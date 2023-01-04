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ракети (2768) Росія (47118) Скібіцький (258)

Росія виготовляє за місяць до 20 "Калібрів" та близько 30 ракет Х-101, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кинжал,кинджал

У Російській Федерації за місяць виробляють 15-20 балістичних ракет "Калібр" та близько 30 ракет Х-101.

Про це в інтерв'ю виданню "РБК–Україна" повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

"За нашими оцінками, вони (РФ - ред.) зараз можуть виготовляти приблизно 30 одиниць Х-101 за місяць. Якщо говорити про "Калібри", то ми вважаємо, 15-20 штук на місяць", - сказав Скібіцький.

За його словами, росіяни також мають старі ракети Х-22, яких залишилось орієнтовно 160 одиниць.

Водночас Скібіцький підтвердив, що РФ уже "залізла" у стратегічний запас ракет.

Також читайте: Україні доводиться збивати дешеві іранські дрони значно дорожчими ракетами, - NYT

"Загалом за нормативними документами від усього запасу ракет стратегічний запас має становити 30%. Але вони цей резерв уже пройшли з усіх видів ракет: з "Іскандерів", з "Калібрів", з Х-101, з Х-555. Тобто в них уже запасів менше ніж 30%. Це свідчить про те, що реально для них є проблемним питанням поповнення своїх запасів", - зазначив представник розвідки.

Він зауважив, що в армії РФ залишилось небагато реактивних гіперзвукових ракет "Кинджал", їх використовують досить заощадливо.

""Кинджалів" у них не так уже й багато. Якщо розстріляють і їх, тоді просто не буде чим лякати світ. "Кинджали" вони зараз використовують для демонстрації та залякування, що в них є таке озброєння, яке ніхто не зможе збити. Відповідно, цим вони підтримують напругу щодо можливості застосування цієї зброї не тільки проти нас, а й проти інших європейських країн", - зазначив Скібіцький.

Щодо тактики ворога, він висловив думку, що загарбники намагатимуться застосувати нові підходи.

Також читайте: Новий масований обстріл може відбутися раніше 9-10 січня, - Скібіцький

"Якщо їм не вистачить ракет на масовий наліт, то будуть комбінувати і високоточні ракети, і Х-22, і С-300 – особливо в прифронтових районах, - і дрони-камікадзе. Ви ж бачите, як два дні поспіль росіяни їх активно використовували. Зараз вони готують ракети для наступного масованого удару. Тобто, вони будуть комбінувати засоби, щоби підтримувати темп завдання ударів по наших цивільних інфраструктурних об'єктах", - зазначив Скібіцький.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
А що виробляє Україна? Відосики-гундосики. Зате кожного дня.
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04.01.2023 10:55
+11
Скрипя зубами, Зевлада начинает говорить правду. Оказывается в РФ есть ВПК. Оказывается он работает. И не просто работает, а работает в 3 смены и наращивает мощности производства.
И ЕДИНСТВЕННЫМ адекватным ответом на это, является наращивание мощностей ВПК Украины (в чем нам с удовольствием помогут западные "помогаторы"). Но нам об этом не сообщают, т.к. это укрепит уверенность украинцев в нашей победе. Бред? Вот и я о том же ...
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04.01.2023 10:58
+10
куди вдарити і чим, асфальтом? там тисячі підприємств з часів срср і розкидані вони від далекого сходу до калінінграда, і виготовляють кожен окремі комплектуючі. Збірка йде десь на Уралі наприклад чи Новосибірськ.
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04.01.2023 11:05
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Так Буданов сказав осталось пару штук
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04.01.2023 10:50 Відповісти
Можно ссылку на интервью про пару штук? Вы же не балабол, чтоб просто как кацап ляпнуть херню?
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04.01.2023 10:54 Відповісти
Він сказав на пару обстрілів, хоча дивно,бо саме такі дані по випуску ракет є в інтернеті. А це означає регулярні обстріли. Так що ваш опонент має рацію,що буданов тільки говорить і при тому дезу
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04.01.2023 11:04 Відповісти
Ви трохи не розумієте, про що йде мова взагалі. Ці ракети є універсальними носіями із змінними боєголовками. Є стратегичний запас таких носіїв, який призначений для ядерного стримування.

