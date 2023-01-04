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НАБУ (3424) ВАСУ (54) суддя (1422) електронне декларування (1015)

НАБУ оголосило в розшук суддю Вищого адміністративного суду України Масло, підозрювану у недекларуванні 7,8 млн грн

Новини Цензор.НЕТ Події

масло

НАБУ розшукує суддю Вищого адміністративного суду України Інну Масло, яку підозрюють у недекларуванні на суму 7,8 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

Як зазначається, з січня 2023 року за дорученням Керівника САП детективи НАБУ і прокурори САП повідомили судді Вищого адміністративного суду України про підозру у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік. Дії особи кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. Оскільки місцеперебування служительки Феміди не встановлено, про підозру їй повідомили у порядку ст. 135, ст.278 КПК України.

"За даними слідства, суддя була зобов'язана, але не внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про дві земельні ділянки та два будинки в передмісті Києва, якими користувалась вона і її чоловік упродовж 2020 року. Хоч будинки офіційно і не введені в експлуатацію, однак є цілком придатними до проживання, їхня вартість становить понад 4 млн грн і майже 2 млн грн відповідно. Земельні ділянки, на яких вони розташовані, вартують по майже 1 млн кожна. Таким чином, загальна сума незадекларованих відомостей становить близько 7,8 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Розслідування цих фактів НАБУ і САП здійснюють за оперативного супроводу Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності СБУ.

