Суд у Харкові дозволив коригувальниці Кригіній вийти під заставу в 500 тис. грн
Новини Цензор.НЕТ Події
Дзержинський районний суд Харкова змінив запобіжний захід Дар’ї Кригіній, яку обвинувачують в передачі окупантам координат дислокації української армії й критичної інфраструктури Харкова.
Таке рішення суд ухвалив 22 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Харківський антикорупційний центр.
Наразі більшість ухвал щодо Кригіною закриті. Відомо, що 3 листопада Кригіній обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 1 січня 2023 року, без визначення розміру застави.
На засіданні 22 грудня адвокати Кригіної просили відправити її під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. Судді вирішили залишити обвинувачену під вартою, але з правом внесення застави.
"Суд приймаючи рішення, враховував, що Кригіна має родичів на тимчасово окупованої території України, до яких може виїхати з метою уникнення відповідальності. Водночас суд взяв до уваги, що обвинувачена перебуває під вартою тривалий проміжок часу, а саме з 21 квітня 2022 року. Тому залишив Кригіну під вартою до 19 лютого 2023 року, але з можливістю внести заставу у розмірі 496,2 тисячі гривень та вийти з-під варти", - розповіли у Харківському антикорупційному центрі.
Дар’ю Кригіну затримали у квітні 2022 року. Слідчі встановили, що 29-річна жінка приїхала до Харківської області з тимчасово окупованої території й за завданням куратора встановлювала координати розташування військової та критичної інфраструктури міста, а також місця дислокації сил і підрозділів ЗСУ та Нацгвардії України.
За координатами, які надала Кригіна, російські окупанти скоригували вогонь по об’єктах у центрі Харкова. Внаслідок цих обстрілів були загиблі та поранені.
Крім того, слідство встановило, що Кригіна навчалася у Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого, її однокурсником був заступник голови Харківської обласної ради Богдан Мальований, у якого знайшли паспорт громадянина Росії.
Будь ласка, зачекайте...
(зате вже не міліцейська, а ПОЛИЦЕЙСКАЯ, о! ☝👮 А імені Єжова, та ще й кацапомовна - то поки що не на часі...)
ЗАСТАВА!
А, может, в Харькове есть и Ленинский районный суд?
Надо все дела предателей Украины и пособников рашистской агрессии передавать на рассмотрение в Ленинский районный суд:
там вообще их всех сразу оправдают и назначат им компенсации за моральный вред по 500 тысяч гривен на рыло.
Пишіть мовою, якщо язика не змогли вивчити.
P.S. У Вас у слові х*йло п'ять помилок теж.
И никакого залога.
@BorisenkoBoris
·
3 ч
В ответ
@ukrpopo76UA
и
@kolajder
Тобто КОРИГУВАЛЬНИЦЮ вогню треба випустити iз CIЗО? А БIЙЦЯ ЗСУ "Донбас" треба згноiти в СIЗО (без суду) Бо вiн стриляв по т\к МЕДВЕДЧУКА? Ви добре подумали Засуньте свiй "обозреватель" в жопу..