Прогнози даються із врахуванням необхідності рашистів зберігати ці 30% на випадок необхідності оснащення їх ядерними боєголовками. Якщо вони ці 30% вичерпають на трансформаторні будки, це буде означати радикальне зниження ядерної загрози з боку Кремля і набагато більша сміливість союзників у військовій співпраці із нами, тобто радикальний перелом у війні. Зараз же мова йде про підтримку кацапами інтенсивності обстрілів за рахунок зниження їх ефективністі шляхом заміщення більш ефективних високоточних ракет будь-якою доступною пердячою літалкою.
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04.01.2023 11:21 Відповісти
Та усі усе розуміють. Не потрібно лекцій. Просто пан буданов на сьогодні ні чим не відрізняється від тіктокерів.
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04.01.2023 11:37 Відповісти
Мені здається, що треба не в рот панам заглядати, а фільтрувати все що вони говорять, робити власний аналіз і формувати власне бачення.
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04.01.2023 11:54 Відповісти
Я знаю вас давно,ви не змінюєтесь. "Пани "у вас,закони дивіться. Хоча є справжні Пани, як Залужний, Порошенко Бутусов....їх більше і це радує. Бережіть себе
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04.01.2023 12:03 Відповісти
Когда тебе говорят, "у них сейчас в наличии ракет на пару массированных обстрелов (по 50-70 штук в каждом обстреле - то есть как минимум 100-150 ракет)" это немного отличается от "у них осталось пару штук"

Это как сказать, та сколько той армии у кацапов - тысяч пять бойцов, когда их там триста тысяч штук.

Если вы как и тот "Сергий Талатынник" тоже не видите разницы - штош, я давно смирился, что бывают не очень сообразительные люди.
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04.01.2023 12:04 Відповісти
кожен день нові прогнози у зевлади...
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04.01.2023 10:52 Відповісти
Прогнозування - дуже зручна річ. Всі тебе слухають відкривши рота і кивають, а ти ні за що не відповідаєш.
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04.01.2023 11:02 Відповісти
Понадеемся что узкоглазый сосед, ждет с придыханием, пока иван залезет в запас ракет.
И вжарит сзади.
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04.01.2023 10:53 Відповісти
А що виробляє Україна? Відосики-гундосики. Зате кожного дня.
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04.01.2023 10:55 Відповісти
I грошей на вiдосiки йде не меньше ,чим у кацапiв на ракети..
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04.01.2023 11:12 Відповісти
краще і не сказати... Добре що десь в Європі (де не кажуть і правильно роблять що не кажуть) на десятий місяць війни виготовили перші партії власних снарядів 152 і 155.
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04.01.2023 12:09 Відповісти
"КАЛІБРИ" - "БАЛІСТИЧНІ РАКЕТИ", А ГБ-РОБОЧА ГНИДА НАГРЕБНИЙ Б. НЕ КАТ І НЕ ЗЛОЧИНЕЦЬ, А ОФІЦЕР-ПІДПОПКОВНИК
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04.01.2023 10:56 Відповісти
Про балістичні то вже вигадки редакціі. В прямій цитаті нічого про це немає.
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04.01.2023 10:59 Відповісти
На заводи з виробництва калібрів та Х-101 потрібно налагодити регулярне постачання бавовни!
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04.01.2023 10:58 Відповісти
Скрипя зубами, Зевлада начинает говорить правду. Оказывается в РФ есть ВПК. Оказывается он работает. И не просто работает, а работает в 3 смены и наращивает мощности производства.
И ЕДИНСТВЕННЫМ адекватным ответом на это, является наращивание мощностей ВПК Украины (в чем нам с удовольствием помогут западные "помогаторы"). Но нам об этом не сообщают, т.к. это укрепит уверенность украинцев в нашей победе. Бред? Вот и я о том же ...
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04.01.2023 10:58 Відповісти
По російському ВПК вдарити не пробували?
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04.01.2023 11:00 Відповісти
куди вдарити і чим, асфальтом? там тисячі підприємств з часів срср і розкидані вони від далекого сходу до калінінграда, і виготовляють кожен окремі комплектуючі. Збірка йде десь на Уралі наприклад чи Новосибірськ.
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04.01.2023 11:05 Відповісти
В москві та підмосков'ї є декілька заводів з виробництва комплектуючих (зокрема, нвч-лампи та сірий), це всього лиш 450-500 км від нашого кордону...
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04.01.2023 11:17 Відповісти
*нвч-ламп та чипів
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04.01.2023 11:19 Відповісти
Чипы ани са стиралок выкусывают. ПС. Бамбить фуры са стиральками.
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04.01.2023 15:44 Відповісти
ну з чинною владою, яка повністю і в ноль просрала підготовку до війни, то звісно ж нічого такого не буде!
а нормальна, патріотична влада однозначно придумала би і реалізувала декілька "феєрверків" на парочці критичних мосКАЛЛьських заводах...
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04.01.2023 11:28 Відповісти
Про "наращивает мощность" просто москальские лякачки, или есть какие-то подтверждающие факты?
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04.01.2023 11:01 Відповісти
Какие тебе нужны "подтверждающие факты"? Видео о производственном процессе с заводов ВПК РФ? Или удовлетворишься сов.секретным докладом МО РФ?
Свидетель секты "все на шашлыки"?
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04.01.2023 11:19 Відповісти
Поддерживать производство и наращивать производство это совершенно два разных процесса. Раз уж утверждаешь именно про наращивание - будь добр, сообщи нам, откуда ты взял инфу именно про успешное наращивание?

