"Уряд не скасував Prozorro, правила торгів змінені тимчасово через блекаути", - міністр економіки Юлія Свириденко
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Блекаут в Україні впливає на проведення аукціонів на майданчику Prozorro, тож уряд вирішив тимчасово змінити правила електронних торгів, але самі електронні торги будуть продовжуватись, каже міністр економіки Юлія Свириденко.
З 14 по 20 грудня 306 успішних торгів на Prozorro із 347-ми були завершені з одним учасником. Тобто майже 90% за цей період склав відсоток проведених з одним учасником торгів. Уряд своїм останнім рішенням не скасував Prozorro, а лише тимчасово змінив правила. Про це на своїй сторінці у мережі Фейсбук пишеперший віце-прем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляє Цензор.НЕТ
"Було змінено правила електронних торгів: виграє той, хто дасть найменшу ціну під час надання першої пропозиції. Ми пішли на цей крок на прохання учасників: адже на подання першої пропозиції у них є 7 днів, а для ставки на пониження в аукціоні – 2-3 хвилини. І через блекаут підприємці часто не можуть брати подальшу участь у торгах. Це рішення прийняте тимчасово – на 6 місяців. Відповідні зміни у процедурі закупівель можуть бути переглянуті, як тільки ситуація з електрикою стабілізується", - повідомила Юлія Свириденко.
За її словами, відповідно до Директиви 2014/24/ЄС від 26 лютого 2014 року про державні закупівлі, застосування аукціону під час проведення процедур закупівель не є обов’язковим. "Також, згідно рекомендацій Світового Банку, Prozorro вже почала реалізацію механізму, коли замовник при оголошенні тендеру визначає, чи потрібен йому аукціон під час відкритих торгів", - пояснила міністр економіки.
Нагадаємо, через постійні обстріли з боку рф об’єктів енергетичної інфраструктури не всі учасники торгів у системі електронних закупівель Prozorro мають можливість брати участь в електронних аукціонах. У зв’язку з цим Кабінет Міністрів України тимчасовозмінив правила проведення торгів.
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2. Проводить тендеры по принципипу "самая дешевая цена" могут только клинические идиоты, которым глубоко насрать на результат.
Вопрос к назначенке Свириденко: Почему "блекаут в Украине" влияет на Prozorro и "не влияет" на налоговый прессинг? Т.е. мое предприятие без электричества может работать и налоги я платить должен, а вот, *****, Prozorro без электричества никак?
2. Условия поставки по "наименьшей цене" могут быть такими, что по итогу получится две этих "наименьших цены", т.к. деньги имеют свою стоимость
3. Молчу уже про все сопутствующие риски: "качество продукта", "репутация поставщика" и т.п.
Власти просто, в очередной раз, создали ВИДИМОСТЬ реформ, прогресса, справедливости, прозрачности и т.п. На самом деле, Украина остается коррупционным дном Европы. И света в конце тоннеля, я пока, увы, не вижу ...
Дело не в том умеют или не умеют граждане требовать, а дело в том существуют ли в стране правовые механизмы этого самого "граждане требуют" и самый главный вопрос - слышит ли их власть? Спойлер: нет, нет.
В 2014 г. это привело к кровавому Майдану. Сделали ли власти выводы? Конечно нет. В Украине по-прежнему существует только один действенный механизм "требовать от власти" - Майдан. И поводов к такому Майдану уже имеется более, чем достаточно. НО! Война ... Все адекватные украинцы понимают, что Майдан сейчас будет только на руку путлеру.
@countelephants
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15 год
Систему Prozorro, яка не може стабільно працювати в умовах відключень світла, замінять системою Mutno, для якої світло не потрібно взагалі: інтимна напівтемрява, тихий шелест конвертів
"За неподання звітності через відключення світла штрафів не буде, - Гетманцев
Платники податків звільняються від фінвідповідальності за неподання податкової звітності у граничні терміни, що спричинено відключенням електроенергії у зв'язку з ракетними ударами.
Головне, щоби така ж думка була й у ДПС. Але вона, як завжди, поки мовчить..."
Це просто смішно!
Можно зробити час на пониження ціни 3-4 години і все..