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авіація (1663) артилерія (713) ЗСУ (5717)

Протягом 31 грудня авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по 8 районах зосередження рашистів, 1 позиції ЗРК та 1 пункту управління, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

артилерія

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо вогневих ударів, які авіація та артилерія ЗСУ завдала по російських окупантах 31 грудня. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження загарбників та 1 удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили і військової техніки та пункт управління загарбників", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та артилерія ЗСУ протягом 30 грудня завдали ударів по 11 скупченнях окупантів, 5 складах та РЛС, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
слушаем наше ПВО ! и ВСУ ! - им есть что врагу сказать, а нам что нашим родным душевно пожелать!
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31.12.2022 23:47
+8
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31.12.2022 23:47
+8
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31.12.2022 23:52
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СЛУШАЕМ НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА НА ,, ПРЯМОМ ,,
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31.12.2022 23:43 Відповісти
слушаем наше ПВО ! и ВСУ ! - им есть что врагу сказать, а нам что нашим родным душевно пожелать!
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31.12.2022 23:47 Відповісти
Я не имел ввиду зеленского............
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31.12.2022 23:55 Відповісти
блин... Вы уж как-то обозначайте... цифрами хотя бы - 5 или 5,5... это ж важно!!!!
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31.12.2022 23:57 Відповісти
Навіщо,щоб почути про паузи....які паузи,яка тиша,війна.
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31.12.2022 23:52 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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31.12.2022 23:46 Відповісти
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31.12.2022 23:47 Відповісти
"Свято наближається... "
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31.12.2022 23:49 Відповісти
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31.12.2022 23:50 Відповісти
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31.12.2022 23:52 Відповісти
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31.12.2022 23:49 Відповісти
Смажена русня під новий рі
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31.12.2022 23:59 Відповісти
РСНІ ПЗДА !!!
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01.01.2023 00:34 Відповісти
 
 