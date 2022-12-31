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Росія має проблеми зі стратегічною авіацією, тому деякі ракети не долітають до цілей, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

аеродром,авіабаза,maxar,енгельс

У російської стратегічної авіації все більше проблем зі зносом бомбардувальників, особливо двигунів до них, виробництво багатьох деталей давно припинено.

Про це повідомив очільник ГУР МО Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Унаслідок економії ресурсу двигунів ВКС РФ здійснюють пуски ближче до аеродромів, що призводить до падіння несправних ракет в населених пунктах і поруч з ними.

"Це старі літаки, яким постійно продовжують ресурс, проводиться модернізація, оновлюються авіоніка, засоби ураження, системи скидання. Але, по суті, це ті ж літаки з тими ж двигунами. Останні дві ракетні атаки вони робили залпи біля аеродромів, звідси і повідомлення про падіння ракет в РФ - це тому, що вони не підходять до звичних районів пуску, щоб зменшити знос літаків", - сказав Буданов.

Глава ГУР підкреслив, що перекидання стратегічної авіації РФ на далекі аеродроми після вибухів на авіабазах має величезне значення, оскільки літаки проходять тисячі кілометрів і ще більше зношуються - їх необхідно ставити на обслуговування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У росіян залишилося основних типів ракет від 13 до 27%, - Буданов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
Буданов з'їздив до Бахмута і тепер із чистою совістю може присвятити себе основній роботі - вести блоги та давати інтерв'ю всім хто тільки забажає

Максимальна нікчемність
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31.12.2022 20:55
+15
Американский портал по военной авиации Airfighters в своем инстаграме трольнул "современную" авиацию россии: "В 50-х бомбардировщик Ту-95 сопровождал наш истребитель 1-го поколения F-104, сейчас - истребитель 5-го поколения F-22 Raptor, а у русских бомбардировщик все тот же"...

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31.12.2022 20:38
+14
Надо ******* так чтобы они вообще не взлетели жаль только не чем.
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31.12.2022 20:31
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А я щось вважав що ці всі касапські проблеми від того що руки у них з дупи ростуть ..
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31.12.2022 20:31 Відповісти
Руки з дупи i дупа замiсть голови. Одним словом москаль це цiлковита срака.
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31.12.2022 20:35 Відповісти
Одне другому не заважає!

Летчик истребитель увольняется на пенсию.
Жена канючит:
- Ты двадцать лет обещал прокатить на истребителе... Ты обещал...!!!
Мужика достало, он приходит к командиру эскадрильи и грит:
- Командир, такая вот фигня... Достала совсем... Прокати ее...
Комэск отвечает, мол боевая подруга, детей нарожала, котлеты там, все дела, вот мол, тебе керосина на два часа и коридор. Катай!
Грузятся в самолет, и два часа летчик вытворяет ВЕСЬ высший пилотаж, заходя на посадку просит подогнать к полосе "скорую".
Выгружают жену из кабины, та вся заблеванная, ну в общем как куль с дерьмом...
Летчик-муж склоняется над ней и нежно так произносит:
- Ну что, теперь потрахаемся или в театр сходим?!?...
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31.12.2022 20:39 Відповісти
Буданов Абдристовича доганяет
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31.12.2022 21:09 Відповісти
Куда там! абдристович под Полковником, а буданов под гогилашвили !
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31.12.2022 22:29 Відповісти
Зекурви шапіто 95! Коли під час війни повернете на відповідальні посади професіоналів - патріотів? Які мовчки виконують свою важливу роботу! Ви вже на СБУ поставили друга-дєтства суперлітінанта бакланова. Результати його пройобів в кращому випадку відомі. Чому б гундосому відосіку не повернути на посаду генерала Бурбу попередньо вибачившись. Чи знову земонне :"не на часі"?
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31.12.2022 22:34 Відповісти
Надо ******* так чтобы они вообще не взлетели жаль только не чем.
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31.12.2022 20:31 Відповісти
Можна буданова засилати на аеродроми, він все знає, все вміє
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31.12.2022 20:33 Відповісти
На дельтаплане и напихать гранат в карманы.
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31.12.2022 20:41 Відповісти
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31.12.2022 20:34 Відповісти
нада оддать завхоза якутському скульптору. той з нього парашникам любий навагодній салат зліпить. а так, такий матерьял пропада!! )
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31.12.2022 20:51 Відповісти
правильно износ самолета определяется не возрастом а мото часами полетов причем самый гнустный это взлетный режим там двигатели турбовинтовые идут на максимальных режимах и посадночный- когда врубаются ревес двигателей а учетом констуркции винтов две пару в разные стороны вращения то там одна рназборка движка по регламенту составляла в военное время НЕДЕЛЯ в мирное 12 суток.. сборка еще дольше на пару дней..и да забыл ДВИГАТЕЛИ ЭТИ СБОРКИ МЕЛИТОПОЛЬСКОГО ЗАВОДА...омплектующие по таблице если не ошибаюсь составляли на 45 смежных предприятий олпределенные марки металов зазоры станки с ЧПУ никакого на глазок мото ресурс деталей составлял сотни мото часов... вот такие штучки эти ТУ; 22 и ТУ 95 нрасчет ТУ 160 да там те же недолугие проблемы как и были с ТУ 144 самолет легко может потерять горизонтальную устойчивость и свалится в неуправляемое пике или завал на бок откуда он выйдет только штопором в землю...
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31.12.2022 20:35 Відповісти
Цікаво, а яку стіралку треба розібрати, щоб отримати запчастини до цих літаків? Riga 66?
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31.12.2022 21:19 Відповісти
Ріги та вятки уніфіковані з центрифугами для виробництва збройного урану. А так як виробництво цих компонент давно припинене, то і виробництва збройного урану в засрашці вже 30 років як немає.

