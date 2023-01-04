Через морський зерновий коридор з України було вивезено близько 15 млн тонн продукції, - Мінагрополітики
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За програмою Grain From Ukraine минулого року з України було вивезено сотні тисяч тонн агропродукції, а загалом до кінця 2022 року близько 15 млн тонн.
Про це під час брифінгу повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, інформує Цензор.НЕТ.
"Коли ми говоримо про Grain From Ukraine — це сотні тисяч тонн, це не мільйони. Коли ми говоримо про роботу морського зернового коридору, в осінні місяці вивозили приблизно не менше 3 млн тонн, за винятком серпня — там було менше, десь 1 млн з чимось. Усього станом на новий рік, я думаю, це в районі 15 млн тонн", - зазначив міністр.
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серйозне питання, до речі
А те що розказують про бідних нігерів-то тільки красива картинка і більш нічого