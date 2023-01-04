Росія виготовляє за місяць до 20 "Калібрів" та близько 30 ракет Х-101, - ГУР
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У Російській Федерації за місяць виробляють 15-20 балістичних ракет "Калібр" та близько 30 ракет Х-101.
Про це в інтерв'ю виданню "РБК–Україна" повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.
"За нашими оцінками, вони (РФ - ред.) зараз можуть виготовляти приблизно 30 одиниць Х-101 за місяць. Якщо говорити про "Калібри", то ми вважаємо, 15-20 штук на місяць", - сказав Скібіцький.
За його словами, росіяни також мають старі ракети Х-22, яких залишилось орієнтовно 160 одиниць.
Водночас Скібіцький підтвердив, що РФ уже "залізла" у стратегічний запас ракет.
"Загалом за нормативними документами від усього запасу ракет стратегічний запас має становити 30%. Але вони цей резерв уже пройшли з усіх видів ракет: з "Іскандерів", з "Калібрів", з Х-101, з Х-555. Тобто в них уже запасів менше ніж 30%. Це свідчить про те, що реально для них є проблемним питанням поповнення своїх запасів", - зазначив представник розвідки.
Він зауважив, що в армії РФ залишилось небагато реактивних гіперзвукових ракет "Кинджал", їх використовують досить заощадливо.
""Кинджалів" у них не так уже й багато. Якщо розстріляють і їх, тоді просто не буде чим лякати світ. "Кинджали" вони зараз використовують для демонстрації та залякування, що в них є таке озброєння, яке ніхто не зможе збити. Відповідно, цим вони підтримують напругу щодо можливості застосування цієї зброї не тільки проти нас, а й проти інших європейських країн", - зазначив Скібіцький.
Щодо тактики ворога, він висловив думку, що загарбники намагатимуться застосувати нові підходи.
"Якщо їм не вистачить ракет на масовий наліт, то будуть комбінувати і високоточні ракети, і Х-22, і С-300 – особливо в прифронтових районах, - і дрони-камікадзе. Ви ж бачите, як два дні поспіль росіяни їх активно використовували. Зараз вони готують ракети для наступного масованого удару. Тобто, вони будуть комбінувати засоби, щоби підтримувати темп завдання ударів по наших цивільних інфраструктурних об'єктах", - зазначив Скібіцький.
Будь ласка, зачекайте...
Прогнози даються із врахуванням необхідності рашистів зберігати ці 30% на випадок необхідності оснащення їх ядерними боєголовками. Якщо вони ці 30% вичерпають на трансформаторні будки, це буде означати радикальне зниження ядерної загрози з боку Кремля і набагато більша сміливість союзників у військовій співпраці із нами, тобто радикальний перелом у війні. Зараз же мова йде про підтримку кацапами інтенсивності обстрілів за рахунок зниження їх ефективністі шляхом заміщення більш ефективних високоточних ракет будь-якою доступною пердячою літалкою.
Это как сказать, та сколько той армии у кацапов - тысяч пять бойцов, когда их там триста тысяч штук.
Если вы как и тот "Сергий Талатынник" тоже не видите разницы - штош, я давно смирился, что бывают не очень сообразительные люди.
И вжарит сзади.
И ЕДИНСТВЕННЫМ адекватным ответом на это, является наращивание мощностей ВПК Украины (в чем нам с удовольствием помогут западные "помогаторы"). Но нам об этом не сообщают, т.к. это укрепит уверенность украинцев в нашей победе. Бред? Вот и я о том же ...
а нормальна, патріотична влада однозначно придумала би і реалізувала декілька "феєрверків" на парочці критичних мосКАЛЛьських заводах...
Свидетель секты "все на шашлыки"?
Свидетель секты "потерь нет, санкции нам только на пользу"?
Свидетель секты "россия выпрашивает мирные переговоры"?
отож-бо й воно!
Вже давно настав час загострити ситуацію - наприклад почати завдавати ударів Точкою У по кацапських ядерних об'єктах (їм же можна - а нам чому не можна??)
Або замерзатимемо - ще місяці три чотири??
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Всё, что могут рашисты это бить раз в 10-12 дней залпами по 60-70 ракет пока что. Когда резервы истощатся окончательно, они смогут используя своё производство бить каждый месяц по 60-70 ракет. ВЫ понимаете разницу между 1500 ракет в месяц и 60-70 ракет в месяц удары? Или не понимаете? ) При это ракеты НЕ закончатся у рашистов НИКОГДА, ибо даже удар одной ракетой в месяц означает, что они ЕСТЬ. Ну включите же мозги хоть раз в жизни...
Искандеры
х-35 (дальность 200км, Х-35У-260км)
х-32 (дальность 300км)
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х-55\х-555 устарели: уже не производят?
П-800 «Оникс» устарели: уже не производят?