Також читайте: Суддя Вищого адміністративного суду України підозрюється у недекларуванні 7,8 млн грн, - НАБУ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
А потім виявляється, що "хтось недопрацював, не там кому чи крапку поставив", і вони повертаються на свої посади, отримують компенсації і зарплати/пенсії.
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04.01.2023 15:52
+8
только какое-то подозрение в недекларировании или еще что...- фсё! некому вручать...уже где-то уныкалась... только в розыск подавать...и искать годами...
ну прямо мистика какая-то...
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04.01.2023 15:27
+7
мало того, ще вибачаться і за вимушений простій (коли вони ховалися))) ще й відшкодують.
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04.01.2023 15:58
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Той випадок коли призвище відповідає сутності-на чістам слівачнам маслє васпітана...
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04.01.2023 15:27 Відповісти
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04.01.2023 16:14 Відповісти
ну ось-одна морда ліца...
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04.01.2023 16:19 Відповісти
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04.01.2023 16:23 Відповісти
только какое-то подозрение в недекларировании или еще что...- фсё! некому вручать...уже где-то уныкалась... только в розыск подавать...и искать годами...
ну прямо мистика какая-то...
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04.01.2023 15:27 Відповісти
А потім виявляється, що "хтось недопрацював, не там кому чи крапку поставив", і вони повертаються на свої посади, отримують компенсації і зарплати/пенсії.
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04.01.2023 15:52 Відповісти
мало того, ще вибачаться і за вимушений простій (коли вони ховалися))) ще й відшкодують.
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04.01.2023 15:58 Відповісти
а сЦудьи - КТО???? ©
.... отака то фуйня, малята©
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04.01.2023 15:34 Відповісти
там масла дофуя!
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04.01.2023 15:35 Відповісти
Прийшовши до влади в 2019 році великі реформатори прспрощували все бо ненавість особня до Порошенка перевищила по шкалі 100 балів....вони кричали що не треба тепер наголошувати хто чим володіє...
А тепер і знову добрий день
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04.01.2023 15:36 Відповісти
Если нарыть все движимое/недвижимое этой судьи, включая все что оформлено на родственников), посчитать образ ее жизни (отдыхи на островах, рестораны и т.п.) то "не декларирование 7,8 млн. грн" - покажется детской шалостью. Выяснится, она имеет/тратила в десятки раз больше, чем могла себе позволить (по официальным доходам). И что? И Н И Ч Е Г О! "Нет у вас методов против Кости Сапрыкина!"(с)
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04.01.2023 15:39 Відповісти
найгірше - те, шо ТАМ ВСІ - такі!!
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04.01.2023 15:44 Відповісти
Они (судьи и прокуроры) начали потихоньку тишком-нишком протягивать законы о своих отдельных специальных ништяках и ******** недоторканости ещё с времён Кучмы и закончили это делать аж при Порохе. Теперь они во все оружии и попробуй кого то тронь. А так быть не должно. У нас ведь общество свободы и демократии? Ну так за чем же? (С.П.Голохвастый)
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04.01.2023 16:01 Відповісти
Не просто "там", а и во всех государственных институциях!
Именно поэтому все эти "аттестации", "люстрации" - это как гангрену лечить анальгином.
В Украине ВСЕ государственные структуры давно сгнили от коррупции. И именно это является главной проблемой Украины!
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04.01.2023 16:01 Відповісти
До х*я масла!©
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04.01.2023 15:46 Відповісти
ті що в мантіях- самі головні вороги!!!
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04.01.2023 15:50 Відповісти
Хворіє мабуть десь у "Феофанії".
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04.01.2023 15:50 Відповісти
Відразу пригадав п'єсу Леся Пподерев´янського «До яух масла». Як що не знайдете цю мадам солідол, беріть за жопу тих хто давав цій хитро ви..аній пані рекомендації та путьовку на посаду в цій суд. В Україні з часів Кучми судді це окремий прошарок неукраїнського суспільства, самостійно-особистий,дуже корупційний, недоторканий й з ********* амбіціями, а так бути не повинно. Треба міняти законодавство і положення про суддівство, інакше вони зовсім зажруться. Якщо хтось думає шо це брідота, нагадаю портрет Пшонки у мантії Понтія Пілата. Й відразу стає не смішно… якщо їх не зупинити то будуть у нас нові пани-бояри. Слава Україні!
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04.01.2023 15:55 Відповісти
Десь читав що у Хорватії звільнили ВСІХ суддів і 10 років там судили командировані з Європи. Поки навчалося судочинству нове покоління хорватів.
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04.01.2023 16:06 Відповісти
Вот видимо и у нас так придётся делать. Иначе это государство в государстве съест Украину…..
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04.01.2023 16:17 Відповісти
Да это отдельный узкокелейный клан, круговая порука, семейственность, наследственность и всеобщая недоторканость… надо менять их законы и приземлить этих князей
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04.01.2023 16:04 Відповісти
За 30-ть лет встречал 2-3 порядочных судей
но это исключение
остальное масло-масленное
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04.01.2023 16:03 Відповісти
Не там смотрели - я встречал много порядочных.
И вообще, в коррупционных связях участвуют 2 стороны : те, кто берёт, и те, кто даёт . . . Так что обществу стоит помнить поговорку, что "нечего на зеркало пенять, коли рожа крива". Это не снимает ответственности с коррупционера, разумеется, но если бы никто не предлагал "для решения вопроса", то уровень коррупции был бы в разы меньшим - коррупционеры гораздо реже внаглую сами требуют, чем соглашаются с предложением.
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04.01.2023 16:17 Відповісти
К сожалению это наша национальная черта, мы хотим, чтобы не было коррупции, но чтобы кум всё порешал если вдруг чего )))))
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04.01.2023 17:05 Відповісти
не кизди ФУЙНЮ і ти!!!! всюди і всі хотіли би брати гроші за "нішо", а в ЄС майже нема корупціі, бо всі хто беруть, рано чи пізно сядуть - 1000%, і цього сцуть, і сидіти/брати - бояться, от і вся "чєрта", ментальність і філософія..... НЕВІДВОРОТНІСТЬ ПОКАРАННЯ!!
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04.01.2023 17:27 Відповісти
Ты уверен, что правильно понял написанное мной?
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04.01.2023 22:36 Відповісти
не кизди фуйню!!!! давно вже зроблені схеми і "розцінки" встановлені!!
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04.01.2023 17:21 Відповісти
А ты пробовал не давать? Один разок, может быть, прокатит, а потом ставят тавро и всё. Ты сутяжник.
Или сообщить о вымогательстве? После третьего-пятого раза тебе уголовное дело обеспечено.
А ты попробуй и узнаешь, как работает СИСТЕМА вымогательства.
Как оно быть "белой вороной".
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04.01.2023 18:22 Відповісти
Никогда не давал и никогда не было из-за этого особых проблем. Никто сутяжником не называл . . . 98%+ процентов дел выигрывал.
Просто не надо лезть в заведомо проигрышные дела - надо идти только в заведомо победные сценарии. Только и всего. И тогда коррупция тебя встречать на пути не будет.
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04.01.2023 21:34 Відповісти
Ты на какой планете живешь?
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05.01.2023 12:14 Відповісти
На Марсе, блин . . .
Большая часть дел проигрывается не потому, что судья плохой, а потому, что плохой адвокат. Который для оправдания своих провалов говорит, что плохой (коррупционный) судья.

