Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 108 910 осіб (+720 за добу), 3038 танків, 270 гелікоптерів, 2039 артсистем, 6106 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Втрати російських окупантів станом на ранок 4 січня 2023 року становлять приблизно 108 910 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 108910 (+720) осіб ліквідовано,
танків - 3038 (+2) од,
бойових броньованих машин - 6106 (+6) од,
артилерійських систем - 2039 (+6) од,
РСЗВ - 424 (+0) од,
засоби ППО - 215 (+1) од,
літаків - 283 (+0) од,
гелікоптерів - 270 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1842 (+3),
крилаті ракети - 723 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4745 (+10) од,
спеціальна техніка - 181 (+0).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
В войсках на 1987 год имелось 53,3 тыс. танков[22]. Согласно информации Министерства обороны СССР, на 1 января 1990 года всего имелось 63 900 танков (в том числе, в зоне готовившегося к заключению ДОВСЕ - 41 580[23]), 76 520 боевых машин пехоты и бронетранспортёров[21]. По другим данным в начале 1990-х годов в стране было 65 тысяч танков - больше, чем у всех стран мира, вместе взятых[24]. Оскотский, Захар Григорьевич пишет, что на 1 января 1991 года в Советской армии в частях и на складском хранении было свыше 69 тысяч танков[25]. В период 1955-1991 годов советские танковые войска были сильнейшими в мире.
В соответствии с договором об обычных вооружённых силах в Европе от 19 ноября 1990 года Советский Союз обязался сократить обычные вооружения на Европейской территории до уровня 13 300 танков (имелось 20 694), 20 000 бронированных машин (имелось 29 348), 13 700 артиллерийских орудий. Договор окончательно поставил крест на возможности советского танкового броска, ознаменовав завершение эпохи великого танкового противостояния[21].
по состоянию на 2021 год значится, что во всех вооруженных силах РФ в строю находилось 3330 единиц танков всех модификаций
Фактично різні танкові армії в залежності від обстановки і завдань, які на них покладалися, мали у своєму складі від 200-400 до 1000 танків і САУ, від 500 до 850 і більш гармат та мінометів.
Тому 800 танків у танковій армії з 2-3 дивізій - це адекватна цифра.
Але то в ідеалі за штатним розкладом.
В реальності до цієї кількості зараховували і ті, що були на обслуговуванні, ремонті, тимчасовій консервації.
типу відділення-взвод-рота-батальйон-полк-дивізія-корпус-армія-фронт/округ?
Велика трагедія нашої держави ще попереду ...
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навіть в ******** рашкинсьських лібералів в головах імпестскість,
імперсткість-це не воші ,що можна вивести з голови
на початку війни так громили техніку...техніка закінчується ,то рашка вирішила закидати трупами,поки інші чмобіки готуються ,та тренуються.
Буде виданий "грізний наказ" про "рассредатачение падразделений" Пару тижнів будуть "рассредатачивать" Але реально щезне можливість контролю за "чмобіками" Почнуть "искать на жопу приключения" - там нап"ються, там - накуряться, там - поб"ються (а то і постріляються) Ну а подекуди і "стануть на лижі" Та й обігріть їх так важче Тому почнуть знову збирать "стадо" в "купу" - під приціл "Хаймерсів"
Героям слава!!!