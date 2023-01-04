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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 108 910 осіб (+720 за добу), 3038 танків, 270 гелікоптерів, 2039 артсистем, 6106 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Втрати російських окупантів станом на ранок 4 січня 2023 року становлять приблизно 108 910 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 108910 (+720) осіб ліквідовано,

танків - 3038 (+2) од,

бойових броньованих машин - 6106 (+6) од,

артилерійських систем - 2039 (+6) од,

РСЗВ - 424 (+0) од,

засоби ППО - 215 (+1) од,

літаків - 283 (+0) од,

гелікоптерів - 270 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1842 (+3),

крилаті ракети - 723 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4745 (+10) од,

спеціальна техніка - 181 (+0).

Також читайте: Удари ЗСУ по скупченню ворога у Запорізькій області: вбито та поранено до 260 окупантів, знищено 2 склади боєприпасів

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 108 910 осіб (+720 за добу), 3038 танків, 270 гелікоптерів, 2039 артсистем, 6106 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Кожного дня батальйон кацапів отримує білети на концерт Кобзона.

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04.01.2023 08:57
+7
Так на кацапське Різдво і до "круглої цифри" дійдемо - до 110 тисяч! Зараз у них буде "тимчасовий струс" - за наслідками Макіївки а також (нібито) - Макіївки-2 на Херсонщині позавчора
Буде виданий "грізний наказ" про "рассредатачение падразделений" Пару тижнів будуть "рассредатачивать" Але реально щезне можливість контролю за "чмобіками" Почнуть "искать на жопу приключения" - там нап"ються, там - накуряться, там - поб"ються (а то і постріляються) Ну а подекуди і "стануть на лижі" Та й обігріть їх так важче Тому почнуть знову збирать "стадо" в "купу" - під приціл "Хаймерсів"
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04.01.2023 10:08
+4
Вікі каже:
Фактично різні танкові армії в залежності від обстановки і завдань, які на них покладалися, мали у своєму складі від 200-400 до 1000 танків і САУ, від 500 до 850 і більш гармат та мінометів.

Тому 800 танків у танковій армії з 2-3 дивізій - це адекватна цифра.
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04.01.2023 09:14
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Кожного дня батальйон кацапів отримує білети на концерт Кобзона.

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04.01.2023 08:57 Відповісти
Уничтожено больше трех тысяч танков рашистов. Если вспомнить, что в СССР численность танковой армии была в 800 танков, то ВСУ громят уже ЧЕТВЕРТУЮ танковую армию московитов
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04.01.2023 09:00 Відповісти
Які ще 800 ? Ти забув нулик дописати
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04.01.2023 09:04 Відповісти
Блазень?
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04.01.2023 09:10 Відповісти
До чого тут блазень ? В російській армії танки в основному радянські, а їх рік тому було більше 3000 тисяч і ще є розконсервовані
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04.01.2023 09:13 Відповісти
Є різниця між танковими військами (де 3000 танків - це далеко не кінцева кількість) і танковою армією.
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04.01.2023 09:16 Відповісти
танковая армия не есть танковые войска... в 1-й танковой армии Мордора всего 270 танков. Остальное БМП, БТР и всякие САУ
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04.01.2023 09:17 Відповісти
Які ще 3000 тисяч танків? Три нулика не дописали?
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04.01.2023 10:03 Відповісти
Вікіпедія

В войсках на 1987 год имелось 53,3 тыс. танков[22]. Согласно информации Министерства обороны СССР, на 1 января 1990 года всего имелось 63 900 танков (в том числе, в зоне готовившегося к заключению ДОВСЕ - 41 580[23]), 76 520 боевых машин пехоты и бронетранспортёров[21]. По другим данным в начале 1990-х годов в стране было 65 тысяч танков - больше, чем у всех стран мира, вместе взятых[24]. Оскотский, Захар Григорьевич пишет, что на 1 января 1991 года в Советской армии в частях и на складском хранении было свыше 69 тысяч танков[25]. В период 1955-1991 годов советские танковые войска были сильнейшими в мире.

