Російський наступ під Бахмутом ще не досяг кульмінації, - речник Східного угруповання військ Череватий

Російський наступ під Бахмутом ще не досяг своєї кульмінації. На цій ділянці фронту продовжують активні бої.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Британська розвідка - це потужна інституція, і я думаю, що вони, напевно, роблять цей прогноз з дещо проекцією на майбутнє. Тому що поки ворог дуже активний на Бахмутському напрямку. Зокрема, за цю добу 238 разів наніс (удари. - Ред.) різними системами вогню, танками по всій ділянці Бахмутського фронту, 22 боєзіткнення відбулося, ворог втратив 142 людей вбитими і 204 пораненими", - сказав військовий.

Череватий зазначив, що поки на цій ділянці фронту не фіксують системного затишшя. Проте речник допускає, що, ймовірно, британська розвідка робить прогноз на найближче майбутнє.

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