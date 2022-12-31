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Цьогоріч Росія вирішила атакувати Україну і глобальну безпеку. ЄС рішуче підтримуватиме Україну у 2023, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

боррель

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що у 2022 році Росія вирішила атакувати Україну і глобальну безпеку.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"У 2022 році Росія вирішила повністю відмовитися від зобов'язань щодо базових прав людини та атакувати Україну і глобальну безпеку. Наприкінці року Путін знову намагається занурити українців у темряву підступними нападами", - наголосив Боррель.

За його словами, у ЄС "рішуче налаштовані й надалі підтримувати Україну, зокрема й у 2023 році".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
ЄС рішуче підтримуватиме Україну у 2023, - Боррель

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31.12.2022 21:59
+5
З новом переможним 2023 роком. Слава Україні, слава ЗСУ!
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31.12.2022 21:57
+4
Най не долетять вони до вас та до нас, а повернуться туди, звідки вилетіли.

Смерть кацапам!
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31.12.2022 22:23
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Шоо, невже танки, та літаки дасте?
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31.12.2022 21:56 Відповісти
З новом переможним 2023 роком. Слава Україні, слава ЗСУ!
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31.12.2022 21:57 Відповісти
ЄС рішуче підтримуватиме Україну у 2023, - Боррель

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31.12.2022 21:59 Відповісти
Кацапи бахкають під балконом,прийшлось привітати словами Горіть в пеклі москалі і включити Щедрик .
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31.12.2022 22:05 Відповісти
а до нас БПЛА "мопеди" запускають, вже на підлеті...дві партії...
...так що..однозначно - горіть у пеклі москалі!!!!
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31.12.2022 22:15 Відповісти
Най не долетять вони до вас та до нас, а повернуться туди, звідки вилетіли.

Смерть кацапам!
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31.12.2022 22:23 Відповісти
Не можу поставити лайк, тримайтесь і бережіть себе. Залишайтесь живими, а Новий рік ще буде. Будемо молитися за Вас.
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31.12.2022 22:24 Відповісти
Чому без лайка?
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31.12.2022 23:33 Відповісти
Мопеди це горе,а не лайк.
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31.12.2022 23:35 Відповісти
А то я не знаю що мопеди це горе,в Україні живу.Так а кінцівка?Там лайк?
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31.12.2022 23:39 Відповісти
Та ******** они.. окончательно и бесповоротно....
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31.12.2022 22:05 Відповісти
Думминг Тупс(Анк Морпор)

@dumingtups

·

30 дек.

Пишут освободители РФ угнали украинский автомобиль с установленной системой видео регистрации. Видимо они не сумели её отключить, либо об этом не подумали.
Вобщем 300-х мобиков дербанят на органы.

https://twitter.com/i/status/1608902219931480064
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31.12.2022 22:11 Відповісти
Виженіть усю кацапню з ЄС , от тоді це буде справжня підтримка України.
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31.12.2022 22:22 Відповісти
А куди діватись. ***** теж не пожаліє і єврокомісарів.
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01.01.2023 00:01 Відповісти
Ещё один эсминец ,,решительный,, смотри, хоть якоря не потеряй!
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01.01.2023 04:28 Відповісти
 
 