PS: розкривати моделі техніки, з якою уніфіковані стратегічні бомбардувальники засрашки - не буду. Може ви засрашинський шпійон?
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31.12.2022 21:51 Відповісти
Нє, до шпійона не дотягнув. Недостатньо вододію рускім матєрним. Але жалію, що років десь п'ять тому, по смерті батька, прoдав на olx сімейну реліквію - Ригу 66 у робочому стані. Щоправда, із заміненими двигуном і сальником агітатора. Тому беззастережно вірю, що виготовлялось теє обладнання під програму "збагачення урану на кожному подвір'ї".
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31.12.2022 22:08 Відповісти
В китаї, наприклад, існувала програма "металургійний комбінат в кожному селі". Її запровадили в 59му одразу після того, як в кожному селі знищіли всіх горобців та інших птахів. Після грандіозних успіхів в індустріалізації шляхом "домна в кожному хліву", китайці так зраділи що призначили відповідальними у всіх грандіозних досягненнях 58-63 років (голод, неврожаї, деіндустріалізація) вчителів, лікарів тощо. Ну і запровадили національну програму "крикрась кишками лікаря паркан".

Я не жартую - я правильно акценти розставляю та використовую правильну термінологію.

Тож хєр знає, може і в жарті щодо риги 66 та вятки теж є величезна частина правди. Совок же додумався покращити колективізацію конфіскаціями всього аж до голодоморів, а індустріалізацію за допомогою інженерів та готових заводів з США та Германії - організацією поневолення в раби мільонів громадян та запровадженням системи рабської праці без забезпечення інструментами та продовольством - ГУЛАГ-и...

На наше щастя (і взагалі планеті дуже пощастило), на початку 80х почався період "високої вологості" в Євразії - частіше почали йти дощі і совок відклав "під сукно" грандіозну програму "повернення річок вспять" - збирались всі найбільші річки, що течуть на північ, каналами тощо - повернути на південь. Ну і чергову програму рабської праці готували, звісно, під це.
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01.01.2023 16:27 Відповісти
Американский портал по военной авиации Airfighters в своем инстаграме трольнул "современную" авиацию россии: "В 50-х бомбардировщик Ту-95 сопровождал наш истребитель 1-го поколения F-104, сейчас - истребитель 5-го поколения F-22 Raptor, а у русских бомбардировщик все тот же"...

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31.12.2022 20:38 Відповісти
справедливости ради, В-52 кажись до 30-го года продлили службу..
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31.12.2022 21:25 Відповісти
Але у них є новіші моделі. А рф бомбардувальники робити здається не здатна
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31.12.2022 22:16 Відповісти
Щось мені здається, що армія1 не дуже випередила армію2. Обидві більше заточені під обстріли ракетами.
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31.12.2022 21:31 Відповісти
Вам здалося. 4000 танків Саддама Хуссейна коаліція роздовбала переважно за допомогою Абрамсів. 80+% втрат у засрашки від вогню артилерії ЗСУ. І, звісно, ефективність ~150 гаубиць М-777 (і аналогів) - ЗНАЧНО вища, ніж у будь-яких радянських аналогів. А на ХАМВІ і аналогах "розсікають" хлопці значно більше, ніж на Дозор-ах.

