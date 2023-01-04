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Окремі країни ЄС не повинні блокувати рішення блоку, - глава МЗС Німеччини Бербок
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Європейський Союз більше не може дозволити собі, щоб його рішення блокували окремі держави-члени, заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Reuters.
"Голосування кваліфікованою більшістю може призвести до більш справедливих ... результатів для всіх нас. Ми повинні бути здатні діяти ефективно і швидко", - сказала Бербок на конференції в столиці Португалії Лісабоні.
Бербок зазначила, що країни ЄС часто не в змозі навіть підготувати проєкт пресрелізу, "тому що вони не можуть домовитися про однакові формулювання".
Топ коментарі
+11 ghfhg jhjh
показати весь коментар04.01.2023 14:41
+7 Валентин Коваль
показати весь коментар04.01.2023 14:40
+7 Panda Freeav
показати весь коментар04.01.2023 14:43
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Будь ласка, зачекайте...
Дотаційні країни позбавити не голосу,а права вето взагалі,поки не почнуть вносити свою частку.
Але суть від того не змінюється-різниця тільки в тих грошах,що кидають населенню,щоб воно стулило свій писок .
Тут и не переключил
Скажіть прямо, що орбан - чмо, і ставлення до нього буде відповідним!