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Держприкордонслужба (4321) кордон (3084) затримання (4142)

14 чоловіків з різних регіонів України, які намагалися незаконно перетнути кордон, затримали за добу на Закарпатті

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

дпс

Чотирнадцять чоловіків призовного віку з різних регіонів України, які мали наміри поза пунктами пропуску залишити територію України, затримали прикордонники Мукачівського загону 3 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

За інформацією відомства, більшість чоловіків прибули на Закарпаття з інших областей.

"Двоє осіб приїхали із Дніпропетровщини, ще двоє з Харківщини, та по одному - із Запорізької, Вінницької, Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської та Херсонської областей, решта затриманих - закарпатці", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Від початку воєнного стану 12 тис. чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, 15 з них загинули, - Держприкордонслужба

П'ять чоловіків затримали прикордонники відділу "Яблунівка".

"Також правопорушники намагалися порушити державний рубіж на ділянках відповідальності відділів прикордонної служби "Вилок", "Ділове", "Лужанка", "Тячів" та "Дякове". Прикордонні наряди від цих підрозділів зупинили дев’ятьох порушників кордону", - йдеться у повідомленні.

Наразі оперативники загону встановлюють осіб, причетних до організації незаконного переміщення військовозобов’язаних чоловіків через кордон. За спробу незаконного перетинання державного кордону України на затриманих склали протоколи. Справи скерували до суду.

14 чоловіків з різних регіонів України, які намагалися незаконно перетнути кордон, затримали за добу на Закарпатті 01
14 чоловіків з різних регіонів України, які намагалися незаконно перетнути кордон, затримали за добу на Закарпатті 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Там з окупованих територій,через рашку виїхали майже всі "патріоти".
А тепер розказують мені на сайті,як їхні родичі з бердянська і мелітополя повстраювалися по германіям і повертатися не збираються.
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04.01.2023 15:21
+6
Заборону на виїзд чоловіків треба скасовувати. Війну не виграти, якщо у нас така ж ідеологія як у Московії. Чотири рази ухилист ставки взагалі на патріотизм не робить.
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04.01.2023 15:26
+6
А чому про наш новий " закон" од зелених, номер 1487 не пишемо? Там такі " перли", Північна Корея відпочиває.
Заборона військовозобов'язаним міняти місце проживання, призив 16річних, повістки тепер роздаватимуть робітникам керівники придприємств, зобов'язання здавати в воєнкомат чоловіків-пацієнтів стаціонара, зобов'язання повідомляти про потенційних рекрутів , якщо звернувся до центру зайнятості, повістки через Дію, і ще " перл", якщо повістки не отримав, мусиш сам звернутися до воєнкома.
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04.01.2023 15:28
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а скільки таких уже втекло,тільки богу відомо
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04.01.2023 14:40 Відповісти
А при чем здесь бот и талибов? Вы сомневаетесь, что многие сбежали минуя пункты пропуска?
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04.01.2023 14:49 Відповісти
Ахах, а по телевизору вещают, мол никто уезжать не хочет, а тем временем... . Блин вот просто интересно, у кого то за этот год дети родились, у кого-то родственники от старости умерли, у кого-то семья рушится... . Эх... уже не интересны эти поимки, особенно с учетом выезжающих через систему "шлях".
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04.01.2023 14:48 Відповісти
Молодці прикордоннники,працюють,західний кордон на замку,захищений надійно.
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04.01.2023 14:49 Відповісти
Їх там зараз більше чим тих хто від раші обороняють чому б не ловили))
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04.01.2023 15:08 Відповісти
Зеля поставив хрест на зарабітчанах, а заразом і на моряках.
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04.01.2023 15:28 Відповісти
Ты что-ли их семьи кормить будешь? Сам главное свалил и умничает
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04.01.2023 15:53 Відповісти
Ну і що їм за це буде?НІ-ЧО-ГО. Цих "півнів" в робу та в "штрафбати" ,які,якщо хочемо вистояти та перемогти, ВИМУШЕНІ будемо створювати.Владі треба не ПОТАКАТИ уклоністам та побутовим колаборантам,як вона зараз робить а на корню присікати такі діі.По липовим "карткам моряка,яким дозволили виїзджати за межі країни,виїхало 10 тис. отаких мерзотників.А скільки виїхало " липових" волонтерів?А скільки ще виїде після останньоі постанови КМУ?
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04.01.2023 15:03 Відповісти
Зараз ці півні у коментарях почнуть жінок замість себе відправляти на війну. Просто півні на розуміють чим відрізняються жінки від чоловіків.

Починаємо спостереження , зараз повилазять підоратори-підоратори.
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04.01.2023 15:21 Відповісти
Так ти не жінка,чого тобі хвилюватися?)
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04.01.2023 16:15 Відповісти
О! Переший півень пішов!

Я не хвилююсь, пєдік, я з вас ***** насміхаюсь.
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04.01.2023 16:42 Відповісти
Там з окупованих територій,через рашку виїхали майже всі "патріоти".
А тепер розказують мені на сайті,як їхні родичі з бердянська і мелітополя повстраювалися по германіям і повертатися не збираються.
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04.01.2023 15:21 Відповісти
Сам-то в ЗСУ,чи тільки з дивану ко-ко-ко-каешь,півнику мамкін?)
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04.01.2023 16:17 Відповісти
Заборону на виїзд чоловіків треба скасовувати. Війну не виграти, якщо у нас така ж ідеологія як у Московії. Чотири рази ухилист ставки взагалі на патріотизм не робить.
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04.01.2023 15:26 Відповісти
Там Луганського не було?
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04.01.2023 15:43 Відповісти
Ніт. Ловить всіх і формувать з них "штрафбати".

Які повинні відновлювати і відбудовувати інфраструктуру до кінця війни. За їжу.

На фронті сцикунам не місце.
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04.01.2023 23:52 Відповісти
А чому про наш новий " закон" од зелених, номер 1487 не пишемо? Там такі " перли", Північна Корея відпочиває.
Заборона військовозобов'язаним міняти місце проживання, призив 16річних, повістки тепер роздаватимуть робітникам керівники придприємств, зобов'язання здавати в воєнкомат чоловіків-пацієнтів стаціонара, зобов'язання повідомляти про потенційних рекрутів , якщо звернувся до центру зайнятості, повістки через Дію, і ще " перл", якщо повістки не отримав, мусиш сам звернутися до воєнкома.
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04.01.2023 15:28 Відповісти
Маня, шо ти гоніш? "призив 16річних". Може - поставонка на військовий облік?
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04.01.2023 15:46 Відповісти
Так, не призив а постановка на облік. Стосовно іншого , я так розумію, ти не заперечуєш ?
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04.01.2023 16:01 Відповісти
"Заборона військовозобов'язаним міняти місце проживання" - ще одна брехня.
Весь твій текст - маніпуляція та перекручування. Облік військовозобов'язаних був завжди.
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04.01.2023 16:05 Відповісти
Почитай уважно закон. Прозрієш.
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04.01.2023 16:20 Відповісти
 
 