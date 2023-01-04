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Удари ЗСУ по скупченню ворога у Запорізькій області: вбито та поранено до 260 окупантів, знищено 2 склади боєприпасів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

Ворог продовжує зазнавати втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Зокрема, як зазначається, підтверджено ураження противника 2 січня в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка Запорізької області.

За даними Генштабу, знищено 2 склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено 2 пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації.

Також читайте: Удар ЗСУ по скупченню ворога у Чулаківці на Херсонщині: Вбито та поранено близько 500 окупантів

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+35
Ще раз повторити таку бавовну, як була в Макіївці, і кацапи почнуть бунтувати. Встануть на коліна перед ху@лом і таки почнуть бунтувати. Слава Україні! Слава ЗСУ! Смерть клятим ворогам!
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04.01.2023 08:23
+32
Слава ЗСУ! Подяка партнерам за зброю
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04.01.2023 08:18
+29
Вчора була бавовна в Токмаку. Дохлих кацапів вивозили камазами до крематорію. Місцеві кажуть стояв сморід від спалювання лаптєй.
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04.01.2023 08:44
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Слава ЗСУ! Подяка партнерам за зброю
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04.01.2023 08:18 Відповісти
Ще раз повторити таку бавовну, як була в Макіївці, і кацапи почнуть бунтувати. Встануть на коліна перед ху@лом і таки почнуть бунтувати. Слава Україні! Слава ЗСУ! Смерть клятим ворогам!
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04.01.2023 08:23 Відповісти
Вчора була бавовна в Токмаку. Дохлих кацапів вивозили камазами до крематорію. Місцеві кажуть стояв сморід від спалювання лаптєй.
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04.01.2023 08:44 Відповісти
В токмаку є крематорій
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04.01.2023 08:49 Відповісти
Може одного мало і кацапи приперли туди ще і мобільний. ХЗ
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04.01.2023 09:00 Відповісти
Там є вет-сан завод. Скоріше за все. З нього увесь час сморід. Ставлення до кацапів як до бродячих тварин.
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04.01.2023 09:51 Відповісти
Да не будуть вони бунтувати, від слова зовсім не будуть. Це раби по життю, хто з ними довгий час пересікався той знає про що я...
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04.01.2023 22:25 Відповісти
Кацапы не просто рабы, но злые и подлые рабы. Всё самое главное об этом сволочном отродье написано у Салтыкова-Щедрина в его книге "История города Глупова"...
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05.01.2023 05:58 Відповісти
Слава ЗСУ !🙏❤️👍✊🍀🍀
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04.01.2023 08:30 Відповісти
Ще й на Вечерю буде.
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04.01.2023 08:44 Відповісти
Шо вы несете? Вам же был дан основной посыл, шо удар по скупченню ворога(260 жмуров, которые не будут убивать украинцев и не будут уничтожать нашу инфраструктуру, как и технику), техника - прицепом. А чьо обнуленные - такие твердолобые?
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04.01.2023 08:54 Відповісти
Тогда можно было написать и ДО 2600 жмуров при актуальных 2, да?
Но так делают только "прошаренные" парни типа вас.

Остальные люди когда говорят ДО какой-то суммы подразумевает, что подразумеваемое количество приближается до указанной суммы. При 2х хороших русских нормальный человек сказал бы "до 4х".

Или вы предполагаете, что в нашей пресцентре Генштаба сидят такие же хитросделанные как вы?
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04.01.2023 10:00 Відповісти
Кацапе, и почему не возмущаццо, шо на лаптеунтии говорят тока о 86-ти.?У нас же говорят о 560, тем более , шо об этом вопят все коцаптелеграмы...
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04.01.2023 10:21 Відповісти
Ну, вы и даете, мол хитросделанный. Да пальцем роблений, по-звичайному, як на каазлабадi пiд пьяну лавочку. А настырный какой, ну, суть кацап.
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04.01.2023 10:18 Відповісти
До одного кацапа помножено на нуль...
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04.01.2023 10:26 Відповісти
Якійсь бред і непонятка.
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04.01.2023 09:08 Відповісти
Такими темпами никаких кацапов не хватит.
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04.01.2023 09:27 Відповісти
жги тварей с болот мацковии...
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04.01.2023 09:40 Відповісти
Памятається, з історії після втечі з під Азова (петруша хотів прорубати вікно на "Юга") стрільці прийшли в Москву і почали вимагати грошей за Асвабпоход і вчинили бунт. По практиці царів Петрушка втік з перепугу але стрільці покаялись і попросили вернутись. Кожного десятого вкоротили на репу в Лобному місці. Зараз теж піде по аналогії, женька пригожин буде особисто рубати репи і "вітати" новоявлених стрільців. А поки що лаптєвидні збирають білизну погорільцям з Макіївки
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04.01.2023 12:05 Відповісти
https://youtu.be/bNCPsIAIj1E...

Файне відєо з редакції Еспресо

Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦💯
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04.01.2023 16:01 Відповісти
А мені подобається палкаводєц суровікін, так як при ньому, кацапи в таких кількостях не здихали
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04.01.2023 17:28 Відповісти
 
 