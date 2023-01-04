УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16148 відвідувачів онлайн
Новини Події
35 368 258
застава (343) суд (8030) Харків (3873) колабораціонізм (938) запобіжний захід (361)

Суд у Харкові дозволив коригувальниці Кригіній вийти під заставу в 500 тис. грн

Новини Цензор.НЕТ Події

кригіна

Дзержинський районний суд Харкова змінив запобіжний захід Дар’ї Кригіній, яку обвинувачують в передачі окупантам координат дислокації української армії й критичної інфраструктури Харкова.

Таке рішення суд ухвалив 22 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Харківський антикорупційний центр.

Наразі більшість ухвал щодо Кригіною закриті. Відомо, що 3 листопада Кригіній обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 1 січня 2023 року, без визначення розміру застави.

На засіданні 22 грудня адвокати Кригіної просили відправити її під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. Судді вирішили залишити обвинувачену під вартою, але з правом внесення застави.

Читайте: Експрацівника одного з телеканалів Харкова засудили за створення пропагандистських листівок для РФ

"Суд приймаючи рішення, враховував, що Кригіна має родичів на тимчасово окупованої території України, до яких може виїхати з метою уникнення відповідальності. Водночас суд взяв до уваги, що обвинувачена перебуває під вартою тривалий проміжок часу, а саме з 21 квітня 2022 року. Тому залишив Кригіну під вартою до 19 лютого 2023 року, але з можливістю внести заставу у розмірі 496,2 тисячі гривень та вийти з-під варти", - розповіли у Харківському антикорупційному центрі.

Дар’ю Кригіну затримали у квітні 2022 року. Слідчі встановили, що 29-річна жінка приїхала до Харківської області з тимчасово окупованої території й за завданням куратора встановлювала координати розташування військової та критичної інфраструктури міста, а також місця дислокації сил і підрозділів ЗСУ та Нацгвардії України.

Також читайте: 5 років в’язниці дали громадянину РФ з Харкова, який закликав донатити на армію РФ

За координатами, які надала Кригіна, російські окупанти скоригували вогонь по об’єктах у центрі Харкова. Внаслідок цих обстрілів були загиблі та поранені.

Крім того, слідство встановило, що Кригіна навчалася у Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого, її однокурсником був заступник голови Харківської обласної ради Богдан Мальований, у якого знайшли паспорт громадянина Росії.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+106
В ідеалі українська судова система має бути визнана злочинною організацією так само, як КПРС та її спадкоємці.
показати весь коментар
04.01.2023 15:27
+97
Внаслідок цих обстрілів були загиблі та поранені.
хай гуляє
показати весь коментар
04.01.2023 15:23
+78
сприянню убивствам наших військових-цивільних, знищення воєнної інфраструктури, і вихід під заставу 500 тис грн... За таке вона має отримати довічне, а суддя що її відпустив розстріл...
показати весь коментар
04.01.2023 15:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Ага, від назви аж смердить галіфе й онучами ді(л)дів з маузерами 🤢 Із такими пердімоноклями не надто здивуюся, якщо звідкілясь випливе "полицейская академия имени Николая Ежова"
(зате вже не міліцейська, а ПОЛИЦЕЙСКАЯ, о! ☝👮 А імені Єжова, та ще й кацапомовна - то поки що не на часі...)
показати весь коментар
05.01.2023 07:00 Відповісти
Ніт, Ніколай Йєжов чи Йенох Йагода - це трохи незкріпно, адже вони були гомосексуалістами. Та й у підсумку на нуль їх помножили, як ворогів народу. От Лаврєнтій Палич - зовсім інша справа.
показати весь коментар
05.01.2023 13:51 Відповісти
бабло рішає всьо
показати весь коментар
05.01.2023 00:00 Відповісти
maladcyi !!!!!
показати весь коментар
05.01.2023 00:11 Відповісти
похоже массовые обстрелы города, гибель людей, Харьков так ничему не научило. Иметь таких судей, которые за деньги отпускают военных преступников. Харьков, ты **....ся.
показати весь коментар
05.01.2023 00:22 Відповісти
Українські суди треба давно вже ліквідувати й на певний час (до створення нової судової системи) передати повноваження винесення судових рішень до іноземних судів країн членів НАТО чи ЄС
показати весь коментар
05.01.2023 00:24 Відповісти
i чомусь нiкто не прокритикував застави. Якщо б не було тих застав, то й вийти на волю вона б не змогла. ЗАСТАВА = просто треба вже вiдмiнитиб бо з тими заставами усi вори та кримiнал не те щоб втiкають, але традицiйно залишаються непокараними.

