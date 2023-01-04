На окупованих територіях Запорізької області загарбники обмежують вільне пересування, - мер Федоров

Для виїзду з окупованих населених пунктів Запорізької області мешканці мають отримати спеціальні перепустки.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер для виїзду за межі населених пунктів потрібно буде отримувати перепустку у фейковій комендатурі. При цьому окупанти вимагають надати особисті дані й документи на право власності на авто. Загарбники хочуть ще більше контролювати цивільних і обмежити свободу пересування на зайнятій території", - зазначив Федоров.

За його словами, у деяких селах поблизу Токмака вже діють "комендантські дні" - жителі не можуть вийти на вулицю до 8 січня. У самому Токмаку такі обмеження діятимуть з вечора 6 січня.

"Окупанти перетворюють тимчасово зайняті території на резервації. Проте це не допоможе їм зламати наших людей", - констатував Федоров.

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