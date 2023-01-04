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Новини За кордоном
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Німеччина (4508) Євросоюз (6990) Анналена Бербок (324)

Окремі країни ЄС не повинні блокувати рішення блоку, - глава МЗС Німеччини Бербок

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

бербок

Європейський Союз більше не може дозволити собі, щоб його рішення блокували окремі держави-члени, заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Reuters.

"Голосування кваліфікованою більшістю може призвести до більш справедливих ... результатів для всіх нас. Ми повинні бути здатні діяти ефективно і швидко", - сказала Бербок на конференції в столиці Португалії Лісабоні.

Бербок зазначила, що країни ЄС часто не в змозі навіть підготувати проєкт пресрелізу, "тому що вони не можуть домовитися про однакові формулювання".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Брюссель має виконати своє "домашнє завдання" в контексті вступу України в ЄС, - Бербок

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+11
просто ЄС самі собі насрали в штани коли прийняли процедуру одноголосного затвердження,зробили б умовно, 75 відсотків за,значить прийнято,і тоді ніякі мадяри навіть би не бухтіли...
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04.01.2023 14:41
+7
І ООН те саме -- одна краіна може заблокувати рішення 200 краін .
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04.01.2023 14:40
+7
ось так зараз собі Мадярщина насере на голову) перероблять статут, що більшістю затверджуються рішення, і буде орбан сосати у путіна, по черзі, з лукашенко
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04.01.2023 14:43
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Тут і спрацьовує одна з небагатьох переваг диктатур: ніяких узгоджень, чхати на закони, я сказав - всі зробили. Тобто миттєва реакція на подразник. росія цим активно користується.
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04.01.2023 14:38 Відповісти
просто ЄС самі собі насрали в штани коли прийняли процедуру одноголосного затвердження,зробили б умовно, 75 відсотків за,значить прийнято,і тоді ніякі мадяри навіть би не бухтіли...
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04.01.2023 14:41 Відповісти
Краще не по кількості країн,а голоси пропорційно їх економічному внеску!
Дотаційні країни позбавити не голосу,а права вето взагалі,поки не почнуть вносити свою частку.
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04.01.2023 15:33 Відповісти
Згідний,але знаєте чому та херня,що керує на заході міцніше,ніж диктатура або монархія-відповідальність розкидається на багатьох осіб,і дуже легко розпорошити всіх недовольних на різні фракції.(поділяй і володарюй-старий римський принцип)
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04.01.2023 15:17 Відповісти
ты бред кацапский написал
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04.01.2023 19:06 Відповісти
Ага мабуть кацапський-це таке бидляче керівництво зараз всіма державами,просто є країни першого світу (де типу якась демократія),і є країни другого гатунку -типу нас.
Але суть від того не змінюється-різниця тільки в тих грошах,що кидають населенню,щоб воно стулило свій писок .
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04.01.2023 19:33 Відповісти
а ты что бот? с двух логинов пишешь? ...
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04.01.2023 20:22 Відповісти
VPN приходится использовать для технических сайтов по работе.(благодарим власть за закрытие технических сайтов,при том что поопагандонские и не закрыты)
Тут и не переключил
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04.01.2023 20:52 Відповісти
так у тебя и логин другой - что ты совсем склеротик не помнишь кому пишешь и на что отвечаешь
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04.01.2023 20:59 Відповісти
Логин один
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04.01.2023 21:09 Відповісти
І ООН те саме -- одна краіна може заблокувати рішення 200 краін .
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04.01.2023 14:40 Відповісти
оон пустое место для пиара - у них нет своих денег и войск
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04.01.2023 19:07 Відповісти
Білі каски .
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04.01.2023 19:16 Відповісти
где они сейчас базируются ? где их база? какое вооружение на балансе кто командует? - нет млять никаких войск оон
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04.01.2023 20:28 Відповісти
Миротворці -- були в Косово -- зараз десь в Африці розводят негрів .
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04.01.2023 20:38 Відповісти
да они конечно могут выполнить постанову оон и разбить рашку
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04.01.2023 20:44 Відповісти
Нє а не підуть -- рашка заблокує .
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04.01.2023 20:53 Відповісти
а если рашке голос не дадут то что - освободят Украину "войсками оон" я же про реальность , а не про голосование ..
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04.01.2023 20:58 Відповісти
Нє а -- бояться -- рашка підлякує ядерною зброєю -- говорить иобнем і Украіна і Захід полетят у пекло а рашка в раи .
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04.01.2023 21:27 Відповісти
впесту полетит твоя рашка вместе с теми кто рассказывает эти байки про ядерное оружие
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04.01.2023 23:51 Відповісти
Міняйте Статут! ВВедіть статтю про можливість призупинення членства!
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04.01.2023 14:42 Відповісти
ось так зараз собі Мадярщина насере на голову) перероблять статут, що більшістю затверджуються рішення, і буде орбан сосати у путіна, по черзі, з лукашенко
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04.01.2023 14:43 Відповісти
Шановна Анналена Бербок!
Скажіть прямо, що орбан - чмо, і ставлення до нього буде відповідним!
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04.01.2023 14:45 Відповісти
к орбану уже давно такое отношение как к путинскому гандону - нужно законы менять в ЕС и даже немцы это уже поняли
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04.01.2023 19:09 Відповісти
як вони взагалі змогли стільки років існувати при такій безглуздій системі, коли одна прокремлівська дотаційна шавка здатна зупинити десятки країн в прийнятті будь-якого рішення? для мене це загадка.
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04.01.2023 14:46 Відповісти
так раньше не было конфликтов и войн где интересы рашки были против ЕС
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04.01.2023 19:10 Відповісти
Якщо у країни неєвропейський менталітет, то може її попросити на вихід? Цюрюк на Урал.
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04.01.2023 15:10 Відповісти
 
 