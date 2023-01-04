Нові екологічні нормативи мають бути відтерміновані, інакше підприємства почнуть згортати виробництво, – Біленький

У 2023 році дуже важливим питанням для української економіки повинно стати відтермінування екологічних нормативів, на введенні яких наполягає влада – адже наразі підприємства не мають ні коштів на модернізацію, ні можливості залучати інвестиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова Федерації металургів (ФМУ) Сергій Біленький.

"Різноманітні екологічні нормативи останнім часом активно педалюють профільні організації під приводом євроінтеграції. Водночас, ці норми часто намагаються імплементувати бездумно - не розуміючи, що сьогодні наші підприємства позбавлені будь-яких можливостей залучити інвестиції", - наголосив Біленький.

Він зауважив, що у країнах Європи перехід на нові норми проводився протягом багатьох десятків років, а також створювалися спеціальні фонди, які допомагали підприємствам з фінансуванням екологічних проектів.

"У нас держава не планує допомагати підприємствам здійснювати величезний обсяг інвестицій. Але у підприємств, на чиї плечі лягають ці витрати, немає таких коштів – вони працюють у збиток. І у нинішніх умовах мова про запровадження реформи промислових відходів просто не може йти – підприємства будуть змушені згортати виробництво та звільняти працівників, від чого постраждає і соціальна сфера, і бюджети у своїх рівнів. Це, мабуть, головне, на що варто було б владі звертати увагу", - акцентував Біленький.

Раніше про необхідність відтермінування реформи промислових викидів заявили також Федерація роботодавців України та Європейська бізнес асоціація. Так, ЕВА заявила, що законопроєкт №6004-д щодо контролю сфері контролю промислового забруднення має бути доопрацьовано, а діалог між бізнесом та владою - продовжено, адже проєкт все ще містить ряд двозначностей, які у тому числі порушують європейські норми.

Крім того, проєкт не враховує кризовий стан промисловості та не передбачає перехідний період, який необхідний українським компаніям для відновлення.