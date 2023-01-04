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Україна домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів та понад 7000 генераторів потужністю до 100 кВт
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
На сьогодні Україна домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів, 7000 генераторів потужністю до 100 кВт та 600 генераторів потужністю понад 100 кВт.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу в середу.
"Станом на 4 січня вдалося домовитися про постачання майже 1800 трансформаторів струму та напруги різної потужності, понад 7000 генераторів потужністю до 100 кВт і понад 600 генераторів потужністю більше 100 кВт, понад 40 км кабелю та сотень найменувань запчастин для енергообладнання, обігрівачів тощо", - сказав Кулеба.
Топ коментарі
+8 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар04.01.2023 13:30
+8 дмитрий a4f273bf
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+6 andi Mir
показати весь коментар04.01.2023 13:36
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Будь ласка, зачекайте...
4-ьох доїхало тільки 3. І то їх відправляли з Японії при послі України і їхніх офіційних особах.
В Європі і особливо в США структура розподілу електроенергії дещо не така як в Україні - в розподілі менше"колгоспного" і більше індивідуального: замість гігантський трансформаторів, багато маленьких.
Можливо, це стане початком переходу на інші принципи розподілу електроенергії - розосередження трансформаторів.
Просто у нас дуже мало малих електростанцій і зеленої генерації, тільки великі.
🤣
продають все---від гуманітарних шкарпеток, до совісті.
логичнопо зеленому.
А не хочет Кулеба рассказать про назначение какой-то ************ послом в Болгарию - важнейшую страну для поставок совкового вооружения в Украину?
Рад бы про "зеленых" критично не писать (или писать только хорошее), но поводов не нахожу. Может вы подскажете?
"единый телемарафон"марафон 3,14здежа.
Скучно и не интересно. Вы понятия не имеете о чем говорите.
1. Сколько повреждено трансформаторных подстанций?
2. Какое именно оборудование там повреждено?
С нетерпением ожидаю "зеленую" методичку про т.н. военную тайну.
РФ имеет массу источников информации: начиная от спутников и заканчивая шпионами и наводчиками на местах. По многим объектам энергетики ракетные удары наносились по несколько раз, т.к. враг досконально понимал результаты атаки.
Пелена информационной завесы, "военная тайна" - это не более, чем удобная ширма для наших "нихуянеделателей".
Знаете сколько в Днепре ДО войны работало аварийных бригад в горэлектросети (ДТЕК)? 2 - ночных и 3 дневных. А знаете сколько сейчас? Столько же!
ДТЕК вывесил вакансии сотрудников. Требуются монтажники-электрики з/п - 8 000 грн/мес. и водители-крановщики з/п - 11 000 грн/мес. Как думаете: Быстро вакансии закроют?
Я вам таких примеров еще с десяток накидать могу.
Вы видели хоть один репортаж на "марафоне 3,14здежа" как электрики восстанавливают подстанции? Военная тайна? Ню, ню ...