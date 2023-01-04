Версія, що ЗСУ вирахували росіян у Макіївці за телефонами, - смішна, - Східне угруповання військ
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Версія росіян про те, що знищення їхніх військових у Макіївці сталося нібито через "використання ними мобільних телефонів" є смішною. Насправді ж окупанти просто не змогли приховано розмістити мобілізованих, а ЗСУ встановили ціль.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Звичайно, використовувати телефони - це локація і це помилка. Але виглядає ця версія дещо смішно. Тому що розміщувати такі великі партії мобілізованих, які не дуже навчені та злагоджені, у великих приміщеннях, не пристосованих для того, щоб укриватися у разі небезпеки - то це дуже слаба відмазка", - сказав Череватий.
Він зазначив, що це була помилка росіян. І висловив впевненість, що зараз у РФ займаються пошуком винних.
"Зрозуміло, що не це (використання телефонів. - Ред.) було головною причиною. Нею було те, що вони не змогли розмістити скритно цей особовий склад. Чим скористались ми, дорозвідавши ціль потужно і знищивши її", - пояснив Череватий.
Раніше повідомлялося, що у новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Зазначалося, що російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.
Міністерство оборони РФ заявило, що кількість загиблих у Макіївці внаслідок удару по місцю дислокації російських військовослужбовців зросла до 89.
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навіщо їх критикувати ?
робіть мовчки своє, а хвалитися потім будете, ще прийдеться довго воювати
І ваті є чим пишатись. Как ми хітро укров развєлі: накідалі в сарай тєлєфонов і убежалі, а тупие укри туди запустілі ракєт на мілліони амеріканскіх долларов, которие теперь укри будут сто лет отрабативать. Ось тільки факт загибелі багатьох чмобіків приховати таки не вдалось, всю "картінку" зіпсував.
кажіть, шо визначили по цокоту копит... рогами чорхали об світильники на стелі, і сильно іскрило... або що так несло руцкім духом.., шо за 20 км було чітко зрозуміло, де заховались.
По кожному приводу алала алала алала алала.
Можна, *****, заткнуться і не ******* хоч тиждень? Заїбали до нестями речники-********. Просто **** помовчіть! Не війна - а парад тік-ток дегенератів!