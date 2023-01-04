НАБУ оголосило в розшук суддю Вищого адміністративного суду України Масло, підозрювану у недекларуванні 7,8 млн грн
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НАБУ розшукує суддю Вищого адміністративного суду України Інну Масло, яку підозрюють у недекларуванні на суму 7,8 млн грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.
Як зазначається, з січня 2023 року за дорученням Керівника САП детективи НАБУ і прокурори САП повідомили судді Вищого адміністративного суду України про підозру у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік. Дії особи кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. Оскільки місцеперебування служительки Феміди не встановлено, про підозру їй повідомили у порядку ст. 135, ст.278 КПК України.
"За даними слідства, суддя була зобов'язана, але не внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про дві земельні ділянки та два будинки в передмісті Києва, якими користувалась вона і її чоловік упродовж 2020 року. Хоч будинки офіційно і не введені в експлуатацію, однак є цілком придатними до проживання, їхня вартість становить понад 4 млн грн і майже 2 млн грн відповідно. Земельні ділянки, на яких вони розташовані, вартують по майже 1 млн кожна. Таким чином, загальна сума незадекларованих відомостей становить близько 7,8 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Розслідування цих фактів НАБУ і САП здійснюють за оперативного супроводу Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
ну прямо мистика какая-то...
.... отака то фуйня, малята©
А тепер і знову добрий день
Именно поэтому все эти "аттестации", "люстрации" - это как гангрену лечить анальгином.
В Украине ВСЕ государственные структуры давно сгнили от коррупции. И именно это является главной проблемой Украины!
но это исключение
остальное масло-масленное
И вообще, в коррупционных связях участвуют 2 стороны : те, кто берёт, и те, кто даёт . . . Так что обществу стоит помнить поговорку, что "нечего на зеркало пенять, коли рожа крива". Это не снимает ответственности с коррупционера, разумеется, но если бы никто не предлагал "для решения вопроса", то уровень коррупции был бы в разы меньшим - коррупционеры гораздо реже внаглую сами требуют, чем соглашаются с предложением.
Или сообщить о вымогательстве? После третьего-пятого раза тебе уголовное дело обеспечено.
А ты попробуй и узнаешь, как работает СИСТЕМА вымогательства.
Как оно быть "белой вороной".
Просто не надо лезть в заведомо проигрышные дела - надо идти только в заведомо победные сценарии. Только и всего. И тогда коррупция тебя встречать на пути не будет.
Большая часть дел проигрывается не потому, что судья плохой, а потому, что плохой адвокат. Который для оправдания своих провалов говорит, что плохой (коррупционный) судья.
Соцопросы по поводу восприятия уровня коррупции в судах разительно (на порядок) отличаются в зависимости от того, кого опрашивают - вообще аудиторию, которая черпает инфу из СМИ, или аудиторию, которая имеет личный опыт походов в суды. Последняя оценивает работу суда в разы лучше. Просто СМИ на отдельных примерах истерию раскручивают - им нужны сенсации, никому не интересно смотреть / читать, что "в суде всё хорошо, все работают нормально". Зрителям / читателям нужен скандал, жареные факты. Плюс СМИ часто на заказ мочат суды, потому что у собственника СМИ какая-то проблема по какому-то делу и начинается . . .
Я не говорю, что судебная система на 100% белая и пушистая. Нет, конечно. Но так само верно, что она НЕ есть на 100% чёрная и продажная. Не всё так плохо. Если выбирать, где можно найти справедливость - в правоохранительных органах (полиция, БЭБ, ГБР, НАБУ, СБУ) / прокуратуре / суде, то больше всего шансов в суде. А в правоохранительных органах мало что можно добиться. По крайней мере лично у меня такой опыт.
с 2005 года - 440 судебных заседаний по МОИМ вопросам
и до 2005 года штук 200
Симферополь, Днепропетровск, Луганск, Киев, Вильнюс, это крупные города
и все по МОИМ вопросам
Десятки выигранных решений, единицы проиграно, ЕДИНИЦЫ!!!
2-3 исполнено
Сегодня просматривал арбитражное дело
смотрю Бодя Львов еще в ВХСУ
И таких барсуковых и прочей судебной нечисти десятки
о прокурорах и ментах вообще не говорю
луганские на 70% коллаборанты, остальные приживалки
твари просто редкие, но сидят в ВСП и ВАСУ и прочих судах - луганские с киевскими продолжают строить ОРДЛО в Украине
ВХСУ и ВАСУ не существуют уже с 15 декабря 2017 года . . .
Львова уволили в 2022 году за наличие российского паспорта (правда, вангую, что будет судиться о восстановлении на работе). Причём уволили и с должности заместителя главы Верховного Суда, и с должности главы Кассационного хозяйственного суда (вместо него избрали Ларису Рогач).
А что касается десятки выигранных дел и единицы проигранных - так Вы же мои слова и подтверждаете, что в суде найти справедливость можно.
То, что решения не выполняются - это уже вопрос не к суду, а к Государственной исполнительной службе Министерства юстиции. Про качество их работы я позитивно в посте не высказывался, если Вы заметили.
Про "о прокурорах и ментах вообще не говорю" - так и я сказал то же самое . . . В чём отличие у нас ?
Так что мы вроде как почти одинаково смотрим на вопрос, просто Вы смотрите на страну в целом, а я отдельно даю оценку каждому органу и она таки разная. Потому что не надо по лермонтовскому принципу "смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой . . .". Каждому должно воздастся за содеянное, а не всех одной меркой мерять.
Я говорю о СИСТЕМЕ.
У меня есть заявленьеце к ОГПУ и ГФС. ОТ 2013 года. КЛАРА!!! 2013!!! ФЕВРАЛЯ, КЛАРА!!!
так его рассматривают в пятом суде (не считая апелляций в двух апелляционных судах) 6 или 7-й судья.
По моей вине ни одно заседание не переносилось, ни один судья не отводился...
Судьи не принимали в двух судах заявление. Судья в другом заседании, судья в командировке, просто закрыли, судью уволили прокуроры, т.к. судья коллаборант и начал рассматривать заявление. судье пришили ту же статью, что и Штепе, ну и т.д....
Не подошли даже к подготовительной стадии.
Это СИСТЕМА.
для початку та передадуть його тіло США , проти якого там відкрито декілька
кримінальних справ ? 😠
мацковии
Пішла по хліб і не повернулась?!