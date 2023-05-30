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журналістика (1615) обстріл (21114) поранення (2658) Японія (593) Повітряні атаки на Київ (408)

Ми глибоко обурені ракетною атакою по цивільному населенню України та пораненням японського журналіста в Києві, - посольство Японії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Посольство Японії в Україні висловило глибоке обурення масованою російською ракетною атакою по цивільному населенню України та пораненням японського журналіста в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства.

"Посольство Японії глибоко обурене повторним масованим нападом на цивільне населення та цивільні об'єкти в Україні в переддень Нового року, що призвело до загибелі та поранення мирних людей, зокрема японського журналіста", - зазначається у тексті. 

Як вдень повідомляли мер Києва Віталій Кличко, журналіст із Японії отримав поранення у Печерському районі столиці в результаті ракетної атаки російськими окупантами. Його госпіталізували медики.

За інформацією ЗМІ, журналіст Ватару Секіта працює у виданні "Асахі Сімбун".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу Києва поранення дістав японський журналіст, його госпіталізовано, - Кличко

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
казус белі - Японія має повне право об,являти кацапії війну і забирати окуповані кацапами території Курил і Сахаліну. можуть весь Далекий схід в якості контрибуції забирати.
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31.12.2022 21:54
+11
Карафуто

Острова "Сахалін" не існує, є Карафуто і він - японський.

Японці, які пережили російське вторгнення у 1945 році та все ще живуть на Хоккайдо та в інших частинах Японії, вже визнали: в Україні повторюється те, що вони бачили на власні очі. Формально Японію змусили відмовитися від прав на Карафуто... (с)
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31.12.2022 21:52
+10
Забрело на фейс відео від Раїси Кириченко. Які чарівні українські пісні. Моя Черкащина...Тихої тобі Новорічної ночі, тихої ночі,Україна
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31.12.2022 21:49
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А якби не японський журналіст то...?
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31.12.2022 21:48 Відповісти
Японці - дуже чемні та великодушні: вони і в такому випадку були б глибоко обурені.
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31.12.2022 21:50 Відповісти
Між глибокою обуренністю японців і атакою японських пілотів - камікадзе на кремль один крок,
це вам нє Європейська "озобочєнность"
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31.12.2022 22:09 Відповісти
Имелись разные виды тэйсинтай:
Камикадзе (лётчики-смертники) - в морской и общевойсковой авиации, причём первые предназначались для уничтожения кораблей, а вторые - тяжёлых бомбардировщиков, танков, железных дорог, мостов и других важных объектов;Парашютисты тэйсинтай - для уничтожения самолётов, боеприпасов и горючего на аэродромах противника с помощью бомб и огнемётов;Наземные тэйсинтай - для уничтожения бронетехники, артиллерии, а также офицеров противника (особенно широкая подготовка таких тэйсинтай велась в Квантунской армии, где в 1945 имелась отдельная бригада смертников, и в каждой дивизии формировались батальоны смертников);Надводные тэйсинтай (синъё) - действовавшие на быстроходных катерах со взрывчаткой для подрыва транспортов противника (применялись на Филиппинах);Подводные тэйсинтай - на маленьких подводных лодках (кайрю и корю) и в торпедах (кайтэн) для уничтожения боевых кораблей врага (применялись в основном на Гавайских островах); пешие водолазы-подрывники (фукурю, «драконы удачи»).
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31.12.2022 23:01 Відповісти
Забирайте Своє!
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31.12.2022 21:49 Відповісти
Резонно, пора уже японцам давно заходить на Сахалин и отгрызать у имперского дракона хвост!
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31.12.2022 22:21 Відповісти
где были умники, когда войска в золотом отводили?
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31.12.2022 23:58 Відповісти
Забрело на фейс відео від Раїси Кириченко. Які чарівні українські пісні. Моя Черкащина...Тихої тобі Новорічної ночі, тихої ночі,Україна
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31.12.2022 21:49 Відповісти
ще Жіноча доля )
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31.12.2022 22:16 Відповісти
Жіноча доля...Фу,***)
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01.01.2023 05:35 Відповісти
геть з України москаль некрасівий
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01.01.2023 13:00 Відповісти
Ничего.. Расчитаетесь островами с Японией. Пида..сы!
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31.12.2022 21:51 Відповісти
необычная трансформация под конец года...от озабоченности до возмущения...
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31.12.2022 21:51 Відповісти
Оббурення.
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31.12.2022 21:53 Відповісти
ловіть тенденції... тільки вони є рушійною силою...
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31.12.2022 21:56 Відповісти
Карафуто

Острова "Сахалін" не існує, є Карафуто і він - японський.