Свидетель секты "потерь нет, санкции нам только на пользу"?
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04.01.2023 11:24 Відповісти
Задай себе простой вопрос: Путлер войну заканчивать собирается? Может сдаваться собирается?
Свидетель секты "россия выпрашивает мирные переговоры"?
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04.01.2023 11:36 Відповісти
Так что там с байками про наращивание-то?
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04.01.2023 11:55 Відповісти
Отвечу на твой вопрос. Но прежде, попрошу ответить на мой: Путлер войну заканчивать собирается? Может сдаваться собирается?
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04.01.2023 11:58 Відповісти
Крім фантазій ТАСС , яке - чи не цілодобово про це кукурікає , цьому немає жодного підтвердження .
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04.01.2023 11:20 Відповісти
https://ua.korporativus.com/piknik_ua/shashlik-iz-sala.html
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04.01.2023 11:01 Відповісти
Той сраний кинджал - це той самий калібр яки просто запущений з літака, нічого якісно нового там немає. Звідки ця інфа?
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04.01.2023 10:59 Відповісти
не калібр, а іскандер.
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04.01.2023 11:07 Відповісти
а, сорі, іскандер, написав дезу ))
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04.01.2023 11:34 Відповісти
Маячня.
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04.01.2023 11:00 Відповісти
Шото не верится насчёт Х-22, эти маньячелы уже их бы по нам выпустили. Наверное погнили уже остатки.
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04.01.2023 11:02 Відповісти
С запуском Х-22 у москалей появились небольшие проблемки. Их надо часов 12 под крылом заправлять топливом, потом окислителем. В последнее время, в зоне оперативной досягаемости Х-22 начали появляться всякие боевые комары, мешающие этому длительному и вдумчивому процессу подготовки к очередному теракту...
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04.01.2023 11:06 Відповісти
Это хорошо, что долго и опасно, там ещё проблема с носителями, но если захотели, то пустили бы, пишут, что точное количество этой престарелой ху.ни неизвестно, возможно поэтому наблюдаем их отсутствие при ракетных ударах. Искандеры отсмеялись, ждём остальное, потом мы будем смеяться последними.
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04.01.2023 11:21 Відповісти
Да вот в Энгельсе и Дягилево тоже думали, что если бы захотели, то пустили бы, а оно эвона как сложилось: комарик кусь и всё.
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04.01.2023 11:27 Відповісти
Поэтому и уменьшается количество обстрелов и откатывается орда **********, истощаем фашиста.
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04.01.2023 11:34 Відповісти
Похоже, что сейчас ********* работает с колёс, так скоро и снимут с себя последнюю рваную рубаху. Правильно ВСУ вместе с союзниками работают, спуску не давать, осталась у *********** надежда на голое рабское пушечное мясо, потом капут, как и положено нечеловеческому рейху.
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04.01.2023 11:08 Відповісти
А на какие поставки от Министерства обороны Украины может рассчитывать ЗСУ?
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04.01.2023 11:10 Відповісти
Треба у мосійчук запитати, воно на все має, що розказати, головне не відключатись від Zeлемарафона
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04.01.2023 11:16 Відповісти
ні, у моу є спєціальна кобіта.
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04.01.2023 11:35 Відповісти
Стаття Вікіпедії "Оборонно-промисловий комплекс України" закінчується 2019 роком. Тобто після виборів 2019 "Оборонно-промисловий комплекс України" перестав існувати.
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04.01.2023 11:12 Відповісти
а скільки ракет "виготовив" зеленський??

