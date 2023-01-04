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СБУ (10003) суд (8030) Донецька область (5668)

Засуджено 4 агентів РФ, які збирали дані про HIMARS та енергооб’єкти на Донеччині, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще чотирьох поплічників агресора. Вони збирали інформацію про підрозділи Сил оборони та об’єкти критичної інфраструктури у прифронтових районах Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України. 

Як зазначається, зловмисників насамперед  цікавили місця базування та переміщення українських військ на Бахмутському і Краматорському напрямках.

Крім цього, вони інформували ворога про технічний стан енергогенеруючих об’єктів, по яких російські окупанти здійснювали ракетні удари.

Злочинців затримали у ході спецоперації СБУ на території Донеччини у попередні місяці.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм покарання від 6 до 8 років позбавлення волі.

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Серед засуджених – ворожий інформатор, який намагався виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем "HIMARS".

Ще однією зловмисницею є колишня електромонтерка з Добропілля, яка передавала російським загарбникам інформацію про відновлення електропостачання в районі. Комунікацію з агресором підтримувала через свою знайому з тимчасово захопленої території регіону.

Отримані відомості потрібні були окупантам для підготовки повторних обстрілів критичної інфраструктури.

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Суд визнав зловмисників винними за: ▪️ ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);
▪️ ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
підозрою помахали??
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04.01.2023 12:23
+5
хотілося б засуджено розстріляно агентів рф
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04.01.2023 12:23
+4
100% гарантия того, что эти агенты в свое время голосовали за СН или ОПЗЖ.
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04.01.2023 12:37
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підозрою помахали??
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04.01.2023 12:23 Відповісти
хотілося б засуджено розстріляно агентів рф
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04.01.2023 12:23 Відповісти
Та ті Химери ж пачками збивають, нащо на них ще ресурси витрачати?
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04.01.2023 12:25 Відповісти
СБУ тут молодці
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04.01.2023 12:28 Відповісти
Браво стоя.
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04.01.2023 12:30 Відповісти
100% гарантия того, что эти агенты в свое время голосовали за СН или ОПЗЖ.
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04.01.2023 12:37 Відповісти
а еще ранее, за коммуняк
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04.01.2023 15:15 Відповісти
Млять,че то за смешные сроки!!!На кацапстане 8 лет дают за называние войну войной и за правду о зверствах в Украине.А у нас добренькие суды,скотам пособствующим в убийствах врагу дают *****.Чувак ******* хрень стенную живопись со стены,так лошары ему 12 ввинтили!
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04.01.2023 12:37 Відповісти
Я жутко извиняюсь, мне непонятно
какие сведения о HIMARS можно собирать если они все "уничтожены"
узе по второму, если не по третьему кругу?
И авиация так уже раз 5 и ПВО раз 10...
Что эти агенты не смотрят Раша ТВ?
Их не ввели в курс дела что в РФ всё идёт по плану?
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04.01.2023 12:39 Відповісти
Такі покарання курам на сміх. Ви там притомні чи и ні!? За зраду, коригування ракетних обстрілів, шпигувати на користь ворога підчас війни 4 або 6 років!! А хто відповість за збитки і смерті понесені підчас їх дій? Це і пожиттєвий термін це мало.
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04.01.2023 12:41 Відповісти
На розмінування, не**й морди годувати. Зрадники то найгірші вороги з якими треба розбиратися безжально щоб інші потенційні зрадники боялися, знали що довго не проживуть.
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04.01.2023 12:45 Відповісти
Уроженец Донбасса прикинулся вынужденным переселенцем.

Во Львовской области задержали российского агента, который собирал разведданные для оккупантов, сообщает пресс-центр СБУ.Им оказался житель Донецкой области, который после начала полномасштабного вторжения передавал информацию представителю террористической организации.

Сотрудники СБУ разоблачили мужчину на попытках скрытого сбора и передачи сведений через "связного" в рядах террористических группировок "ДНР".

В ходе оперативных мероприятий у злоумышленника обнаружен мобильный телефон с перепиской с врагом.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
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04.01.2023 12:52 Відповісти
Нужно очень тщательно проверять "переселенцев из Донбасса"
Где гарантия, что половина из них не работают на Рашу?
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04.01.2023 12:54 Відповісти
 
 