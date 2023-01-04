Версія, що ЗСУ вирахували росіян у Макіївці за телефонами, - смішна, - Східне угруповання військ

Версія росіян про те, що знищення їхніх військових у Макіївці сталося нібито через "використання ними мобільних телефонів" є смішною. Насправді ж окупанти просто не змогли приховано розмістити мобілізованих, а ЗСУ встановили ціль.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Звичайно, використовувати телефони - це локація і це помилка. Але виглядає ця версія дещо смішно. Тому що розміщувати такі великі партії мобілізованих, які не дуже навчені та злагоджені, у великих приміщеннях, не пристосованих для того, щоб укриватися у разі небезпеки - то це дуже слаба відмазка", - сказав Череватий.

Читайте: Масове знищення окупантів у Макіївці свідчить про непрофесійність росіян, - британська розвідка

Він зазначив, що це була помилка росіян. І висловив впевненість, що зараз у РФ займаються пошуком винних.

"Зрозуміло, що не це (використання телефонів. - Ред.) було головною причиною. Нею було те, що вони не змогли розмістити скритно цей особовий склад. Чим скористались ми, дорозвідавши ціль потужно і знищивши її", - пояснив Череватий.

Також читайте: Міноборони РФ визнало ліквідацію вже 89 своїх військових у Макіївці, серед них заступник командира полку підполковник Бачурін

Раніше повідомлялося, що у новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначалося, що російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.

Міністерство оборони РФ заявило, що кількість загиблих у Макіївці внаслідок удару по місцю дислокації російських військовослужбовців зросла до 89.