ЗАСТАВА!
показати весь коментар
05.01.2023 02:14 Відповісти
Огооооо.... що ж це за новини такі? Таке певне навіть в Конго не буває... я просто здаюся. Ця країна невиліковна, люди голосують по-приколу, влада працює на знищення країни, люди ковтають по самі яйці... нажаль ми заслужили те, що маємо...
показати весь коментар
05.01.2023 02:28 Відповісти
Очень афористичный пост, пани Таню. Рад был бы так владеть слогом, но, пока не получается. Респект.
показати весь коментар
05.01.2023 08:09 Відповісти
Судя реально в одній зв'язці з корегувальницею….
показати весь коментар
05.01.2023 02:51 Відповісти
А як раду хоч очистили від проросійських?………
показати весь коментар
05.01.2023 02:54 Відповісти
Кожного суддю, який відпускає " гуляти" вбивц українського народу - відразу РОЗСТРІЛЮВАТИ.
показати весь коментар
05.01.2023 03:30 Відповісти
Судью вынесшего такое решение следует расстрелять
показати весь коментар
05.01.2023 03:52 Відповісти
На підставі якого закону? Випускати під заставу таких заборонено.
показати весь коментар
05.01.2023 04:36 Відповісти
Дзержинский районный суд Харькова ?! Вот так "декоммунизация"...

А, может, в Харькове есть и Ленинский районный суд?

Надо все дела предателей Украины и пособников рашистской агрессии передавать на рассмотрение в Ленинский районный суд:

там вообще их всех сразу оправдают и назначат им компенсации за моральный вред по 500 тысяч гривен на рыло.
показати весь коментар
05.01.2023 05:18 Відповісти
Да, судейская система у нас гнилая, судьи твари. А законы? Ведь при таких законах, которые принимали рыги а готовили их портновы, есть лазейки которыми судья воспользуется. Идет война, гибнут люди на фронте и в тылу, а "наше" правительство фактически поощряет коллаборационизм и предательство. Военным на фронте за невыполнение приказа командира - идиота, а может, и предателя - огромный срок, корректировщику, погубившему людей и инфраструктуру - чуть ли не условный срок и возможность спокойно смыться после успешно выполненного задания. А эта куча зеленых идиотов и тварей в раде уже делят деньги, которые даст Запад на восстановление, что-то опять мурыжат про техосмотр, который остро необходим стране. Законы протягивают под себя и своих хозяев коломойских да фирташей с ахметовыми, не зря же отстаивают в парламенте своих подельников - зажопников, которые не в раде должны сидеть, а на столбах висеть.
показати весь коментар
05.01.2023 06:27 Відповісти
лазейки которыми судья воспользуется... Это что же за мудак в судейской мантии который во время войны, в постоянно обстреливаемом городе отпускает под заставу российскую колаборантку. Что должно еще случиться с Харьковом чтобы таких пророссийских судей и их решений больше не происходило.
показати весь коментар
06.01.2023 22:52 Відповісти
По-моему, здесь работают два основных фактора - безнаказанность зажравшихся гнилых "судей" и антиукраинская власть.
показати весь коментар
07.01.2023 07:40 Відповісти
Якого, коли в тебе є кошти, ти можеш відкупитися, не звертаючи уваги на "військові" злочини? То може наші суди відпустять і "х*йла" під заставу?
показати весь коментар
05.01.2023 07:39 Відповісти
Когда єто закончиться???.Судьи на стороне Путина!?? Мы их кормим! Украинцев.убивают,судьи - выпускают убийц под залог...
показати весь коментар
05.01.2023 07:50 Відповісти
Фамилия у этого "судьи" Дзержинского суда имеется? Страна должна знать урода в лицо.
показати весь коментар
05.01.2023 07:59 Відповісти
Може тоді, коли люди з прізвищем Запорожченко перестануть писати "єто закончитЬся"?

Пишіть мовою, якщо язика не змогли вивчити.

