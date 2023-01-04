До суду передано справу стосовно депутатки з Куп’янська, яка працювала на окупантів та намагалась втекти від правосуддя до Євросоюзу

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено обвинувальний акт до Новомосковського суду Дніпропетровської області щодо депутатки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

У прокуратурі нагадали, що 25 жовтня 2020 року обвинувачена була обрана депутаткою Куп’янської районної ради Харківської області VIII скликання. До цього вона була головою Куп'янської РДА Харківської області.

Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України жінка "перевзулась". Під час окупації вона обійняла посаду "и. о. заместителя начальника Куриловского территориального отдела военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области".

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За даними прокуратури, "посадовиця" активно сприяла поширенню окупаційного режиму, виконуючи всі вказівки російських загарбників.

Після деокупації Харківщини жінка втекла до столиці України, звідки планувала виїхати до Європейського Союзу. Але на початку грудня колаборантку затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою.

Санкція ч. 5 ст. 111-1 КК України, яку їй інкримінують, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

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Справу розглядатиме Новомосковський суд Дніпропетровської області.



