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Харківщина (4254) Ізюм (280) ДБР (2551)

Колишньому правоохоронцю з Ізюму, за співпрацю з окупантами, заочно повідомлено про підозру, - ДБР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зрадник

Колишній правоохоронець з Ізюму Харківської області з початку березня 2022 року активно співпрацював зі збройними формуваннями РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Теруправління ДБР у Полтаві.

"Встановлено, що після захоплення Ізюму російськими військами фігурант разом з окупантами проводив "роз’яснювальні бесіди" з місцевим населенням та вишукував активістів, а також табельну зброю у колишніх колег.

Під час однієї з таких облав він разом із російськими військовими вдерлися до будинку одного з місцевих правоохоронців, відібрали службовий автомобіль, цінності та особисті речі", - йдеться в повідомленні. 

Зрадника було призначено на посаду "начальника відділу дільничних інспекторів" незаконного правоохоронного органу в Ізюмі. Після звільнення Ізюму чоловік втік слідом за окупантами. Експравоохоронцю заочно повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

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Автор: Марина Макєєва
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Какая мєрзкая атвратітельная рожа...
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04.01.2023 12:55 Відповісти
Мені завжди цікаво, в який момент вони стають "колишніми правоохоронцями"?
Він 23 лютого 2022 року звільнився зі служби?
То начебто на морду молодий, ще служити і служити.
І раптом "колишній"...
І багато ще таких "колишніх" в МВС?
Це орки ще до Запоріжжя не дійшли, до Дніпра, до Одеси, а то таких "колишніх" було б у рази більше.
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04.01.2023 13:02 Відповісти
Лохонулся підор прокацаплений
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04.01.2023 13:26 Відповісти
чекаємо від ВР гарного закону для тих зрадників ! типу конфіскаціі майна і позбавлення громадянства цілоі сімейки
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04.01.2023 13:42 Відповісти
****, ну їх же можна за зачісками вже вичисляти)) Що не москаль чи посібник москаля - так отой "мєрзкий" чубчик))
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04.01.2023 15:03 Відповісти
Ізюмчани, дайте повні дані "героя"
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04.01.2023 15:11 Відповісти
Рыло стопроцентного мусора.
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04.01.2023 15:58 Відповісти
Класика..Iплiще- хоч щурiв вбивай...
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04.01.2023 16:29 Відповісти
 
 