Окремі країни ЄС не повинні блокувати рішення блоку, - глава МЗС Німеччини Бербок

Європейський Союз більше не може дозволити собі, щоб його рішення блокували окремі держави-члени, заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Reuters.

"Голосування кваліфікованою більшістю може призвести до більш справедливих ... результатів для всіх нас. Ми повинні бути здатні діяти ефективно і швидко", - сказала Бербок на конференції в столиці Португалії Лісабоні.

Бербок зазначила, що країни ЄС часто не в змозі навіть підготувати проєкт пресрелізу, "тому що вони не можуть домовитися про однакові формулювання".

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