Японці, які пережили російське вторгнення у 1945 році та все ще живуть на Хоккайдо та в інших частинах Японії, вже визнали: в Україні повторюється те, що вони бачили на власні очі. Формально Японію змусили відмовитися від прав на Карафуто... (с)
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31.12.2022 21:52 Відповісти
В умовах капітуляції рф внаслідок поразки у війні з Україною повинно бути передбачено повернення окупованих СРСР територій Японії.І МЗС України вже зараз мали б узгодити зі своїми японськими колегами умови військово-технічної та економічної співпраці в якості компенсацій за цей пункт майбутнього договору.
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01.01.2023 09:59 Відповісти
казус белі - Японія має повне право об,являти кацапії війну і забирати окуповані кацапами території Курил і Сахаліну. можуть весь Далекий схід в якості контрибуції забирати.
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31.12.2022 21:54 Відповісти
Так вони ж мирну угоду по закінченню війни не підписували. Тобто формально вони досі знаходяться в стані війни з СРСР
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31.12.2022 21:57 Відповісти
І труп врага вже проплив...
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31.12.2022 22:01 Відповісти
Про один з чотирьох генераторів подарованих Японією японці тактовно промовчали .
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31.12.2022 21:56 Відповісти
Им воспитание не позволяет сказать:

-Виктор Степаненко, генераторы переданы вашей власти, с неё и спрашивайте. Выбрали - жрите!!!
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01.01.2023 00:00 Відповісти
Дивився репортаж скай ньюс про атаку на Київ. На ютубі кілька тисяч коментів різними мовами. І всі бажають росіюшці всяких благ в Новому Році. Нахера воно косорилим таке всепланетне визнання - х/з...
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31.12.2022 22:00 Відповісти
в смысле? поздравляют русских с Новым годом???
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31.12.2022 23:07 Відповісти

https://t.me/mykolaivskaODA/3912
P.S. Зараз у Запорізькій обл. повітряна тривога
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31.12.2022 22:02 Відповісти
це я писав..

значить ще буде ракетна атака розвідувальники фіксують попадання

31.12.2022 16:17
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31.12.2022 22:12 Відповісти
Віталій Кім
Мінімум 2 групи мопедів залетіли.
в напрямках ПОЛОГИ, ДНІПРО; МЕЛИТОПІЛЬ, МИКОЛАЇВ. ПВО Працює. знищено 1/* в районі ***
https://t.me/mykolaivskaODA/3918
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31.12.2022 22:20 Відповісти
Появятся фото как українці в укриттях едят українські колбаси, оливье, холодец і пьють самогон
НЕХАЙ МОСКАЛІ УДАВЯТТСЯ СЛЮНОЙ
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31.12.2022 22:48 Відповісти
Які укриття в 12 годин ночі? В коридорі сидимо
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01.01.2023 00:08 Відповісти
на Курили... чи накурились??
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31.12.2022 22:07 Відповісти
Ну

Рішуче обурені мають бути як мінімум мінус Камчатка
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31.12.2022 22:12 Відповісти
От не треба Японію звинувачувати у відсутності бойового духу. Якщо проснеться Японія, то "душно" стане багатьом, Китаю та Кислобздійні зокрема.
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31.12.2022 22:49 Відповісти
Подзабыли китаёзы как их самураи в Нанкине учили.Видать плохо учили.
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31.12.2022 23:08 Відповісти
Самураи пора забирать Сахалин и Курилы
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31.12.2022 22:13 Відповісти
Попросил бы побольше конкретики.
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31.12.2022 22:29 Відповісти
Японці , пора забирати Курили і Сахалін
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31.12.2022 22:46 Відповісти
"У мене є мрія" - сказав колись Мартін Лютер Кінг
У мене теж є мрія: щоб наш Ак-Мурза колись зі своїми внуками прилетів до аеропорту Тойохари і прийшов на могилу свого діда-бандерівця Вклонився їй і сказав: "Діду! Я повернувся! Ми ПЕРЕМОГЛИ!"
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31.12.2022 22:57 Відповісти
..толстопузые гиниралы НАТы обеспокоены уйти на пэнсию вовремя,срать они хотели на ЕС.авиабаза Рамштайн -=bigcatwar=-
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31.12.2022 23:17 Відповісти
Що там у японців є цікавого з танків,САУ,літаків і т. д.?🤔
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31.12.2022 23:20 Відповісти
Асфальт не желаете?
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01.01.2023 00:02 Відповісти
Вот интересно, насколько глубоко они заглотнут своё "глубокое возмущение"? "Глубокая озабоченность" уже была, и шо?
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01.01.2023 00:06 Відповісти
З часом має властивість трансформуватись в щось конкретне...але з часом. Видно, ще не підійшов...
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01.01.2023 08:15 Відповісти
Возмущєнія нічого не дадуть. Потрібні ракети дальнього радіусу дії. Є унікальна можливість відповісти через ЗСУ.
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01.01.2023 04:38 Відповісти
Может этот случай несколько подтолкнёт Японию в поддержке Украины!
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01.01.2023 09:44 Відповісти
 
 