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Нам вдалося зірвати плани ворога, але РФ не відмовилась від намірів захопити Донеччину, - Сирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сирський

Українським захисникам вдалося зірвати плани окупантів щодо захоплення Соледару та оточення Бахмуту у 2022 році. Проте росіяни не відмовились від прагнення захопити усю Донецьку область.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Нам вдалось зірвати плани ворога. Навіть в умовах переваги противника в силах і засобах, вони не змогли виконати поставлену їхнім командуванням задачу - захопити Соледар та оточити Бахмут до 26 грудня", - сказав він.

При цьому, за словами Сирського, росіяни не відмовилися від своїх планів вийти на кордони Донецької області. Так, наступальне угруповання ворожих військ продовжує повзучий наступ у регіоні. Численні штурми українських позицій тривали навіть у новорічну ніч, а за перші три дні нового року інтенсивність бойових дій поступово зростала.

До того ж, незважаючи на те, росіяни мають перевагу в озброєнні та військових на найгарячіших ділянках фронту, рівень їхніх безповоротних втрат набагато більший, ніж у України.

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Автор: Ірина Дашківська
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04.01.2023 13:47 Відповісти
А ми, от і не здогадувались, про плани ворога
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04.01.2023 13:52 Відповісти
це він про ворогів з Банковій?
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04.01.2023 14:01 Відповісти
капитан очевидность
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04.01.2023 14:22 Відповісти
РІвень втрат тих, хто наступає, практично завжди більший від втрат тих, хто обороняється. І Сирський це чудово знає. Інша справа, що цей рівень у росіян, неадекватно великий
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04.01.2023 14:25 Відповісти
https://youtu.be/tTJWZ-JKN1g...
Ракетные удары по Маеевке и сегодня по айродраму Бельбек в Крыму были результативные, каже Стерненко.. вой на болотах круче победы над Гитлером 🤣
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04.01.2023 14:34 Відповісти
Донбасс быдло путлера Берет с 1 марта 2014 года ..когда Валька Полстакана в Совете Пидирации объявила войну Украине по запросу Вити Индюковича...путлер введи...
Вояки сраные...💀🦍🦍🦍
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04.01.2023 14:37 Відповісти
респект Олександру Сирському
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04.01.2023 16:18 Відповісти
 
 