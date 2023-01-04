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Новини Війна в Україні
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законопроєкт (1773) контррозвідка (458) СБУ (10003) шпигунство, шпіонаж (808)

ВР найближчим часом прийме закон про контррозвідку, який допоможе протидіяти РФ, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу,орел,контрразведка,аквіла,контррозвідка

Прийняття нового закону про контррозвідувальну діяльність допоможе СБУ ефективніше захищати Україну та протидіяти російським спецслужбам.

Про це йдеться у матеріалі видання "ЛІГА.нет", опублікованому нещодавно, інформує Цензор.НЕТ.

За даними журналістів, Верховна Рада має скоро розглянути законопроєкт, який надасть Службі безпеки нові механізми для викриття російських шпигунів, зрадників і колаборантів.

"Війна виявила ті моменти, які варто удосконалювати в українській спецслужбі. Саме тому в парламенті з'явився законопроєкт №7684-д, який має допомогти СБУ посилити контррозвідувальний напрям… Законопроєкт дозволить СБУ працювати на випередження і пришвидшить документування загроз. Водночас ставиться запобіжник: матеріали, зібрані під час контррозвідки, не можна використовувати в суді", – йдеться в статті.

Посилення контррозвідки є пріоритетом в умовах війни. Журналісти зазначають - якби ці законодавчі зміни відбулися раніше, то результати СБУ могли бути ще кращими. Адже нинішній закон був написаний для мирного часу. Тож деякі його норми навіть ускладнювали роботу спецслужби у перші дні вторгнення.

А новий законопроєкт дозволить проводити контррозвідувальні заходи в районі бойових дій без рішення суду – за дозволом керівника. Також регламентується проведення контррозвідувальних опитувань, зокрема, відносно посадовців в оборонній галузі та чиновників. Саме таке опитування дозволило на початку року викрити агентуру, яка працювала в Кабміні.

У разі прийняття закону, СБУ зможе з дозволу генпрокурора перевіряти і нардепів. Якби такі норми були впроваджені раніше, то зрадники у парламенті на зразок Андрія Деркача теж були б викриті завчасно.

Також читайте: Обстріли цивільних об’єктів в Україні: СБУ зібрала докази та оголосила про підозру російському генералу Кобилашу та екскомандувачу ЧФ РФ Осіпову. ФОТО

Опитані виданням парламентарі вважають, що СБУ критично важливо мати більше повноважень в контррозвідці. Але водночас вони не відмовляються від глобальної реформи спецслужби – просто розділяють її на блоки і готові приймати поступово.

Наразі вважають, що слідство за чотирма напрямами (шпигунство, тероризм, державна зрада та захист національної державності) зараз недоцільно забирати в СБУ. Насамперед, щоб уникнути колапсу, оскільки ДБР не спроможна швидко перебрати ці функції в умовах війни.

"Війна - це вікно можливостей, щоб зробити Службу безпеки більш спроможною, - зазначає видання. - В СБУ розраховують, що документ буде ухвалений парламентом найближчим часом. Цей закон дозволить набагато ефективніше боротися зі шпигунами, зрадниками та агентами РФ. А значить – і пришвидшить перемогу".

Нагадаємо, раніше Очільник СБУ Василь Малюк заявляв у інтерв’ю агентству "Інтерфакс", що Служба йде за вектором посилення контррозвідки і хоче створити правильну, боєздатну контррозвідувальну модель. За його словами, необхідно внести зміни до закону про контррозвідувальну діяльність, наразі узгоджено близько 80% позицій щодо цього законопроєкту, до роботи залучено і представників розвідувальної спільноти.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Кабмін з ініціативи Міністерства освіти і науки погодив ліквідацію Академії зовнішньої розвідки України. Про це йдеться в розпорядженні уряду від 5 листопада 2021 року

Через 4 місяці почалось повномаштабне вторгнення. Та це лише соУпаденіє і при чому тут ВАЗеленський?
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04.01.2023 13:08
+8
Молодці!І року не пройшло!
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04.01.2023 12:54
+7
СБУ зможе з дозволу генпрокурора перевіряти і нардепів Джерело: https://censor.net/ua/n3391190

