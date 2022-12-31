Цьогоріч Росія вирішила атакувати Україну і глобальну безпеку. ЄС рішуче підтримуватиме Україну у 2023, - Боррель
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Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що у 2022 році Росія вирішила атакувати Україну і глобальну безпеку.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"У 2022 році Росія вирішила повністю відмовитися від зобов'язань щодо базових прав людини та атакувати Україну і глобальну безпеку. Наприкінці року Путін знову намагається занурити українців у темряву підступними нападами", - наголосив Боррель.
За його словами, у ЄС "рішуче налаштовані й надалі підтримувати Україну, зокрема й у 2023 році".
Топ коментарі
+7 Вася Шевченко f77d76ba
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...так що..однозначно - горіть у пеклі москалі!!!!
Смерть кацапам!
@dumingtups
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30 дек.
Пишут освободители РФ угнали украинский автомобиль с установленной системой видео регистрации. Видимо они не сумели её отключить, либо об этом не подумали.
Вобщем 300-х мобиков дербанят на органы.
https://twitter.com/i/status/1608902219931480064