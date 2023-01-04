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депутат (1575) прокуратура (3166) Харківщина (4254) колабораціонізм (938)

До суду передано справу стосовно депутатки з Куп’янська, яка працювала на окупантів та намагалась втекти від правосуддя до Євросоюзу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

колаборант,куп'янськ

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено обвинувальний акт до Новомосковського суду Дніпропетровської області щодо депутатки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

У прокуратурі нагадали, що 25 жовтня 2020 року обвинувачена була обрана депутаткою Куп’янської районної ради Харківської області VIII скликання. До цього вона була головою Куп'янської РДА Харківської області.

Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України жінка "перевзулась". Під час окупації вона обійняла посаду "и. о. заместителя начальника Куриловского территориального отдела военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области".

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За даними прокуратури, "посадовиця" активно сприяла поширенню окупаційного режиму, виконуючи всі вказівки російських загарбників.

Після деокупації Харківщини жінка втекла до столиці України, звідки планувала виїхати до Європейського Союзу. Але на початку грудня колаборантку затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою.

Санкція ч. 5 ст. 111-1 КК України, яку їй інкримінують, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

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Справу розглядатиме Новомосковський суд Дніпропетровської області.

До суду передано справу стосовно депутатки з Куп’янська, яка працювала на окупантів та намагалась втекти від правосуддя до Євросоюзу 01
До суду передано справу стосовно депутатки з Куп’янська, яка працювала на окупантів та намагалась втекти від правосуддя до Євросоюзу 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
А сколько этого мусора успело смыться? И с "русским миром" в голове все почему-то прут в Германию, странно. У нас уже давно пора поднимать вопрос о работе наших спецслужб, при всей их критике, среди наших же уехавших в Европу. А то там столько интересных кадров понаехало, которых проверить, как минимум, не помешает, а лучше возвращать принудительно и под конвоем на Родину, отвечать по закону
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04.01.2023 13:19
+15
А чого ж в кацапсячі ***** не тікала, а в ЄС?
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04.01.2023 13:23
+14
Нічого їй не буде - навпаки через деякий час "випливе" на якійсь солоденькі посаді! Для ЗЕслуг це дуже цінні кадри - один РИГ татаров чого вартий!!!
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04.01.2023 13:18
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на гіляку запроданку кацапську !!!
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04.01.2023 13:14 Відповісти
Нічого їй не буде - навпаки через деякий час "випливе" на якійсь солоденькі посаді! Для ЗЕслуг це дуже цінні кадри - один РИГ татаров чого вартий!!!
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04.01.2023 13:18 Відповісти
Обратите внимание!нет данных ФИО!фото закрывают! зачем?
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04.01.2023 13:35 Відповісти
А мож она будет оправдана, шифруют.
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04.01.2023 14:03 Відповісти
Щоб коли її поставлять на керівну посаду в твоїму районі ти її не впізнав та не обурився.
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04.01.2023 15:11 Відповісти
Суд покаже
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04.01.2023 14:13 Відповісти
А сколько этого мусора успело смыться? И с "русским миром" в голове все почему-то прут в Германию, странно. У нас уже давно пора поднимать вопрос о работе наших спецслужб, при всей их критике, среди наших же уехавших в Европу. А то там столько интересных кадров понаехало, которых проверить, как минимум, не помешает, а лучше возвращать принудительно и под конвоем на Родину, отвечать по закону
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04.01.2023 13:19 Відповісти
та ними зараз вся Європа забита, "панаєхалі".... луГандонів тут - безліч!!
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04.01.2023 13:25 Відповісти
Я так розумію, що всіх депутатів опзже і сн вже посадили, бо вони тим самим займалися 2.5 років, що і ця курва.
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04.01.2023 13:21 Відповісти
А чого ж в кацапсячі ***** не тікала, а в ЄС?
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04.01.2023 13:23 Відповісти
Як суд назвуть - так він і судитиме
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04.01.2023 13:23 Відповісти
Як так? Допомагала росії битися проти "агрессівного фашістского блока НАТО" - і зрештою не побоялася втекти на територію "агрєссора". Чомусь не під захист "нєпобєдімой антіфашістской Россіі".
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04.01.2023 13:25 Відповісти
Ага. І не боїться що бездуховні гєйрапейси її отЛГТБут.
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04.01.2023 15:14 Відповісти
Вот про що ця Курва думала, що рюске, там назавжди ???
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04.01.2023 13:33 Відповісти
Напевне колишня "слуга народу".
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04.01.2023 13:35 Відповісти
дивно, чого всі потвори, любітєлі рускава міра, втікають до ненависної Європи, а не до благословенної паРаші?
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04.01.2023 13:37 Відповісти
дорогой штепи прийдете до касабіі
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04.01.2023 13:44 Відповісти
А на шо дурепа надеялась, уедь в Зап. Европу, шо ее не подадут в розыск?
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04.01.2023 14:01 Відповісти
А чого не в Тагіл?
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04.01.2023 14:39 Відповісти
Цензор! Зачем вы заблюриваете рожи этим подонкам? Назовите хотя бы одну причину!
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04.01.2023 14:59 Відповісти
Попалась - бо дурна.А тим колаборантам які порозумніше,пані Верещук пробила коридор в ЄС через РАСЄЮ.Навіть по внутрішнім пашпортам України.Вона домовилась з Прибалтами щоб пропускали до себе ВСІХ з українськими пашпортами.Сотні зрадників та бувших "міліціонєров т.з. лднр, після деокупаціі Харківщіни та Херсощіни, ВЖЕ дзвонять в Україну з країн ЄС.
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04.01.2023 15:24 Відповісти
Депутатка якої партії? Невже Слуга? Чи ОПЗЖоповка?
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04.01.2023 15:53 Відповісти
 
 