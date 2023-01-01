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24 лютого ми прокинулись іншими і зробили свій вибір - не білий прапор, а синьо-жовтий стяг, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму новорічному привітання заявив, що 24 лютого 2022 року українці прокинулись іншим народом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму новорічному привітанні. 

Президент зазначив: "Це був наш рік. Рік України. Рік українців. 24 лютого ми прокинулись. Інші ми. Інший народ. Інші українці. Перші ракети остаточно зруйнували лабіринт ілюзій. Ми побачили, хто є хто. На що здатні друзі, вороги, а головне – на що здатні ми самі.

24 лютого мільйони з нас зробили вибір. Не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба.

Вибухи 24 лютого нас оглушили. Відтоді ми не все чуємо. І не всіх слухаємо. Нам казали: у вас немає інших варіантів, аніж здатися. Ми кажемо: у нас немає інших варіантів, аніж перемогти.

24 лютого ми почали творити нашу перемогу. З багатьох цеглинок – сотень інших перемог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цей рік почався 24 лютого, - новорічне привітання Зеленського. ВIДЕО

Ми перемогли паніку. Не розбіглись, а зібралися. Ми перемогли сумніви, зневіру, страх. Ми повірили в себе й у свої сили. Збройні Сили України. Розвідку. Нацгвардію. СБУ. ССО. Прикордонників. Тероборону. ППО. Поліцію. ДСНС. Усі наші сили оборони й безпеки. Я пишаюся вами всіма, наші воїни!

Цей рік можна назвати роком втрат для України, для всієї Європи, для всього світу. Але це неправильно. Ми не маємо так говорити.

Ми нічого не втратили. У нас забрали. Україна не втратила синів і доньок – їх забрали вбивці. Українці не втратили домівок – їх знищили терористи. Ми не втратили своїх земель – на них зайшли загарбники. Світ не втратив мир – Росія його зруйнувала".

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Новим роком! Роком нашої перемоги, - Зеленські

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+25
В моїх думках білого прапору не було..
Про що він говорить?
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01.01.2023 00:35
+24
який у нього прапор був у 14.05.2014-го, коли бігав від воєнкомату в мацкві?
в цей час добровольці бились за Донбас

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01.01.2023 00:46
+23
Де наші ракети ?
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01.01.2023 00:32
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Де наші ракети ?
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01.01.2023 00:32 Відповісти
Під асфальтом.
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01.01.2023 01:00 Відповісти
Запитання риторичне.
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01.01.2023 02:02 Відповісти
а почему видео не в телеграмме было
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01.01.2023 00:34 Відповісти
В моїх думках білого прапору не було..
Про що він говорить?
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01.01.2023 00:35 Відповісти
Про мівіну в підвалах Банкової
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01.01.2023 00:36 Відповісти
Нечаянно проболтался после новогодней рюмки.
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01.01.2023 00:38 Відповісти
який у нього прапор був у 14.05.2014-го, коли бігав від воєнкомату в мацкві?
в цей час добровольці бились за Донбас

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01.01.2023 00:46 Відповісти
2020 рік

"У моєму мозку я закінчив війну!": Зеленський зробив дивну заяву у Мюнхені

18.02.2020....
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01.01.2023 09:55 Відповісти
то есть одного поста с пересказом речи недостаточно
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01.01.2023 00:38 Відповісти
Каже за паніку... Мовляв, ми перемогли паніку... А я згадав, як він ще в березні на докори що не готував державу до повномасштабного вторгнення переконував всіх, що в такому випадку була би паніка...
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01.01.2023 00:38 Відповісти
Повітряна тривога 0 -43
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01.01.2023 00:39 Відповісти
*уйло салютує в день народження С, Бандери.
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01.01.2023 00:44 Відповісти
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01.01.2023 06:09 Відповісти
у квітні 2019-го украінці вибрали "какую разніцу з білим прапором"

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01.01.2023 00:40 Відповісти
Ні! Це ви, 73% малоросів і корисних ідіотів 'прокинулись'.
А ми ітак бачили хто є хто. І вам це доводили всіма доступними методами. Марно. Дурень вчиться на власних граблях
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01.01.2023 00:43 Відповісти
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01.01.2023 00:46 Відповісти
Жовто-блакитний, Вова.
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01.01.2023 00:46 Відповісти
Синьо-жовтий! ст. 20 Конституції України
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01.01.2023 01:53 Відповісти
Для мене завжди був жовто- блакитний прапор.... довбойоби ємігранти перевернули все догори дригом...Прапор Украіни, затвержений першим президентом, Грушевським, був ЖОВТО- синім!
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01.01.2023 05:19 Відповісти
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01.01.2023 08:18 Відповісти
член партії автономістів-федералістів Грушевський був головою Центральної Ради
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01.01.2023 10:25 Відповісти
Боневтік-всьо!
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01.01.2023 00:50 Відповісти
Бонезміг ))
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01.01.2023 00:56 Відповісти
Бо Генерал Кривоніс масло в Жулянах розлив
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01.01.2023 14:53 Відповісти
Так,панікера витягли з Карпат і заперли в бункері,щоб не втік або білий прапор не підняв. Генерали України були без паніки, оп -з брехнею
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01.01.2023 00:57 Відповісти
Цензор так по скромному пару новин про привітання ***************, можна ж було розібрати на речення і запустити цілу стрічку.
Чи це ще попереду?
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01.01.2023 01:02 Відповісти
Вся Україна підтримує вибір Зельоних.
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01.01.2023 01:04 Відповісти
Особливо "йолкі-палкі зєльониє")
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01.01.2023 01:23 Відповісти
Практично впевнений що це такий собі завуальований стьоб розрахований на шарову вподобайку. Дешево, але спрацьовує.
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01.01.2023 02:10 Відповісти
А чого ж він кордони закрив одразу ?
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01.01.2023 01:22 Відповісти
у когось білого прапору у думках й не було і навіть про це не замислювалися , але як що людина починає про це говорити , то є велика підозра що були навіть наміри його виставити , та ще й його заява в новорічну ніч що він не втік , а ще й досі тут ....
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01.01.2023 03:06 Відповісти
Всі досягнення за рік, лиш три слова: Я не втік.
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01.01.2023 06:31 Відповісти
і ще раз вкусив шашлика
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01.01.2023 07:16 Відповісти
Не ми, а ви і не факт, що ви прокинулися!
А ми повстали ще у 14-му році, затямив би це собі, шмаркатий!
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01.01.2023 07:52 Відповісти
🤮🤡
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01.01.2023 08:58 Відповісти
Кто ему тексты пишет? Жовто-блакитний прапор вместо белого ми выбрали не 24 февраяля и даже не в 14 году а в 1991 году 24 августа. Повидимому это он про СЕБЯ говорил-тогда полностью совпадает-тут верю
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01.01.2023 11:51 Відповісти
 
 