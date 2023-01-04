Мешканців передмістя Бахмуту окупанти вивезли до Ростова на фільтрацію, - Центр національного спротиву

Окупанти "евакуювали" з передмістя Бахмуту близько 30 осіб до Ростова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Мешканців примусово вивезли до фільтраційних таборів, де лише далі визначиться їх доля. Причиною вивезення є ніби гуманні наміри захистити людей від бойових дій, але наголошуємо, що їх вивезли на фільтрацію.

Водночас росіяни здійснюють обстріли Олешок та Нової Каховки аби аналогічно мати підстави для примусової евакуації місцевих до фільтраційних таборів й подальшого затримання або розселення в віддалених регіонах РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На окупованих територіях Запорізької області загарбники обмежують вільне пересування, - мер Федоров