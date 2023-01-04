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Мешканців передмістя Бахмуту окупанти вивезли до Ростова на фільтрацію, - Центр національного спротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

луганщина,окупанти

Окупанти "евакуювали" з передмістя Бахмуту близько 30 осіб до Ростова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Мешканців примусово вивезли до фільтраційних таборів, де лише далі визначиться їх доля. Причиною вивезення є ніби гуманні наміри захистити людей від бойових дій, але наголошуємо, що їх вивезли на фільтрацію.

Водночас росіяни здійснюють обстріли Олешок та Нової Каховки аби аналогічно мати підстави для примусової евакуації місцевих до фільтраційних таборів й подальшого затримання або розселення в віддалених регіонах РФ.

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Автор: Марина Макєєва
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От придурки. Хто ж їм тепер коригуватиме артилерію?
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04.01.2023 13:10 Відповісти
а зеленій шоблі слабо визнати Стародубщину старовинною територією України, яка також має бути деокупована? ... є і карти і документи історичні .... заходити туди військом і також фільтрувати всих кого треба на законних підставах
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04.01.2023 13:11 Відповісти
Население рабZeи всего 70 млн. Шариковых...як казав путлер,нас должно быть больше...🦍🦍🦍💀💀💀Марго Симоньян казала..Мы вымираем,демография удручающая...
Наверно Ковид выкосил Сибирь и ДВ...🤣население всего 0,7% чувака на 10 000 км...
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04.01.2023 14:05 Відповісти
 
 