Соцопросы по поводу восприятия уровня коррупции в судах разительно (на порядок) отличаются в зависимости от того, кого опрашивают - вообще аудиторию, которая черпает инфу из СМИ, или аудиторию, которая имеет личный опыт походов в суды. Последняя оценивает работу суда в разы лучше. Просто СМИ на отдельных примерах истерию раскручивают - им нужны сенсации, никому не интересно смотреть / читать, что "в суде всё хорошо, все работают нормально". Зрителям / читателям нужен скандал, жареные факты. Плюс СМИ часто на заказ мочат суды, потому что у собственника СМИ какая-то проблема по какому-то делу и начинается . . .

Я не говорю, что судебная система на 100% белая и пушистая. Нет, конечно. Но так само верно, что она НЕ есть на 100% чёрная и продажная. Не всё так плохо. Если выбирать, где можно найти справедливость - в правоохранительных органах (полиция, БЭБ, ГБР, НАБУ, СБУ) / прокуратуре / суде, то больше всего шансов в суде. А в правоохранительных органах мало что можно добиться. По крайней мере лично у меня такой опыт.
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06.01.2023 14:56 Відповісти
"Последняя оценивает работу суда в разы лучше"., гришь
с 2005 года - 440 судебных заседаний по МОИМ вопросам
и до 2005 года штук 200
Симферополь, Днепропетровск, Луганск, Киев, Вильнюс, это крупные города
и все по МОИМ вопросам
Десятки выигранных решений, единицы проиграно, ЕДИНИЦЫ!!!
2-3 исполнено
Сегодня просматривал арбитражное дело
смотрю Бодя Львов еще в ВХСУ
И таких барсуковых и прочей судебной нечисти десятки
о прокурорах и ментах вообще не говорю
луганские на 70% коллаборанты, остальные приживалки
твари просто редкие, но сидят в ВСП и ВАСУ и прочих судах - луганские с киевскими продолжают строить ОРДЛО в Украине
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07.01.2023 02:53 Відповісти
Уважаемый, это Вы на какой планете живёте ???

ВХСУ и ВАСУ не существуют уже с 15 декабря 2017 года . . .
Львова уволили в 2022 году за наличие российского паспорта (правда, вангую, что будет судиться о восстановлении на работе). Причём уволили и с должности заместителя главы Верховного Суда, и с должности главы Кассационного хозяйственного суда (вместо него избрали Ларису Рогач).

А что касается десятки выигранных дел и единицы проигранных - так Вы же мои слова и подтверждаете, что в суде найти справедливость можно.
То, что решения не выполняются - это уже вопрос не к суду, а к Государственной исполнительной службе Министерства юстиции. Про качество их работы я позитивно в посте не высказывался, если Вы заметили.
Про "о прокурорах и ментах вообще не говорю" - так и я сказал то же самое . . . В чём отличие у нас ?

Так что мы вроде как почти одинаково смотрим на вопрос, просто Вы смотрите на страну в целом, а я отдельно даю оценку каждому органу и она таки разная. Потому что не надо по лермонтовскому принципу "смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой . . .". Каждому должно воздастся за содеянное, а не всех одной меркой мерять.
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07.01.2023 16:18 Відповісти
Львов ещё раньше карьеру начал, чем в 2004 . . . Но мы же говорим о том, когда он её закончил . . .
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09.01.2023 19:05 Відповісти
Хочется говорить о частностях? О Львове, о пуговицах, о ворованных курицах...
Я говорю о СИСТЕМЕ.
У меня есть заявленьеце к ОГПУ и ГФС. ОТ 2013 года. КЛАРА!!! 2013!!! ФЕВРАЛЯ, КЛАРА!!!
так его рассматривают в пятом суде (не считая апелляций в двух апелляционных судах) 6 или 7-й судья.
По моей вине ни одно заседание не переносилось, ни один судья не отводился...
Судьи не принимали в двух судах заявление. Судья в другом заседании, судья в командировке, просто закрыли, судью уволили прокуроры, т.к. судья коллаборант и начал рассматривать заявление. судье пришили ту же статью, что и Штепе, ну и т.д....
Не подошли даже к подготовительной стадии.
Это СИСТЕМА.
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10.01.2023 02:28 Відповісти
Це в нас як Добрии день -- вкради шоб хтось другии не вкрав .
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04.01.2023 16:16 Відповісти
Коли вже оголосять в розшук Беню Коломойського за несплату податків,
для початку та передадуть його тіло США , проти якого там відкрито декілька
кримінальних справ ? 😠

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04.01.2023 16:21 Відповісти
курва на болотах
мацковии
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04.01.2023 16:27 Відповісти
І куди вона поділась?
Пішла по хліб і не повернулась?!
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04.01.2023 18:48 Відповісти
 
 