Колишньому правоохоронцю з Ізюму, за співпрацю з окупантами, заочно повідомлено про підозру, - ДБР
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Колишній правоохоронець з Ізюму Харківської області з початку березня 2022 року активно співпрацював зі збройними формуваннями РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Теруправління ДБР у Полтаві.
"Встановлено, що після захоплення Ізюму російськими військами фігурант разом з окупантами проводив "роз’яснювальні бесіди" з місцевим населенням та вишукував активістів, а також табельну зброю у колишніх колег.
Під час однієї з таких облав він разом із російськими військовими вдерлися до будинку одного з місцевих правоохоронців, відібрали службовий автомобіль, цінності та особисті речі", - йдеться в повідомленні.
Зрадника було призначено на посаду "начальника відділу дільничних інспекторів" незаконного правоохоронного органу в Ізюмі. Після звільнення Ізюму чоловік втік слідом за окупантами. Експравоохоронцю заочно повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).
Будь ласка, зачекайте...
Він 23 лютого 2022 року звільнився зі служби?
То начебто на морду молодий, ще служити і служити.
І раптом "колишній"...
І багато ще таких "колишніх" в МВС?
Це орки ще до Запоріжжя не дійшли, до Дніпра, до Одеси, а то таких "колишніх" було б у рази більше.