А Гпрокурор свій вдоску.
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04.01.2023 12:57
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Молодці!І року не пройшло!
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04.01.2023 12:54 Відповісти
ржака
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04.01.2023 12:54 Відповісти
СБУ зможе з дозволу генпрокурора перевіряти і нардепів Джерело: https://censor.net/ua/n3391190

А Гпрокурор свій вдоску.
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04.01.2023 12:57 Відповісти
не знаю що то за закон і навіть не буду його читати ... але знаю точно що на користь Україні він не піде ... тому що усюди де стирчать вуха СБУ - це ганьба і сором ... якщо б у нас дійсно була б патріотична служба безпеки, то не було б тих тисяч зрадників, не було б тотальної корупції, не було б розмінування Чонгару, не було ФСБ-РПЦ і так далі ... цей список безкінечний ... СБУ - це і є головні зрадники
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04.01.2023 13:00 Відповісти
А в ОПі коли агентуру будете викривати?
А для чого тоді розвідувати якщо те "розвідане" не можна використовувати в суді? Кого вже збираєтеся покривати?!!!
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04.01.2023 13:02 Відповісти
Легенду о Штирлице помнят все,этот Дебилизм придумал один и тот же хмырь Юлиан Семёнов...но мало кто знает, что его тоже наградили типа Новичком,а может и Полонием....
Типичная ЧеКиздонская игрушка...с времён Железного Феликса....
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04.01.2023 13:05 Відповісти
Віина з 2014 р. а зараз тільки роздупляються .
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04.01.2023 13:06 Відповісти
Нарешті заборонять Буданову роздавати інтерв'ю?
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04.01.2023 13:08 Відповісти
Кабмін з ініціативи Міністерства освіти і науки погодив ліквідацію Академії зовнішньої розвідки України. Про це йдеться в розпорядженні уряду від 5 листопада 2021 року

Через 4 місяці почалось повномаштабне вторгнення. Та це лише соУпаденіє і при чому тут ВАЗеленський?
показати весь коментар
04.01.2023 13:08 Відповісти
Работа контры легка позвонил в Минск и говоришь товарищ Лукашенко, принимай Вагнеров, дарю на Шару ..., передай Вове в Москву привет. .
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04.01.2023 13:09 Відповісти
«Матеріали, зібрані під час контррозвідки, не можна використовувати в суді». А які важелі тоді? РНБО санкціями заборонить шпигунам їсти суші по вівторках?
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04.01.2023 13:09 Відповісти
Оманские чуваки давно все расписали...по часам и минутам...
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04.01.2023 13:11 Відповісти
Могут на себя выйти.
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04.01.2023 13:14 Відповісти
Речь идет о возможности слежки и прослушки без санкции суда. Но при этом нет ни слова о легализации провокации, т.е. когда потенциальному предателю поступает предложение о сотрудничестве от нашего тайного агента.
Все как обычно:
1. Этот закон должен был появиться еще в 2014 г. Никто не хочет объяснить украинцам: Угроза безопасности Украине возникла только в январе 2023 г?
2. Закон не отображает реальных вызовов безопасности Украины.
3.И еще огромный вопрос как этот закон будет воплощаться в жизнь. Вернее, кто его будет воплощать. Самая "честная и патриотичная" СБУ? ... Не смешите.
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04.01.2023 13:15 Відповісти
А прийняти окремий закон про СБУ - не на часі? Хай гєбня і далі тероризує бізнес і кришує контрабас замість того аби ловити шпигунів.
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04.01.2023 13:16 Відповісти
Головне при любих розкладах, щоб не брати дозволи на контррозвідувальні заходи в судах так як саме суди після багаточисельних дебільних реформ і змін кодексів на їх же користь - це загроза державі і народу, а кількість прихильників московщини там друга після банди ФСБ-РПЦ.
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04.01.2023 13:22 Відповісти
насмішіть мої капці
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04.01.2023 13:46 Відповісти
Для більшої ефективності дозволити охоронну та колекторську діяльність. СБУ в кришуванні та віджимі майна поза конкуренцією.
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04.01.2023 13:47 Відповісти
надіюсь,в цій контрозвідці будуть одні вагнерівці.ну ЙТМ !!!!
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04.01.2023 14:39 Відповісти
 
 