P.S. У Вас у слові х*йло п'ять помилок теж.
показати весь коментар
05.01.2023 12:12 Відповісти
Ніхто з можновладців не прибере заставу,бо це є їхня страховка від відповідальності за скоєні злочини.А коїїти злочини вони уміють-для того і йшли до влади.Ну а користуються цим всі,у кого є гроші,бо корупція в Україні-це й досі цнотлива дівка.
показати весь коментар
05.01.2023 07:50 Відповісти
Тут найцікавіше навіть не те, що проста руская коригувальниця змогла вийти під заставу (результати наших "реформ" судової системи всім чудово відомі), а те, хто вніс таку суму. Сумніваюся, що вона сама має таку суму грошей і може так легко її заплатити. СБУ, ау, осьо вам черговий дуже перспективний кейс...
показати весь коментар
05.01.2023 08:12 Відповісти
Кто еще хочет рассказать про справедливую судебную систему Украины????
показати весь коментар
05.01.2023 08:20 Відповісти
Был бя я ее конвоиром,я бы ее давно крысиным ядом траванул бы. Найух она нужна,зрадница
показати весь коментар
05.01.2023 08:24 Відповісти
Травити цю потвору буде підозрілим, а от при спробі втечи із під варти....
показати весь коментар
05.01.2023 11:48 Відповісти
Чет я сомневаюсь,что после победы Украины,все преступники будут найдены и справедливо наказаны.А эту курву и искать не надо.
показати весь коментар
05.01.2023 08:26 Відповісти
рыба гниет с головы, это Вам судебная реформа, если Украина не избавиться от малоПИД,,,роского, бениного Нарко Дегенерата и его Кодлы стране ни чего не светит, для ЗЕБилов вы действительно думаете что беня, ахмет и пинчук его хозяева хотят Украину в Европе???
показати весь коментар
05.01.2023 08:28 Відповісти
Представляю,сколько воинов ООС и Нац.Гвардии суды пересажают за незаконное хранение оружия и боеприпасов.
И никакого залога.
показати весь коментар
05.01.2023 08:29 Відповісти
«Да здравствует самый гуманный суд в мире!»
показати весь коментар
05.01.2023 09:08 Відповісти
Одне питання:Скільки харківʼян повинно загинути,щоб таких курв кригіних розстрілювали при затриманні?І одне побажання:хай прилетить і суддям і адвокатам у їх квартири.
показати весь коментар
05.01.2023 09:12 Відповісти
Взяли ее в апреле. Прошло больше восьми месяцев, суд не рассматривает дело по существу, только мера пресечения и т.д. Кто тянет столько времени? Суд, прокуратура? Помню, как по делу Шеремета то, что играется в президента, выскочило, радостно сообщило, чуть ли не приплясывая (наверное, забыло, что оно не на сцене в москве), что уже преступники найдены, хотя еще не было толком ни следствия, ни суд еще не состоялся. Правда, то был другой случай, там нужно было объявить преступниками патриотов. А тут своя...
показати весь коментар
05.01.2023 09:21 Відповісти
видно знову потрібно цілі в Харкові визначити та скоригувати, ось і випускають...
показати весь коментар
05.01.2023 09:39 Відповісти
Я верно помню, что именно в Харькове Зеленский снял человека, который организовал оборону?
показати весь коментар
05.01.2023 10:13 Відповісти
А кто мешает эту сучку поймать и повесить? Раз правосудие такое кривосудие?
показати весь коментар
05.01.2023 10:20 Відповісти
Судебная мафия в Украине должна быть уничтожена!
показати весь коментар
05.01.2023 10:21 Відповісти
Адресс проживаня судьи в студию, пока к нему домой не прилетит ОНО не поймет что делает .
показати весь коментар
05.01.2023 10:50 Відповісти
мг...иди дефачка дальше "встановлювай координати", только теперь не попадайся
показати весь коментар
05.01.2023 10:52 Відповісти
а почему харю этой твари не показывают это чтобы когда ***** будет наводить на следующие обьекты никто в лицо не узнал тогда не понятно кто больше враг те кто ее прячет или она или одна банда.
показати весь коментар
05.01.2023 10:59 Відповісти
Все вірно. Війна продовжується, москалям потрібні коригувальники ракет, а пані Кригіну тримають в СІЗО! Негайно відпустити! Тварюки ці судді наші! Колаборанти, якщо не гірше...
показати весь коментар
05.01.2023 11:03 Відповісти
Пі.Пі.Пі.Пі.Пі. Інколи жалієшь,що така мерзота не наводить на тих,хто приймає такі закони та рішення.Бо давно б вже відновили для таких смертну кару і забули про це.
показати весь коментар
05.01.2023 11:16 Відповісти
Хороший суддя - мертвий суддя, як і депутат.
показати весь коментар
05.01.2023 11:21 Відповісти
чого ви закудахтали, зрадойоби, ніхто за шавку пів мільйона не заплатить, цеж не хабарниця чи чиновниця.
показати весь коментар
05.01.2023 11:27 Відповісти
Поэтому этих короректировщиков нужно сразу убивать на месте при попытке к бегству
показати весь коментар
05.01.2023 11:31 Відповісти
зачем заглотчице дашке морду лица скрыли... пусть ее все увидят... а народ знает что с такими недоумками делать...
показати весь коментар
05.01.2023 11:36 Відповісти
а по большому счету - это должно стать приговором всему - ВСЕМУ - судейскому корпусу Украины... не просто разогнать, а по каждому персонально провести скрупулезнейшее расследование... вже давно все на часі... а тому, хто каже, що не на часі - показати, що це дійсно на часі...
показати весь коментар
05.01.2023 11:40 Відповісти
Пора вже переходити на суди Лінча.
показати весь коментар
05.01.2023 11:41 Відповісти
Тепер ця зкацаплена 💯агентура нехай дасть координати цих суддів московитам, щоб від них і духу не залишилося‼️⚔️🇺🇦🪖❤️🤬😡😠🇺🇸🇪🇺🇬🇧✊💪👍🫡
показати весь коментар
05.01.2023 12:02 Відповісти
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

