Колишньому правоохоронцю з Ізюму, за співпрацю з окупантами, заочно повідомлено про підозру, - ДБР

Колишній правоохоронець з Ізюму Харківської області з початку березня 2022 року активно співпрацював зі збройними формуваннями РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Теруправління ДБР у Полтаві.

"Встановлено, що після захоплення Ізюму російськими військами фігурант разом з окупантами проводив "роз’яснювальні бесіди" з місцевим населенням та вишукував активістів, а також табельну зброю у колишніх колег.

Під час однієї з таких облав він разом із російськими військовими вдерлися до будинку одного з місцевих правоохоронців, відібрали службовий автомобіль, цінності та особисті речі", - йдеться в повідомленні.

Зрадника було призначено на посаду "начальника відділу дільничних інспекторів" незаконного правоохоронного органу в Ізюмі. Після звільнення Ізюму чоловік втік слідом за окупантами. Експравоохоронцю заочно повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

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