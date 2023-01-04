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електроенергія (1900) Кулеба Дмитро (3151) обладнання (80) генератор (83)

Україна домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів та понад 7000 генераторів потужністю до 100 кВт

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

трансформатор

На сьогодні Україна домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів, 7000 генераторів потужністю до 100 кВт та 600 генераторів потужністю понад 100 кВт.

 Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу в середу.

"Станом на 4 січня вдалося домовитися про постачання майже 1800 трансформаторів струму та напруги різної потужності, понад 7000 генераторів потужністю до 100 кВт і понад 600 генераторів потужністю більше 100 кВт, понад 40 км кабелю та сотень найменувань запчастин для енергообладнання, обігрівачів тощо", - сказав Кулеба.

Також читайте: Україна вже отримала перше обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури від США, – посол

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
це гівно собаче так пиши,ніби це щось погане
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04.01.2023 13:30
+8
И на чей баланс всё это добро становится? Чтобы у нас потом не получилось, что скидывались нам на помощь все западные налогоплатильщики, а в итоге дорогостоящее оборудование окажется в шаловливых ручках, например, ДТЭКа, с последующим поднятием тарифов и многолетним выдавливанием из техники всех соков, как они там у себя любят делать
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04.01.2023 13:36
+6
Велика кількість , навіть не уявляю скільки з них буде на складах у тімашенка і шобли шашликів, якщо навіть у переданих в Бучу
4-ьох доїхало тільки 3. І то їх відправляли з Японії при послі України і їхніх офіційних особах.
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04.01.2023 13:36
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04.01.2023 13:28 Відповісти
це гівно собаче так пиши,ніби це щось погане
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04.01.2023 13:30 Відповісти
Шо йому пісуна відірвало?
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04.01.2023 13:34 Відповісти
нажаль,лише.шматок дупи
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04.01.2023 13:35 Відповісти
Как ГоворилЗеленский Fart popenga.
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04.01.2023 13:48 Відповісти
https://www.google.com/search?newwindow=1&q=%D1%81%D0%B0%D1%83%D1%82+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA&spell= 1&sa=X&ved=2ahUKEwjAz8e87q38AhXsk4sKHQZpDDMQBSgAegQIBxAB&biw=1098&bih=475&dpr=1.75
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04.01.2023 13:59 Відповісти
Я с Одесы свет есть, как говорил Ленин на изделие номер два, все отдайте нуждаемщеся.
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04.01.2023 13:33 Відповісти
война еще не закончилась, кацапьі не успокоятся, их украинофобия никуда не делась
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04.01.2023 13:36 Відповісти
Ты думаешь у нас Кавпоков не хватит?
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04.01.2023 13:51 Відповісти
что за Ковпаки?
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04.01.2023 13:57 Відповісти
И на чей баланс всё это добро становится? Чтобы у нас потом не получилось, что скидывались нам на помощь все западные налогоплатильщики, а в итоге дорогостоящее оборудование окажется в шаловливых ручках, например, ДТЭКа, с последующим поднятием тарифов и многолетним выдавливанием из техники всех соков, как они там у себя любят делать
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04.01.2023 13:36 Відповісти
Я лично готов отдовать в сеть Грин эноржи, Нужен проэет от рады.
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04.01.2023 13:55 Відповісти
Велика кількість , навіть не уявляю скільки з них буде на складах у тімашенка і шобли шашликів, якщо навіть у переданих в Бучу
4-ьох доїхало тільки 3. І то їх відправляли з Японії при послі України і їхніх офіційних особах.
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04.01.2023 13:36 Відповісти
"1800 трансформаторів струму та напруги різної потужності"

В Європі і особливо в США структура розподілу електроенергії дещо не така як в Україні - в розподілі менше"колгоспного" і більше індивідуального: замість гігантський трансформаторів, багато маленьких.

Можливо, це стане початком переходу на інші принципи розподілу електроенергії - розосередження трансформаторів.
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04.01.2023 13:37 Відповісти
Рашисти гатять по узловим підстанціям, на виході з АЕС и великих ТЕЦ. Там дуже велика напруга 750 кв и 330кв, маленьким трансформатором його ніяк не замінишь.

