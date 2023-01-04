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Версія, що ЗСУ вирахували росіян у Макіївці за телефонами, - смішна, - Східне угруповання військ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

макіївка
Фото: Reuters

Версія росіян про те, що знищення їхніх військових у Макіївці сталося нібито через "використання ними мобільних телефонів" є смішною. Насправді ж окупанти просто не змогли приховано розмістити мобілізованих, а ЗСУ встановили ціль.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Звичайно, використовувати телефони - це локація і це помилка. Але виглядає ця версія дещо смішно. Тому що розміщувати такі великі партії мобілізованих, які не дуже навчені та злагоджені, у великих приміщеннях, не пристосованих для того, щоб укриватися у разі небезпеки - то це дуже слаба відмазка", - сказав Череватий.

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Він зазначив, що це була помилка росіян. І висловив впевненість, що зараз у РФ займаються пошуком винних.

"Зрозуміло, що не це (використання телефонів. - Ред.) було головною причиною. Нею було те, що вони не змогли розмістити скритно цей особовий склад. Чим скористались ми, дорозвідавши ціль потужно і знищивши її", - пояснив Череватий.

Також читайте: Міноборони РФ визнало ліквідацію вже 89 своїх військових у Макіївці, серед них заступник командира полку підполковник Бачурін

Раніше повідомлялося, що у новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначалося, що російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.

Міністерство оборони РФ заявило, що кількість загиблих у Макіївці внаслідок удару по місцю дислокації російських військовослужбовців зросла до 89.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
Бачу всі так насміхаються над кацапами, вказують на їх помилки, вчать їх як треба, як не треба.. не треба їм підказувати. Чим більше помилок вони роблять, тим краще.
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04.01.2023 14:42
+6
кацапня не може признати,що в днр є люди.
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04.01.2023 14:35
+6
та нехай російські версії будуть смішними

навіщо їх критикувати ?

робіть мовчки своє, а хвалитися потім будете, ще прийдеться довго воювати
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04.01.2023 14:45
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кацапня не може признати,що в днр є люди.
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04.01.2023 14:35 Відповісти
От куда я помню эту риторику? Возможно от ВГТРК.
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04.01.2023 14:37 Відповісти
Плюс радио бойфенд было.
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04.01.2023 14:38 Відповісти
При чому тут телефони. На окупованих територіях України повно наших людей, які 24/7 зливають інформацію про пересування окупантів.
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04.01.2023 14:40 Відповісти
Бачу всі так насміхаються над кацапами, вказують на їх помилки, вчать їх як треба, як не треба.. не треба їм підказувати. Чим більше помилок вони роблять, тим краще.
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04.01.2023 14:42 Відповісти
та нехай російські версії будуть смішними

навіщо їх критикувати ?

робіть мовчки своє, а хвалитися потім будете, ще прийдеться довго воювати
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04.01.2023 14:45 Відповісти
Ні,в кацапів телефонів немає, іх вирахувати по пейджерам!
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04.01.2023 14:47 Відповісти
Може і смішно, але правдоподібно. У 14-му наші підрозділи вздовж кордону з росією накривали саме по скупченням телефонів (здається, у Зеленопіллі це також було).
І ваті є чим пишатись. Как ми хітро укров развєлі: накідалі в сарай тєлєфонов і убежалі, а тупие укри туди запустілі ракєт на мілліони амеріканскіх долларов, которие теперь укри будут сто лет отрабативать. Ось тільки факт загибелі багатьох чмобіків приховати таки не вдалось, всю "картінку" зіпсував.
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04.01.2023 14:48 Відповісти
Смішна версія чи ні, а результат хороший!
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04.01.2023 14:50 Відповісти
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04.01.2023 15:02 Відповісти
нафіг шось там розповідати...?
кажіть, шо визначили по цокоту копит... рогами чорхали об світильники на стелі, і сильно іскрило... або що так несло руцкім духом.., шо за 20 км було чітко зрозуміло, де заховались.
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04.01.2023 15:04 Відповісти
свинособак онаружили по вони
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04.01.2023 15:05 Відповісти
по скупченню унітазів
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04.01.2023 15:48 Відповісти
Як ви заїбали язиком алала алала алала алалалалала.
По кожному приводу алала алала алала алала.
Можна, *****, заткнуться і не ******* хоч тиждень? Заїбали до нестями речники-********. Просто **** помовчіть! Не війна - а парад тік-ток дегенератів!
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05.01.2023 17:26 Відповісти
 
 