Ми глибоко обурені ракетною атакою по цивільному населенню України та пораненням японського журналіста в Києві, - посольство Японії
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Посольство Японії в Україні висловило глибоке обурення масованою російською ракетною атакою по цивільному населенню України та пораненням японського журналіста в Києві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства.
"Посольство Японії глибоко обурене повторним масованим нападом на цивільне населення та цивільні об'єкти в Україні в переддень Нового року, що призвело до загибелі та поранення мирних людей, зокрема японського журналіста", - зазначається у тексті.
Як вдень повідомляли мер Києва Віталій Кличко, журналіст із Японії отримав поранення у Печерському районі столиці в результаті ракетної атаки російськими окупантами. Його госпіталізували медики.
За інформацією ЗМІ, журналіст Ватару Секіта працює у виданні "Асахі Сімбун".
A Japanese journalist suffered from shelling near the Palace of Ukraine.— The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) December 31, 2022
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Будь ласка, зачекайте...
це вам нє Європейська "озобочєнность"
Камикадзе (лётчики-смертники) - в морской и общевойсковой авиации, причём первые предназначались для уничтожения кораблей, а вторые - тяжёлых бомбардировщиков, танков, железных дорог, мостов и других важных объектов;Парашютисты тэйсинтай - для уничтожения самолётов, боеприпасов и горючего на аэродромах противника с помощью бомб и огнемётов;Наземные тэйсинтай - для уничтожения бронетехники, артиллерии, а также офицеров противника (особенно широкая подготовка таких тэйсинтай велась в Квантунской армии, где в 1945 имелась отдельная бригада смертников, и в каждой дивизии формировались батальоны смертников);Надводные тэйсинтай (синъё) - действовавшие на быстроходных катерах со взрывчаткой для подрыва транспортов противника (применялись на Филиппинах);Подводные тэйсинтай - на маленьких подводных лодках (кайрю и корю) и в торпедах (кайтэн) для уничтожения боевых кораблей врага (применялись в основном на Гавайских островах); пешие водолазы-подрывники (фукурю, «драконы удачи»).
Острова "Сахалін" не існує, є Карафуто і він - японський.
Японці, які пережили російське вторгнення у 1945 році та все ще живуть на Хоккайдо та в інших частинах Японії, вже визнали: в Україні повторюється те, що вони бачили на власні очі. Формально Японію змусили відмовитися від прав на Карафуто... (с)
-Виктор Степаненко, генераторы переданы вашей власти, с неё и спрашивайте. Выбрали - жрите!!!
https://t.me/mykolaivskaODA/3912
P.S. Зараз у Запорізькій обл. повітряна тривога
значить ще буде ракетна атака розвідувальники фіксують попадання
31.12.2022 16:17
Мінімум 2 групи мопедів залетіли.
в напрямках ПОЛОГИ, ДНІПРО; МЕЛИТОПІЛЬ, МИКОЛАЇВ. ПВО Працює. знищено 1/* в районі ***
https://t.me/mykolaivskaODA/3918
НЕХАЙ МОСКАЛІ УДАВЯТТСЯ СЛЮНОЙ
Рішуче обурені мають бути як мінімум мінус Камчатка
У мене теж є мрія: щоб наш Ак-Мурза колись зі своїми внуками прилетів до аеропорту Тойохари і прийшов на могилу свого діда-бандерівця Вклонився їй і сказав: "Діду! Я повернувся! Ми ПЕРЕМОГЛИ!"