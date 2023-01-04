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Через морський зерновий коридор з України було вивезено близько 15 млн тонн продукції, - Мінагрополітики

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

За програмою Grain From Ukraine минулого року з України було вивезено сотні тисяч тонн агропродукції, а загалом до кінця 2022 року близько 15 млн тонн.

Про це під час брифінгу повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли ми говоримо про Grain From Ukraine — це сотні тисяч тонн, це не мільйони. Коли ми говоримо про роботу морського зернового коридору, в осінні місяці вивозили приблизно не менше 3 млн тонн, за винятком серпня — там було менше, десь 1 млн з чимось. Усього станом на новий рік, я думаю, це в районі 15 млн тонн",  - зазначив міністр.

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Автор: Марина Макєєва
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серйозне питання, до речі
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04.01.2023 15:20 Відповісти
Ну якщо воно для вас таке серйозне - чому не розібралися, скільки треба Україні зерна для внутрішнього споживання, скільки зібрано і яку частку у ВВП має сільське господарство?
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04.01.2023 15:47 Відповісти
Каргілу і Монсанто видніше чия тут земля і чиє тут зерно.
А те що розказують про бідних нігерів-то тільки красива картинка і більш нічого
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04.01.2023 15:23 Відповісти
Все робиться для тих, кому дозволено купувати в Україні землю по 10 000 га! Хотіли зробити 210 000 га
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04.01.2023 15:31 Відповісти
 
 