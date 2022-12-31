Цьогоріч Росія вирішила атакувати Україну і глобальну безпеку. ЄС рішуче підтримуватиме Україну у 2023, - Боррель

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що у 2022 році Росія вирішила атакувати Україну і глобальну безпеку.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"У 2022 році Росія вирішила повністю відмовитися від зобов'язань щодо базових прав людини та атакувати Україну і глобальну безпеку. Наприкінці року Путін знову намагається занурити українців у темряву підступними нападами", - наголосив Боррель.

За його словами, у ЄС "рішуче налаштовані й надалі підтримувати Україну, зокрема й у 2023 році".

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