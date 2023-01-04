УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15870 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
897 0
обстріл (20945) Харківщина (4254) Синєгубов (757)

Росіяни обстріляли три райони Харківщини: двох чоловіків поранено, пошкоджено будинки, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харківщина

Минулої доби тривали ворожі обстріли прикордонних населених пунктів у Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зокрема, під вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші. У Вовчанську пошкоджені будинки, у смт Дворічна постраждали пожежні автомобілі", - ідеться в повідомленні.

У Куп'янському районі протягом доби поранення зазнали 2 чоловіки 42-х та 72-х років. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Як нагадав Синєгубов, в області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 76 вибухонебезпечних предметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог обстріляв три райони Харківщини, пошкоджено будинки, здійнялися пожежі, - ОВА

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 