Просто у нас дуже мало малих електростанцій і зеленої генерації, тільки великі.
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04.01.2023 13:41 Відповісти
Эмираты передали Украине 2 500 генераторов...это самая большая поставка с начала энергокоизиса...
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04.01.2023 13:37 Відповісти
но свет народу выключать будем.
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04.01.2023 13:37 Відповісти
Потрібно і нам почати масово виготовляти трансформатори на Запорізькому трансформаторному заводі і кабель на Запорізькому кабельному заводі тому що атаки на енергетику можуть тривати довго. Дешевше виготовити у нас, ніж партнерам купувати готове. І промисловість України теоретично дозволяє спроектувати і почати випуск і генераторів
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04.01.2023 13:38 Відповісти
Запоріжжя під обстрілами
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04.01.2023 13:52 Відповісти
Вся Україна під обстрілами. У другу світову війну обстріли та бомбардування не зупинили військову промисловість
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04.01.2023 14:04 Відповісти
не зупинили, бо всю промисловість вивезли за Урал. Ми мала країна, у нас немає Урала
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04.01.2023 16:56 Відповісти
В СРСР вивезли за Урал, а Великобританія, Німеччина, Японія тех немає Урала, але їх промисловість працювала навіть під сильними бомбардуваннями
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04.01.2023 18:18 Відповісти
ти перерахував зараз 3, 4 и 5 економіки світу. Нам до них далеко, чи бажання немає, чи вміння
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04.01.2023 18:51 Відповісти
Все складируется Ленке...она стала всемирноц матью Терезой,включая Скумбрию по 8 гривень

🤣
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04.01.2023 13:39 Відповісти
Дивні діла твої !...ні не господи.....обленерго
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04.01.2023 13:46 Відповісти
Корупція роз'їдає Україну...Коли рашисти намагались захопити Київ, та на початку війни були всі більш згуртовані, боялись невідомості ,а тепер побачили що війна-це великий ґешефт.
продають все---від гуманітарних шкарпеток, до совісті.
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04.01.2023 13:49 Відповісти
Сообщение о трансформаторах от Министра иностранных дел ... выглядит вполне логично по зеленому.
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04.01.2023 13:51 Відповісти
Трансформатори до України-від іноземних країн, тож чого про це не може казати Міністр іноземних справ ? Чи аби щось, але про зелених ?
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04.01.2023 14:31 Відповісти
Что за бред? При чем тут "від іноземних країн"? Кулеба теперь по всем экспортным поставкам будет победные реляции постить? Какое отношение имеет Министр иностранных дел к трансформаторам?
А не хочет Кулеба рассказать про назначение какой-то ************ послом в Болгарию - важнейшую страну для поставок совкового вооружения в Украину?
Рад бы про "зеленых" критично не писать (или писать только хорошее), но поводов не нахожу. Может вы подскажете?
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04.01.2023 15:13 Відповісти
Постійні обстріли ракетами та дронами критичної інфраструктури, а саме трансформаторів-це питання виживання для усіх українців під час зимової війни. Тому поставки такої продукції у цей час вирішуються на самому високому рівні керівництва держави, а не на рівні завгоспу ДТЕКу. Дивно, що такі прості речі треба пояснювати. Щодо ************-то запитайте Кулебу особисто, нехай вам відзвітує, я тут нічим не допоможу.
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04.01.2023 15:28 Відповісти
Такое впечатление, что я не с человеком общаюсь, а смотрю "единый телемарафон" марафон 3,14здежа.
Скучно и не интересно. Вы понятия не имеете о чем говорите.
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04.01.2023 15:46 Відповісти
Це я не маю поняття про що кажу ? Смішно )) Розповісти, що таке розподільча підстанція, з чого вона складається, так як її знищення впливає на життя цивільних (і не тільки) громадян ? По суті є що відповісти ? Чи методички про "зелених", "марафон"-це "наше всё" ?
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04.01.2023 15:57 Відповісти
По сути. Я вам, как "знающему" задам парочку вопросов:
1. Сколько повреждено трансформаторных подстанций?
2. Какое именно оборудование там повреждено?

С нетерпением ожидаю "зеленую" методичку про т.н. военную тайну.
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04.01.2023 16:08 Відповісти
Я казав, що знаю, з чого технологічно складається підстанція, а не-про кількість знищеного обладнання. Хіба я міністр інфраструктури, чи Залужний, чи Зеленьский, що мені особисто доповідають куди поцілили ракети чи мопеди ? А про кількість, багато чи ні-можуть розповісти мешканці будь-якого регіону України, у яких електроенергія подається за графіками, або взагалі-пару разів на тиждень.
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04.01.2023 16:18 Відповісти
Секундочку. Вы тут мне говорили, что вопросы энергетики - это "вопросы выживания для ВСЕХ УКРАИНЦЕВ" (и тут я с вами согласен). Почему же тогда столь важной информацией, как вы говорите "владеет министр инфраструктуры, Зеленский и т.п., а УКРАИНЦАМ ее знать не обязательно? Так "критический вопрос выживания" или "знать не обязательно"?
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04.01.2023 16:30 Відповісти
Відповідь очевидна-тому що інформація по кількості та розташуванню зруйнованого обладнання у першу чергу-на руку ворогові, для корегування подальших стратегічних цілей. Тому й розголошувати її не можна. Невже це треба пояснювати ??
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04.01.2023 16:43 Відповісти
Еще раз: Вы понятия не имеете о чем говорите.
РФ имеет массу источников информации: начиная от спутников и заканчивая шпионами и наводчиками на местах. По многим объектам энергетики ракетные удары наносились по несколько раз, т.к. враг досконально понимал результаты атаки.
Пелена информационной завесы, "военная тайна" - это не более, чем удобная ширма для наших "нихуянеделателей".
Знаете сколько в Днепре ДО войны работало аварийных бригад в горэлектросети (ДТЕК)? 2 - ночных и 3 дневных. А знаете сколько сейчас? Столько же!
ДТЕК вывесил вакансии сотрудников. Требуются монтажники-электрики з/п - 8 000 грн/мес. и водители-крановщики з/п - 11 000 грн/мес. Как думаете: Быстро вакансии закроют?
Я вам таких примеров еще с десяток накидать могу.
Вы видели хоть один репортаж на "марафоне 3,14здежа" как электрики восстанавливают подстанции? Военная тайна? Ню, ню ...
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04.01.2023 16:57 Відповісти
ДТЕК на шару замінить усе своє старе обладнаня на нове, а потім підніме тариф
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04.01.2023 13:52 Відповісти
Лампочку Эдисона надо сменить на ЛЭД лампу...на шару....🤣
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04.01.2023 13:57 Відповісти
https://www.tiktok.com/@musicpuzik/video/6973570726464965890?is_from_webapp=v1&item_id=6973570726464965890
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04.01.2023 14:06 Відповісти
Парашка свой тупостью и дебелизмом не только капитально обновит жилой и нежилой фонд Украины, но сделает самую отказоустойчивую энергозистему в мире + сВСУ амую сильную армию в Европе и наиболее плотное и эффективное ПВО на континете!
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04.01.2023 14:09 Відповісти
Японка шотландка. Д)
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04.01.2023 14:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cc047sngmOw
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04.01.2023 14:17 Відповісти
Генератори зараз реально потрібні і на передовій, і у звичайних містах....
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16.06.2023 12:36 Відповісти
Так, не пройшов ще той час що ми можемо розслабитись та думати, що актуальність генератора вже в минулому..... Попереду ще одна зима і не факт, що вона буде легшою.... Ми ось зараз збираємось для клініки купувати дизель генератор 100 кВт https://www.powersol.com.ua/shop/generatory/100-kvt/dizelnyj/ . Ціна норм, тому варто момент ловити
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17.06.2023 11:56 Відповісти
 
 