3 ч

В ответ

@ukrpopo76UA
и

@kolajder

Тобто КОРИГУВАЛЬНИЦЮ вогню треба випустити iз CIЗО? А БIЙЦЯ ЗСУ "Донбас" треба згноiти в СIЗО (без суду) Бо вiн стриляв по т\к МЕДВЕДЧУКА? Ви добре подумали Засуньте свiй "обозреватель" в жопу..
показати весь коментар
05.01.2023 12:24 Відповісти
ті довбані судді, поки особисто по них не прилетить не оговтаються. Чи може впевнені що по них не прилетить, може у них домоленності. Так домовленності з русскіми ніц не варті, вони що, ще досі не зрозуміли цього?
показати весь коментар
05.01.2023 12:32 Відповісти
Товариство, не витрачайте нервову енергію на обурення цим свавіллям. Сєпарку затримали ще весною, до кінця літа слідчі поліції та прокурор повинні були зляпати хоч якийсь обвинувальний акт і запхати до суду, і ця бандитка була б обвинуваченою та підсудною, на час розгляду справи ніхто би запобіжний захід не міняв. Питання в бездіяльності слідства і прокурора, ну ви ж знаєте харківську поліцію і прокуратуру ......
показати весь коментар
05.01.2023 13:11 Відповісти
А чому вона до сих пір не засуджена, мало доказів, чи у суддів не вистачає часу?
показати весь коментар
05.01.2023 13:23 Відповісти
Напевне слідчі і прокурори ніяк не спроможні зляпати обвинувальний акт. Через профнепридатність або з ідейних переконань, ну як тих 20 харківських поліцейських які на початку роzzійської агресії кудись щезли з табельною зброєю, бо вони "боялись". Так само і зараз "бояться, бо руzzie прийдуть"
показати весь коментар
05.01.2023 13:52 Відповісти
Тобто вноси півлями і роби злочини. Потворні мутанти в мантіях,....
показати весь коментар
05.01.2023 13:48 Відповісти
Прискіплива перевірка справ судій, винесення їх рішень нак загал, може бути дуже цікавим. Але... Хто це зробить... Це треба мати стимул, доступ і можливості... Це під силу небагатьом. Тобто надії на вирішення Системних зловживань мало...
показати весь коментар
05.01.2023 14:26 Відповісти
А хто заставу пів мільйона вніс?
показати весь коментар
05.01.2023 15:07 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 