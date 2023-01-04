Минулої доби росіяни двічі обстріляли громаду Сумської області, зафіксовано 6 прильотів, - ОВА
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Ніч на Сумщині минула без обстрілів. Але ввечері російські окупанти обстріляли Зноб-Новгородську громаду з мінометів
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 21 години, 3 січня, російські війська двічі ударили із мінометів по Зноб-Новгородській громаді. Було разом 6 прильотів 120 мм калібру. Без жертв та руйнувань", - йдеться в повідомленні.
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