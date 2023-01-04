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Російський наступ під Бахмутом ще не досяг кульмінації, - речник Східного угруповання військ Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут,руйнування

Російський наступ під Бахмутом ще не досяг своєї кульмінації. На цій ділянці фронту продовжують активні бої.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Британська розвідка - це потужна інституція, і я думаю, що вони, напевно, роблять цей прогноз з дещо проекцією на майбутнє. Тому що поки ворог дуже активний на Бахмутському напрямку. Зокрема, за цю добу 238 разів наніс (удари. - Ред.) різними системами вогню, танками по всій ділянці Бахмутського фронту, 22 боєзіткнення відбулося, ворог втратив 142 людей вбитими і 204 пораненими", - сказав військовий.

Череватий зазначив, що поки на цій ділянці фронту не фіксують системного затишшя. Проте речник допускає, що, ймовірно, британська розвідка робить прогноз на найближче майбутнє.

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Автор: Ірина Дашківська
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Чмобиков еще хватает. Арестович сказал, что 200к мы будем утилизировать 3 месяца
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04.01.2023 15:00 Відповісти
ага, языком ******* не мешки ворочать.
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04.01.2023 15:26 Відповісти
 
 