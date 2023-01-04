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Минулої доби наша авіація завдала 12 ударів по скупченню ворога та вдарила по позиції ЗРК, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

повітряні,сили

Авіація Сил оборони протягом доби, 3 січня, завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, українські ракетники і артилеристи уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили і військової техніки, склад боєприпасів та пункт управління БпЛА окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби знищено ворожий гелікоптер Ка-52. Завдано 13 ударів по скупченню противника і 5 - по позиціях ЗРК, - Генштаб

Автор: Ірина Дашківська
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А в цей час зенітники ППО РФ відбивали атаки "НЛО" над територією Росії та не заважали нашим авіаторам
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04.01.2023 08:36 Відповісти
 
 