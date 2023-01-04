УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15693 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Допомога Україні Війна
3 318 28
війна (56124) зброя (5740) ППО (1812) допомога (5007) Кулеба Дмитро (3151)

Україна домовляється не лише про нові батареї Patriot, а і про постачання нових систем NASAMS, Iris-T, Crotale, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

nasams

Україна проводить переговори не лише про нові батареї Patriot, а і про постачання нових систем NASAMS, Iris-T, Crotale, оскільки засоби ППО і ПРО - першочергова потреба.

Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Перша група потреб стосується всіх без винятку засобів ППО і ПРО, зокрема і боєприпасів до них. Україна потребує якомога більше високотехнологічних систем ППО, і тому ми ведемо переговори не лише про нові батареї Patriot, а і про постачання нових систем NASAMS, Iris-T, Crotale. Ми вдячні США, Німеччині, Норвегії, Франції за вже ухвалені рішення. Працюємо над прискоренням таких рішень або від них, або від інших країн", - сказав Кулеба під час онлайн-брифінгу в середу.

Він зазначив, що цю роботу щодня виконують президент, МЗС, Міноборони.

Також Кулеба наголосив, що Україна зацікавлена в додатковому отриманні зенітних установок, таких як Gepard і Vulcan, а також переносних ЗРК, як Stinger, та ін.

"Усі ці засоби потрібні, щоб українське небо якнайшвидше стало неприступною стіною для країни-терориста і ми могли захищати наші мирні міста і критичну інфраструктуру та громадян", - зазначив глава МЗС.

Крім того, він додав, що ще однією важливою потребою залишаються артилерійські снаряди всіх калібрів. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна очікує розгортання ЗРК Patriot у максимально стислі терміни, - Кулеба

"Українські артилеристи не втомлюються їх ефективно використовувати, тому ми звертаємося до всіх країн-партнерів максимально прискорити відповідні додаткові постачання", - сказав він.

За його словами, зараз Україна провадить роботу з партнерами для виходу на новий рівень у забезпеченні ЗСУ артилерійськими системами та броньованою технікою всіх типів.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
показати весь коментар
04.01.2023 13:22
+6
Кассетные надо боеприпасы против пушечного мяса, это последнее и самое главное на что надеется **********.
показати весь коментар
04.01.2023 13:09
+6
Болгария собралась поставить а Украину тяжёлые вооружения...наверное подруга дЕрмака, Сексолог Илащук помогла...знакома кстати с дЕрмаком с 2010 года...,кличка в ФСБ ,"Козырная"...,странное совпадение кличка дЕрмака Козырь...
Радистка Кэт...🤣
показати весь коментар
04.01.2023 13:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У Италии и Франции есть совместная разработка ПВО ... Италии вроде бы сейчас защищаться не от кого ... но ПВО они конечно же не дадут ... ждут наверно когда руские олигархи и чинуши снова к ним потянутся за дольче габанной и феррари
показати весь коментар
04.01.2023 13:07 Відповісти
А танки з літачками всьо???
показати весь коментар
04.01.2023 13:07 Відповісти
"Усі ці засоби потрібні, щоб українське небо якнайшвидше стало неприступною стіною для країни-терориста і ми могли захищати наші мирні міста і критичну інфраструктуру та громадян",