отож-бо й воно!
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04.01.2023 11:27 Відповісти
и кто из лягушатни или фрг поставляет приборы двойного назначения???
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04.01.2023 11:27 Відповісти
Тупые рабсеяне не как не могут понять, что ********** до самого своего конца заради сохранения власти. будет истощать свою армию и бросать на убой zомбарей, до последнего рабсеянина, а потом ослабленная, ставшая враждебной всему миру рабсея будет разрушена.
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04.01.2023 11:30 Відповісти
Цікаво: коли українському керівництву набридне приймати удари (по нашій голові)?
Вже давно настав час загострити ситуацію - наприклад почати завдавати ударів Точкою У по кацапських ядерних об'єктах (їм же можна - а нам чому не можна??)
Або замерзатимемо - ще місяці три чотири??
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04.01.2023 11:32 Відповісти
НУ? І хто там чекає доки вони закінчаться, та ніколи, зе-скоморохи вистачить ліпити *****.
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04.01.2023 11:41 Відповісти
Поранений на Донбасі у дупу рогозін передав послу Франції в рф вилучений з його тіла уламок від нібито використаної ВСУ гаубиці Caesar. І попросив, щоб цей уламок передали Макрону.

https://t.me/operativnoZSU
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04.01.2023 11:42 Відповісти
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04.01.2023 12:09 Відповісти
Ракети закінчуються нам співають з ТВ..
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04.01.2023 12:08 Відповісти
А нам би хоч 5 перероблених "Зенітів" на місяць, та й по самій мацкві.
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04.01.2023 12:09 Відповісти
Для зрадое..ов обьясняю ) Тезис "ракеты заканчиваются" означает, что резервы ракетного вооружения накопленные за 20 лет подходят к концу. Это не позволяет осуществлять масштабные ракетные обстрелы КАЖДЫЙ день по 50 ракет к примеру. Или даже каждую неделю по 150 ракет.
Всё, что могут рашисты это бить раз в 10-12 дней залпами по 60-70 ракет пока что. Когда резервы истощатся окончательно, они смогут используя своё производство бить каждый месяц по 60-70 ракет. ВЫ понимаете разницу между 1500 ракет в месяц и 60-70 ракет в месяц удары? Или не понимаете? ) При это ракеты НЕ закончатся у рашистов НИКОГДА, ибо даже удар одной ракетой в месяц означает, что они ЕСТЬ. Ну включите же мозги хоть раз в жизни...
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04.01.2023 12:21 Відповісти
Похоже весь ГУР прибежал отмазывать своего шефа. "Ракета заканчивается", - это значит заканчиваются и скоро не будет. Если к этому предложению из двух слов нужно писать еще короткое эссе, то это значит, что не заканчиваются, а что-то другое. В словаре достаточно слов, чтобы подобрать подходящие для описания того, что происходит. И если руководитель ГУР, или еще кто-то подобрать их не в состоянии, то пусть и не открывает свою варежку.
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04.01.2023 14:14 Відповісти
зато в нас зелені покидьки з ригами ідіотські закони закони ліплять що дня
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04.01.2023 12:36 Відповісти
А де знов обісрані "патріоти", які рубаху рвали на собі, розказуючи що максимум ну 5-6 ракет вони здатні зробити? Нічому ви не вчитеся...
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04.01.2023 12:40 Відповісти
Интересно про количество производства:
Искандеры
х-35 (дальность 200км, Х-35У-260км)
х-32 (дальность 300км)
---
х-55\х-555 устарели: уже не производят?
П-800 «Оникс» устарели: уже не производят?
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04.01.2023 14:46 Відповісти
А заводы расхерячить не пробовали.
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04.01.2023 15:39 Відповісти
 
 