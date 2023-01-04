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Новини Економіка
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Нові екологічні нормативи мають бути відтерміновані, інакше підприємства почнуть згортати виробництво, – Біленький

Новини Цензор.НЕТ Економіка

екологія

У 2023 році дуже важливим питанням для української економіки повинно стати відтермінування екологічних нормативів, на введенні яких наполягає влада – адже наразі підприємства не мають ні коштів на модернізацію, ні можливості залучати інвестиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова Федерації металургів (ФМУ) Сергій Біленький.

"Різноманітні екологічні нормативи останнім часом активно педалюють профільні організації під приводом євроінтеграції. Водночас, ці норми часто намагаються імплементувати бездумно - не розуміючи, що сьогодні наші підприємства позбавлені будь-яких можливостей залучити інвестиції", - наголосив Біленький.

Він зауважив, що у країнах Європи перехід на нові норми проводився протягом багатьох десятків років, а також створювалися спеціальні фонди, які допомагали підприємствам з фінансуванням екологічних проектів.

"У нас держава не планує допомагати підприємствам здійснювати величезний обсяг інвестицій. Але у підприємств, на чиї плечі лягають ці витрати, немає таких коштів – вони працюють у збиток. І у нинішніх умовах мова про запровадження реформи промислових відходів просто не може йти – підприємства будуть змушені згортати виробництво та звільняти працівників, від чого постраждає і соціальна сфера, і бюджети у своїх рівнів. Це, мабуть, головне, на що варто було б владі звертати увагу", - акцентував Біленький.

Раніше про необхідність відтермінування реформи промислових викидів заявили також Федерація роботодавців України та Європейська бізнес асоціація. Так, ЕВА заявила, що законопроєкт №6004-д щодо контролю сфері контролю промислового забруднення має бути доопрацьовано, а діалог між бізнесом та владою - продовжено, адже проєкт все ще містить ряд двозначностей, які у тому числі порушують європейські норми.

Крім того, проєкт не враховує кризовий стан промисловості та не передбачає перехідний період, який необхідний українським компаніям для відновлення.

 

Автор: Анастасія Потіха
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Дворцы в Великобритании и Франции продайте и будут вам фонды на модернизацию предприятий и прекращение многолетнего отравления украинцев своим мусором, причём ещё с далёкого Совка
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04.01.2023 14:13 Відповісти
Беленька это вообще горілка.
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04.01.2023 14:22 Відповісти
Зачем вы обмануете ? Вызовем Грэту?
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04.01.2023 14:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=QV_QIPtzScE
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04.01.2023 14:32 Відповісти
екологія- це лженаука. одна пожежа в Каліфорнії відміняє викиди усіх вантажівок, кораблей та будівельної техніки. а один прокинувшийся вускан відміняє геть усе, що змогли наробити люди
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04.01.2023 14:25 Відповісти
дизельні двигуни викидають у повітря СН- тобто сажу, то забороніть палити пічки й багаття
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04.01.2023 14:29 Відповісти
Правильно - кого не вбили росіяни, тих требя потруїти. Щоб ахметка продовжив збагачуватися.
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04.01.2023 14:43 Відповісти
якщо порахувати "інвестиції".котрі вкладали приватні металургійні підприємства" у виготовлення одиниці продукції в Україні і продаж цієї продукції по світових ринкових цінах, то саме саме ці "інвестиції" дали можливість скупляти "бразільські футбольні ноги" і не тільки , за сотні млн,зелених,будувати футбольну інфраструктуру ,а не інфраструктуру для екології,скупляти нерухомість і відкривати банки.скупляти яхти ,цілі курортні комплекси і т .д в той самий час виплачувати українську зарплату.і в більшості випадків сплачуючи податки до казни мізерні.
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04.01.2023 14:56 Відповісти
экологические нормативы это вам шсаркля от шваба привёз, вы не понимаете куда вы попали!
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04.01.2023 15:18 Відповісти
 
 