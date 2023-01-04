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Удари ЗСУ по скупченню ворога у Запорізькій області: вбито та поранено до 260 окупантів, знищено 2 склади боєприпасів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог продовжує зазнавати втрат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Зокрема, як зазначається, підтверджено ураження противника 2 січня в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка Запорізької області.
За даними Генштабу, знищено 2 склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено 2 пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації.
Топ коментарі
+35 Vujko Donetski
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+32 Денис Коновалов 4caafe82
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показати весь коментар04.01.2023 08:44
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Но так делают только "прошаренные" парни типа вас.
Остальные люди когда говорят ДО какой-то суммы подразумевает, что подразумеваемое количество приближается до указанной суммы. При 2х хороших русских нормальный человек сказал бы "до 4х".
Или вы предполагаете, что в нашей пресцентре Генштаба сидят такие же хитросделанные как вы?
Файне відєо з редакції Еспресо
Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦💯