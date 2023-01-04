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Новини Війна в Україні
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Пригожин хоче перекласти відповідальність за невдачі в Бахмуті на Міноборони РФ, – ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пригожин

Керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин намагається перекласти на Міністерство оборони РФ відповідальність за провали у Бахмуті, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики інституту пишуть, що Євген Пригожин спробував виправдати відсутність прогресу ПВК "Вагнер" в Бахмуті, чим підтвердив попередні оцінки ISW про те, що російські сили в Бахмуті досягли кульмінації.

Так, аналітики зазначають, що в інтерв'ю одному з російських пропагандистських медіа 31 грудня Пригожин заявив, що "вагнерівці" не можуть прорвати українську оборону в Бахмуті. Він розповів, що наступальні операції є дуже виснажливими, оскільки кожен будинок в місті є "фортецею". Пригожин розповів, що українці мають у Бахмуті оборонні лінії через кожні 10 метрів, а тому російські війська повинні зачищати будівлю за будівлею.

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"Це значний поворот для Пригожина і перший раз, коли він представив ПВК "Вагнер" в Бахмуті як таку, що фактично не досягла успіху. У жовтні Пригожин заявляв, що "вагнерівці", які діють в районі Бахмута, просуваються за день на 100-200 метрів. ПВК "Вагнер" проводила інформаційні операції, стверджуючи, що вона досягла успіхів в Бахмуті без допомоги інших російських сил", – йдеться у звіті ISW.

Аналітики вважають, що Пригожин, ймовірно, створює інформаційні умови для того, щоб перекласти відповідальність за невдачі "вагнерівців" у Бахмуті на Міністерство оборони Росії або російську оборонну промисловість.

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"Найманці з "Вагнера" заявили Пригожину, що вони не змогли прорвати українські позиції в Бахмуті через недостатню кількість бронетехніки, боєприпасів та 100-мм снарядів. Ця заява має на меті зняти особисту відповідальність з ПВК "Вагнер" та Пригожина, приписуючи їхню неспроможність захопити Бахмут більш широким проблемам розподілу російських ресурсів", – наголосили в інституті.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Германия больше не зависит от газа, каменного угля и нефти из россии, - правительство ФРГ

Берлин с момента полномасштабного вторжения рф в Украину свел импорт российских энергоносителей к нулю.
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04.01.2023 09:01
+15
Чует задом, что кувалду для него припасли не из резины.
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04.01.2023 09:10
+12
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04.01.2023 09:09
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Германия больше не зависит от газа, каменного угля и нефти из россии, - правительство ФРГ

Берлин с момента полномасштабного вторжения рф в Украину свел импорт российских энергоносителей к нулю.
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04.01.2023 09:01 Відповісти
Розташування планет було несприятливим. Марс зайшов в ж@пу путіну. Або путін сидів в ж@пі Марса. Одним словом, як не складай слово "расія", все одно виходить ж@па.
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04.01.2023 09:03 Відповісти
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04.01.2023 09:09 Відповісти
Паша Плотников неправильно жил и теперь плотник делает для паши плотникова деревянный макинтош. Доброго здоровья псу и земля стекловатой.
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04.01.2023 09:20 Відповісти
Чует задом, что кувалду для него припасли не из резины.
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04.01.2023 09:10 Відповісти
#едики против гомиков 😇🤡🤣💯😠🥳 ну....ну...
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04.01.2023 09:54 Відповісти
В Мелітополі помітили кацапську техніку з новими позначками.
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04.01.2023 09:18 Відповісти
Най одразу *** чи жопу малюють - то їх улюблені частини тіла
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04.01.2023 09:53 Відповісти
Зэки тоже чилавеки,сказал товаристч Сралин и расстрелял даже маршалов дохлого Сссра...,к примеру допрос маршала Сссра Василия Блюхера вел сам Лаврентий Палыч Берия ...
Первый вопрос был наивный..
Василий Константинович,ты зачем продался Японской мафии по имени Якудза?
Ответ маршала сразил Берию наповал...я продался Японской Империи...🤣
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04.01.2023 09:19 Відповісти
Ложи ответственность хоть на господа Бога. Но факт что россияне в большинстве тупое и трусливое чмо, это не изменит.
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04.01.2023 09:24 Відповісти
Маршала Кулика расстреляли совсем за другие дела...Сильно женщин любил..прямо до нэстямы..🤣застрелили за многоженство... уРодине не изменял...
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04.01.2023 09:28 Відповісти
Вони там геть йо*нулись https://t.me/bnkbel/105312

Раненный в Донбассе Рогозин направил осколок от гаубицы Caesar послу Франции в РФ
Вот что Рогозин написал в сопроводительном письме
"Осколок, вырезанный хирургами из моего позвоночника, прошу передать Эммануэлю Макрону. И еще скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе".
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04.01.2023 09:50 Відповісти
Закопують себе як можуть)
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04.01.2023 09:55 Відповісти
Неправильно он сформулировал ,не вырезанный из позвоночника а выковырянный из жопы. А то французы рогозина за человека могут принять.
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04.01.2023 11:10 Відповісти
Красавчік)
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04.01.2023 09:51 Відповісти
Цікаво, а хто мае бути винним у програші? Не МО? Докус подуріли угрофіни на масквабадщині.
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04.01.2023 09:56 Відповісти
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04.01.2023 10:05 Відповісти
Він зі своїми зеками представляв себе як альтернативу міністерству тероризму соссії. Десь там дуже весело шойгу.
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04.01.2023 10:06 Відповісти
Ну прям как импотент с вялым. Грозился вдуть. Не встал. Виновата прическа девушки. Лол.
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04.01.2023 10:48 Відповісти
 
 