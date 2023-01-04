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ЄС зробив все можливе для зупинення війни Росії проти України, але Путін просто хоче знищити сусідню державу, - Бербок
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Європейський союз зробив все можливе, щоби зупинити війну в Україні, але у президента Росії Володимира Путіна немає нічого іншого на думці, окрім як знищити сусідню країну.
Таку думку висловила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
За її словами, позиція Путіна є причиною того, чому "важливо продовжувати постачання зброї, щоб Україна могла захистити себе і захистити життя людей".
Крім того, міністерка наголосила, що ЄС більше не може дозволити собі блокування рішень окремими країнами-членами. "Ми повинні бути здатні діяти ефективно та швидко", - цитує слова Бербок на конференції агентство Reuters.
Топ коментарі
+16 Ben23
показати весь коментар04.01.2023 15:36
+16 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар04.01.2023 15:45
+7 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар04.01.2023 15:38
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Будь ласка, зачекайте...
Як було до 2014 року.
На окупованих землях повним ходом йде одночасно і голодомор, і виселення українців з заселенням в їхні домівки ісконна узкіх бидлобурят, і фільтрація, і тортури. Весь комплекс скрєпних розваг. Сто років назад це все вже було.
І сто років,і триста!
Хто забув :" Ті,хто не схотів воювати за УНР у 1918,з'їли своїх дітей у 1932!".
На прикладі нині діючої урядової німецької коаліції зрозумійте хоч частину проблем, які виникали в коаліції БПП+НФ (а ще раніше вкупі з ляжком, юдькою і самодроччю) в 2014/2019рр. в Україні.
Можете для цікавості зайти в ру-ан.инфо,підрозділ Достижения России.
Полистати і побачите масштаб кацапської індустріалізації за останні років 5 (і дуже багато заводів германських)
Германия поставит Украине пять тысяч военных касок - 26.01.2022
Путін програв ще до війни.
Неужели Китаю шаровая земля не нужна.
Ось така ви міністерка закордонних справ! "
Быдло Мавзолейное штурмует Авдеевку и Пески девятый год...
Вояки блин👹👺🦍🦍 вставшие с КАЛен... сидящие по уши в дерьме
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04.01.2023 16:20
Джохар Дудаев об украинцах, читает житель Ичкерии...💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Донецкий журналист и блогер Денис Казанский о потерях крыс путлера в Макеевке...💀💀💀потерь почти нет,все идёт по плану...🤣🤣 Слава ЗСУ та генералу Залужному ✊💪👍🔱❤️🖤🔱