної авіації РФ на далекі аеродроми після вибухів на авіабазах має величезне значення, оскільки літаки проходять тисячі кілометрів і ще більше зношуються - їх необхідно ставити на обслуговування.
Будь ласка, зачекайте...
Летчик истребитель увольняется на пенсию.
Жена канючит:
- Ты двадцать лет обещал прокатить на истребителе... Ты обещал...!!!
Мужика достало, он приходит к командиру эскадрильи и грит:
- Командир, такая вот фигня... Достала совсем... Прокати ее...
Комэск отвечает, мол боевая подруга, детей нарожала, котлеты там, все дела, вот мол, тебе керосина на два часа и коридор. Катай!
Грузятся в самолет, и два часа летчик вытворяет ВЕСЬ высший пилотаж, заходя на посадку просит подогнать к полосе "скорую".
Выгружают жену из кабины, та вся заблеванная, ну в общем как куль с дерьмом...
Летчик-муж склоняется над ней и нежно так произносит:
- Ну что, теперь потрахаемся или в театр сходим?!?...
PS: розкривати моделі техніки, з якою уніфіковані стратегічні бомбардувальники засрашки - не буду. Може ви засрашинський шпійон?
Я не жартую - я правильно акценти розставляю та використовую правильну термінологію.
Тож хєр знає, може і в жарті щодо риги 66 та вятки теж є величезна частина правди. Совок же додумався покращити колективізацію конфіскаціями всього аж до голодоморів, а індустріалізацію за допомогою інженерів та готових заводів з США та Германії - організацією поневолення в раби мільонів громадян та запровадженням системи рабської праці без забезпечення інструментами та продовольством - ГУЛАГ-и...
На наше щастя (і взагалі планеті дуже пощастило), на початку 80х почався період "високої вологості" в Євразії - частіше почали йти дощі і совок відклав "під сукно" грандіозну програму "повернення річок вспять" - збирались всі найбільші річки, що течуть на північ, каналами тощо - повернути на південь. Ну і чергову програму рабської праці готували, звісно, під це.
У першої армії світу ВСЬОГО багато, різноманітно та ефективно.
Менше дивіться пабліків з засрашки - щось у вас якесь помутніння свідомості...
Навчіться вже читати. Я ж вам пишу: Саддама розтрощила коаліція, яка складалася практично тільки з країн НАТО (принаймні реальну бойову роботу виконували натівці, а "задіяні" - були фактично статистами). По кількості задіяних сил та техніки з обох боків - це була війна більша, ніж зараз в Україні. Але з-за того, що сили НАТО ("багатонаціональної коаліції") переважали Ірак якісно, то армія в півмільйона вояків, з 4000 танків, 5000 гармат та 1200 літаків+гвинтокрилів була знищена лише за 40 днів.
Зрозумійте, для НАТО реально немає на планеті військових конкурентів. Основна проблема НАТО - це контроль за зброєю. Бо на тепер блок НАТО володіє настільки ефективною зброєю, що потрапляння навіть окремих її елементів до пагано контрольованих режимів може призвести до величезних втрат серед цивільного населення. Саме тому Україні надають зброю ДУЖЕ помірно. І основним фактором передачі Україні ******** зброї є постійна і невпинна демонстрація повного контролю за ЗСУ та застосуванням наданої зброї. Саме тому по Україна не гатить у відкриту з М-777, Ескалібурами, по об'єктах в полосі "до 70 км" вглиб засрашки, та не гатить Хаймарсами туди ж. А якщо і робить "щось таке", то завбачливо готує цілі операції, аби зробити "бавовну" тими засобами, які належать від початку Україні. КОНТРОЛЬ! КОНТРОЛЬ! КОНТРОЛЬ!
Буде ЗСУ так продовжувати - отримаємо і Бредлі, і АТАСМS-и, і Леопарди з F-16.
https://youtu.be/6Z_yiZpypz0
те що війна переходить на тереторію РФ свідчить на користь перемоги України
бажаю в Новому Році ПЕРЕМОГИ! хай рашка щезне!
Максимальна нікчемність
Це Харків сьогодні ....💪✊🔱❤️🖤🔱
Був Капітан Очєвідность, став Гєнєрал Ясєнх*й.