В соответствии с договором об обычных вооружённых силах в Европе от 19 ноября 1990 года Советский Союз обязался сократить обычные вооружения на Европейской территории до уровня 13 300 танков (имелось 20 694), 20 000 бронированных машин (имелось 29 348), 13 700 артиллерийских орудий. Договор окончательно поставил крест на возможности советского танкового броска, ознаменовав завершение эпохи великого танкового противостояния[21].
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04.01.2023 09:18 Відповісти
В танковой армии насчитывалось около 800 танков и САУ, до 750 орудий, миномётов и боевых машин реактивной артиллерии (БМРА)
по состоянию на 2021 год значится, что во всех вооруженных силах РФ в строю находилось 3330 единиц танков всех модификаций
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04.01.2023 09:30 Відповісти
Вам наводять офіційні цифри з Вікіпедії.. Офіційні ...а ви щось шановний видумуєте
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04.01.2023 09:44 Відповісти
Тупой и еще тупее. Дятел! Разберись для начала в терминах. Что такое ВС. армия, танковая армия. Потому что, тебе и Вики не поможет
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04.01.2023 09:48 Відповісти
Вікі каже:
Фактично різні танкові армії в залежності від обстановки і завдань, які на них покладалися, мали у своєму складі від 200-400 до 1000 танків і САУ, від 500 до 850 і більш гармат та мінометів.

Тому 800 танків у танковій армії з 2-3 дивізій - це адекватна цифра.
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04.01.2023 09:14 Відповісти
Так і є - 800.
Але то в ідеалі за штатним розкладом.
В реальності до цієї кількості зараховували і ті, що були на обслуговуванні, ремонті, тимчасовій консервації.
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04.01.2023 09:15 Відповісти
Може йшлося про війскове зєднання а не всю армію - а загалом совок мав таку кількість танків що не тільки нулик треба дописати а ще помножити отримане число на вісім (64000 танків).
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04.01.2023 09:15 Відповісти
Ну про 800 танків у СРСР то ти вже 3,14здунця запустив. Тільки в "Білоруській операції" приймало участь більше 5 тис. одиниць танків.
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04.01.2023 09:18 Відповісти
а щось чув про структуру збройних сил?
типу відділення-взвод-рота-батальйон-полк-дивізія-корпус-армія-фронт/округ?
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04.01.2023 12:31 Відповісти
А тепер якщо взяти скільки вони наших дітей вивезли а це біля 700 і я не вірю що буде реальність їх повернути ....це будучі солдати....

Велика трагедія нашої держави ще попереду ...

.
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04.01.2023 09:01 Відповісти
Батьки довбодятли що погодились на це.
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04.01.2023 09:07 Відповісти
у ***** нет времени вырастить из этих детей янычар. Боюсь,что могие станут донорами для черных трансплантологов
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04.01.2023 09:14 Відповісти
Росія не в Путіну а Путін представник цих звірів, вересня він прийде знову який хворий....історія....
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04.01.2023 09:34 Відповісти
*помре він...т9
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04.01.2023 09:35 Відповісти
Ви абсолютно праві..--рашка це ОРДА завойовників,руйнівників і гвалтівників.
навіть в ******** рашкинсьських лібералів в головах імпестскість,
імперсткість-це не воші ,що можна вивести з голови
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04.01.2023 09:39 Відповісти
это очевидно. Но маленькое но. Распад московии и уже будет не до украденных детей. Оркам и своих жетей не жалко
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04.01.2023 09:50 Відповісти
вивозять українських дітей, щоб поповнити генофонд,бо їх діти дєбіли.
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04.01.2023 09:35 Відповісти
По живій силі ідемо супер ! Скоро настануть часи, коли будемо охотитись за кожною вантажівкою. Азербайджан через це пройшов так само.
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04.01.2023 09:06 Відповісти
кожного дня ,більше пів тисячі...
на початку війни так громили техніку...техніка закінчується ,то рашка вирішила закидати трупами,поки інші чмобіки готуються ,та тренуються.
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04.01.2023 09:21 Відповісти
Так на кацапське Різдво і до "круглої цифри" дійдемо - до 110 тисяч! Зараз у них буде "тимчасовий струс" - за наслідками Макіївки а також (нібито) - Макіївки-2 на Херсонщині позавчора
Буде виданий "грізний наказ" про "рассредатачение падразделений" Пару тижнів будуть "рассредатачивать" Але реально щезне можливість контролю за "чмобіками" Почнуть "искать на жопу приключения" - там нап"ються, там - накуряться, там - поб"ються (а то і постріляються) Ну а подекуди і "стануть на лижі" Та й обігріть їх так важче Тому почнуть знову збирать "стадо" в "купу" - під приціл "Хаймерсів"
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04.01.2023 10:08 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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04.01.2023 10:11 Відповісти
виправте посилання на головній стрінці сайту.
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04.01.2023 12:36 Відповісти
 
 