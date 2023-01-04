Суд у Харкові дозволив коригувальниці Кригіній вийти під заставу в 500 тис. грн

Дзержинський районний суд Харкова змінив запобіжний захід Дар’ї Кригіній, яку обвинувачують в передачі окупантам координат дислокації української армії й критичної інфраструктури Харкова.

Таке рішення суд ухвалив 22 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Харківський антикорупційний центр.

Наразі більшість ухвал щодо Кригіною закриті. Відомо, що 3 листопада Кригіній обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 1 січня 2023 року, без визначення розміру застави.

На засіданні 22 грудня адвокати Кригіної просили відправити її під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. Судді вирішили залишити обвинувачену під вартою, але з правом внесення застави.

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"Суд приймаючи рішення, враховував, що Кригіна має родичів на тимчасово окупованої території України, до яких може виїхати з метою уникнення відповідальності. Водночас суд взяв до уваги, що обвинувачена перебуває під вартою тривалий проміжок часу, а саме з 21 квітня 2022 року. Тому залишив Кригіну під вартою до 19 лютого 2023 року, але з можливістю внести заставу у розмірі 496,2 тисячі гривень та вийти з-під варти", - розповіли у Харківському антикорупційному центрі.

Дар’ю Кригіну затримали у квітні 2022 року. Слідчі встановили, що 29-річна жінка приїхала до Харківської області з тимчасово окупованої території й за завданням куратора встановлювала координати розташування військової та критичної інфраструктури міста, а також місця дислокації сил і підрозділів ЗСУ та Нацгвардії України.

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За координатами, які надала Кригіна, російські окупанти скоригували вогонь по об’єктах у центрі Харкова. Внаслідок цих обстрілів були загиблі та поранені.

Крім того, слідство встановило, що Кригіна навчалася у Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого, її однокурсником був заступник голови Харківської обласної ради Богдан Мальований, у якого знайшли паспорт громадянина Росії.