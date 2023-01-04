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безпілотник (2072) вибух (3741) війна (56124) Крим (12752) Севастополь (467)

Зранку у Севастополі чули гучні вибухи, Развожаєв повідомив про збиття двох безпілотників у районі Бельбека

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим

Ранок в окупованому Криму розпочався зі звуків вибухів. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про нібито роботу ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника окупаційної адміністрації. 

За словами Развожаєва, вранці системи ППО збили два БПЛА над морем у районі Бельбека.

Він також запевняє, що всі служби працюють у штатному режимі.

Тим часом у місцевих телеграм-каналах повідомляють про звуки вибухів, які чули у різних місцях Севастополя. 

Також читайте: У Севастополі пролунали вибухи, російські окупанти заявили про роботу ППО по безпілотнику

Автор: Ірина Дашківська
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04.01.2023 08:38 Відповісти
ЭТО ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ КАЖДЫЙ !
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04.01.2023 08:38 Відповісти
Нехай звикають до тривог. Не дарма ж на пляжах вирили окопи. Далі буде ще цікавіше.
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04.01.2023 08:35 Відповісти
Симферополь напал на Севастополь.. делят шмотки..типа Попандопала..
Єто тебе,єто снова тибе, єто оп'ять тибе...а такойц фасончик сегодня не в Тренде🤣продать не кому..денег нет...
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04.01.2023 08:52 Відповісти
Разважаеву уже пох. Вещи и семью вывез на Кипр.
Бамбите шо хотите.
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04.01.2023 08:55 Відповісти
Жест доброй КГБшной Моли...🤣драпаем чуваки...бо Доктор Мистер HIMARS сделает нам радиоактивный пепел типа Макеевка...
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04.01.2023 08:59 Відповісти
 
 