Посла якого знайшли для Болгарії
показати весь коментар
04.01.2023 13:08 Відповісти
Зачем эта болтовня про то, чего ещё нет ?
Чтобы стало труднее договариваться ?
показати весь коментар
04.01.2023 13:09 Відповісти
Кассетные надо боеприпасы против пушечного мяса, это последнее и самое главное на что надеется **********.
показати весь коментар
04.01.2023 13:09 Відповісти
Касетні ********** - то вчорашній день ) Є ракети M30A1 для Хаймарсів - в кожній ракеті 180 тисяч (!) вольфрамових кульок. Проти скупчення гарматного м'яса це найкращий варіант. І їх нам дають.
показати весь коментар
04.01.2023 13:15 Відповісти
С каких это пор кассеты стали "вчерашним днём" в целом ( особенно на фоне новейших разработок 155-мм снарядов и 120-мм миномётных мин с подобным принципом работы), и на фоне успешного использования "Максимов" и "Браунингов М2" в частности?... А цену и производственные возможности по М30А1 считали? А гибкость и массовость их использования, особенно в сравнение с орудиями и миномётами с кассетами?... У нас в Украине уже каждый подъездный политоЛОХ стал военным игспэрдом и фонтанируют своими гипер-идеями во все стороны. За это хоть не банят тут, а то реально уже достали
показати весь коментар
04.01.2023 13:32 Відповісти
Ціна питання.
показати весь коментар
04.01.2023 16:13 Відповісти
Надеюсь у нас власть понимает что сколько вратарей не поставь для защиты ворот, то рано или поздно все равно их пробьют и если не будет нападающих игра будет проиграна.
показати весь коментар
04.01.2023 13:09 Відповісти
Латвія надала нам допомоги на половину свого віиськового бюджету -- США 2 % .
показати весь коментар
04.01.2023 13:10 Відповісти
Все договариваются, на 11-м месяце?
показати весь коментар
04.01.2023 13:11 Відповісти
И соз дайте уже массово дроны камикадзе для ударов по корытам с ракетами в море и на аэродромах.
показати весь коментар
04.01.2023 13:11 Відповісти
Выпускники академии в Трускавеце всегда работают в Турборежиме...Леонид Данилыч научил...,а Игорь Валерьевич совсем не учился...🤣🤣🤣 однажды утром проснулся и уже миллиардер.. долларовый
показати весь коментар
04.01.2023 13:17 Відповісти
Так уже писали, что договорились и должны получить. Прошёл месяц и опять начали договариваться.
показати весь коментар
04.01.2023 13:17 Відповісти
куліба, чючєло, і навіщо на весь світ пздіти про що домовляється Україна?
показати весь коментар
04.01.2023 13:18 Відповісти
показати весь коментар
04.01.2023 13:22 Відповісти
Болгария собралась поставить а Украину тяжёлые вооружения...наверное подруга дЕрмака, Сексолог Илащук помогла...знакома кстати с дЕрмаком с 2010 года...,кличка в ФСБ ,"Козырная"...,странное совпадение кличка дЕрмака Козырь...
Радистка Кэт...🤣
показати весь коментар
04.01.2023 13:24 Відповісти
Vulcan - це саме те, що потрібно для знищення мопєдів:

показати весь коментар
04.01.2023 13:28 Відповісти
M163 VADS оснащений 20-мм скорострільною шестиствольною авіаційною гарматою M168 виробництва компанії General Dynamics з обертовим блоком стволiв, що є модернізацією M61 Vulcan. Гармата має надзвичайно високу швидкість вогню, до 3 000 снарядів за хвилину осколково-запалювально-трасуючими снарядами по повітряних цілях. Вогонь ведеться короткими чергами по 10, 30, 60 або 100 снарядів. Може вести вогонь безперервно при 1000 постр./хв.
показати весь коментар
04.01.2023 13:29 Відповісти
хороший дивайс, хоть и древний. В США на хранении их более сотни на шасси М113. Только есть недостаток - там только оптическая станция, а РЛС обеспечивает только определение дальности. Т.е. ночью не алё...
показати весь коментар
04.01.2023 15:32 Відповісти
коли замість ракет асфальт, то тре просити ппо
показати весь коментар
04.01.2023 13:31 Відповісти
Ці *ніщаки* хоч взаємозамінні,бо логістика з снарядами і т.д.ще та *головна біль*
показати весь коментар
04.01.2023 13:34 Відповісти
Я в Ютюбе подписался на молодого блогера который о поставках в Украину знает все...,скорее всего ему кто то сливает инфу из военных...
показати весь коментар
04.01.2023 13:44 Відповісти
Бавовна прилетела на айродром Бельбек в Крыму... кажуть Файно палає техніка ворожа .. Україна переможе
Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показати весь коментар
04.01.2023 13:52 Відповісти
А хіба такі домоленості не вимагають тиші? Чи піар понад усе?
показати весь коментар
04.01.2023 14:55 Відповісти
"кроталей" нам уже передали штук шесть ПУ еще в коне лета. А это значит, что во Франции их всего оталось меньше двадцати ПУ. Можно еще в США попросить Centurion C-RAM. Сейчас у армии США нет, и в ближайшее время не будет таких задач, для которых был создан Centurion C-RAM, которых было изготовлено более сорока комплексов, передача которых позволила бы тратить на уничтожение мотопеда не полмиллиона долларов за одну ракету NASAMS, а несколько тысяч лолларов за одну короткую очередь 20мм снарядов из шестиствольной M61 Vulcan. Ну, или можно их и дальше "мариновать" на хранении до следующей "Бури в пустыне".
В контексте этой проблематики стоит вспомнить ЗСУ-23-4М А1 "Рокач", которую осенью 21-го года на оружейную выставку выкатил ДП "Арсенал". Дешевое, рациональное и эффективное решение проблемы иранских ишакедов.

"Рокач" получил новую многофункциональную радиолокационную станцию с цифровой антенной решеткой, ракеты "земля-воздух", а также стал полностью цифровым. Новая РЛС позволяет выявлять цели с эффективной площадью рассеяния в 0,1 кв. Для понимания это показатель крылатой ракеты или малоразмерного дрона. Но белорусский гудрон оказался нужнее. Единственный выставочный экземпляр воюет на фронте, надеюсь еще цел.
показати весь коментар
04.01.2023 16:00 Відповісти
 
 