У першої армії світу ВСЬОГО багато, різноманітно та ефективно.

Менше дивіться пабліків з засрашки - щось у вас якесь помутніння свідомості...
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31.12.2022 21:58 Відповісти
Я не про зброю. Я про армію. Де воювало нато?
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01.01.2023 20:02 Відповісти
Вас в гуглі забанили? З 1991 до 2012 року НАТО провело 35 операцій.

Навчіться вже читати. Я ж вам пишу: Саддама розтрощила коаліція, яка складалася практично тільки з країн НАТО (принаймні реальну бойову роботу виконували натівці, а "задіяні" - були фактично статистами). По кількості задіяних сил та техніки з обох боків - це була війна більша, ніж зараз в Україні. Але з-за того, що сили НАТО ("багатонаціональної коаліції") переважали Ірак якісно, то армія в півмільйона вояків, з 4000 танків, 5000 гармат та 1200 літаків+гвинтокрилів була знищена лише за 40 днів.

Зрозумійте, для НАТО реально немає на планеті військових конкурентів. Основна проблема НАТО - це контроль за зброєю. Бо на тепер блок НАТО володіє настільки ефективною зброєю, що потрапляння навіть окремих її елементів до пагано контрольованих режимів може призвести до величезних втрат серед цивільного населення. Саме тому Україні надають зброю ДУЖЕ помірно. І основним фактором передачі Україні ******** зброї є постійна і невпинна демонстрація повного контролю за ЗСУ та застосуванням наданої зброї. Саме тому по Україна не гатить у відкриту з М-777, Ескалібурами, по об'єктах в полосі "до 70 км" вглиб засрашки, та не гатить Хаймарсами туди ж. А якщо і робить "щось таке", то завбачливо готує цілі операції, аби зробити "бавовну" тими засобами, які належать від початку Україні. КОНТРОЛЬ! КОНТРОЛЬ! КОНТРОЛЬ!

Буде ЗСУ так продовжувати - отримаємо і Бредлі, і АТАСМS-и, і Леопарди з F-16.
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01.01.2023 20:52 Відповісти
Добре оправдання для памперсів.
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01.01.2023 21:17 Відповісти
А може на свої проблеми більше уваги будемо звертати? Наприклад на так званий "закон", який повністю вб'є наше військо?
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31.12.2022 20:41 Відповісти
Иран наладил производство дронов и баллистических ракет в Беларуси - Павел Латушко https://www.youtube.com/watch?v=6Z_yiZpypz0&ab_channel=UkrainianMediaNetwork
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31.12.2022 20:45 Відповісти
тот же видеоматериал, но проще перейти, чем по Вашей ссылке.

https://youtu.be/6Z_yiZpypz0
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31.12.2022 20:51 Відповісти
а ще бавовна в деяких Енгельсах
те що війна переходить на тереторію РФ свідчить на користь перемоги України

бажаю в Новому Році ПЕРЕМОГИ! хай рашка щезне!
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31.12.2022 20:53 Відповісти
Досить слухати цього покидька буданова!
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31.12.2022 20:54 Відповісти
Буданов з'їздив до Бахмута і тепер із чистою совістю може присвятити себе основній роботі - вести блоги та давати інтерв'ю всім хто тільки забажає

Максимальна нікчемність
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31.12.2022 20:55 Відповісти
А це ще питання, чому рашисти дали можливість йому драпонути!
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31.12.2022 21:36 Відповісти
https://youtube.com/shorts/x3OU3l5mS8U?feature=share...

Це Харків сьогодні ....💪✊🔱❤️🖤🔱
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31.12.2022 21:08 Відповісти
Буданову присвоїли нове звання.

Був Капітан Очєвідность, став Гєнєрал Ясєнх*й.
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31.12.2022 21:16 Відповісти
Хозяйкам на заметку

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31.12.2022 21:31 Відповісти
Може до цілей і не долітають, але падають на нашу територію.
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31.12.2022 21:39 Відповісти
А наша країна має проблему з очільником розвідки!
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31.12.2022 21:41 Відповісти
Ви трохи звузили проблему. Загалом наша країна має проблеми з очільниками всіх гілок влади під час війни з московською ордою!
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31.12.2022 22:41 Відповісти
Бидланов з кварталу ТУ-95.
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31.12.2022 21:44 Відповісти
Пан сі напутав ніби! На "агітатора" а "ативатора".
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31.12.2022 22:39 Відповісти
 
 