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Рашисти вдарили із важкої артилерії по Нікополю, пошкоджені будинки, газопровід та лінія електропередач, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вночі російські окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікополь.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської області Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, цієі ночі на Нікопольщині було гучно від ворожих обстрілів…
"Росіяни ударили з важкої артилерії по районному центру. У житлові квартали Нікополя прилетіли з десяток ворожих снарядів. Люди цілі. У місті пошкоджені кілька житлових будинків та кілька господарчих споруд, автівка, газопровід та лінія електропередач", - йдеться у повідомленні.
В інших районах сирена двічі сповіщала про небезпеку, та минулося без атак. І на цю хвилину спокійно.
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Frol Fedoroff
показати весь коментар04.01.2023 08:28 Відповісти Мені подобається 2
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