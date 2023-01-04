Пригожин хоче перекласти відповідальність за невдачі в Бахмуті на Міноборони РФ, – ISW

Керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин намагається перекласти на Міністерство оборони РФ відповідальність за провали у Бахмуті, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики інституту пишуть, що Євген Пригожин спробував виправдати відсутність прогресу ПВК "Вагнер" в Бахмуті, чим підтвердив попередні оцінки ISW про те, що російські сили в Бахмуті досягли кульмінації.

Так, аналітики зазначають, що в інтерв'ю одному з російських пропагандистських медіа 31 грудня Пригожин заявив, що "вагнерівці" не можуть прорвати українську оборону в Бахмуті. Він розповів, що наступальні операції є дуже виснажливими, оскільки кожен будинок в місті є "фортецею". Пригожин розповів, що українці мають у Бахмуті оборонні лінії через кожні 10 метрів, а тому російські війська повинні зачищати будівлю за будівлею.

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"Це значний поворот для Пригожина і перший раз, коли він представив ПВК "Вагнер" в Бахмуті як таку, що фактично не досягла успіху. У жовтні Пригожин заявляв, що "вагнерівці", які діють в районі Бахмута, просуваються за день на 100-200 метрів. ПВК "Вагнер" проводила інформаційні операції, стверджуючи, що вона досягла успіхів в Бахмуті без допомоги інших російських сил", – йдеться у звіті ISW.

Аналітики вважають, що Пригожин, ймовірно, створює інформаційні умови для того, щоб перекласти відповідальність за невдачі "вагнерівців" у Бахмуті на Міністерство оборони Росії або російську оборонну промисловість.

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"Найманці з "Вагнера" заявили Пригожину, що вони не змогли прорвати українські позиції в Бахмуті через недостатню кількість бронетехніки, боєприпасів та 100-мм снарядів. Ця заява має на меті зняти особисту відповідальність з ПВК "Вагнер" та Пригожина, приписуючи їхню неспроможність захопити Бахмут більш широким проблемам розподілу російських ресурсів", – наголосили в інституті.