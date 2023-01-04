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ЄС зробив все можливе для зупинення війни Росії проти України, але Путін просто хоче знищити сусідню державу, - Бербок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путин,хуйло,путін

Європейський союз зробив все можливе, щоби зупинити війну в Україні, але у президента Росії Володимира Путіна немає нічого іншого на думці, окрім як знищити сусідню країну.

Таку думку висловила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За її словами, позиція Путіна є причиною того, чому "важливо продовжувати постачання зброї, щоб Україна могла захистити себе і захистити життя людей".

Крім того, міністерка наголосила, що ЄС більше не може дозволити собі блокування рішень окремими країнами-членами. "Ми повинні бути здатні діяти ефективно та швидко", - цитує слова Бербок на конференції агентство Reuters.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окремі країни ЄС не повинні блокувати рішення блоку, - глава МЗС Німеччини Бербок

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+16
Наконец-то кто-то озвучил его настоящую цель.
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04.01.2023 15:36
+16
Знищити, знищити.
На окупованих землях повним ходом йде одночасно і голодомор, і виселення українців з заселенням в їхні домівки ісконна узкіх бидлобурят, і фільтрація, і тортури. Весь комплекс скрєпних розваг. Сто років назад це все вже було.
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04.01.2023 15:45
+7
Нарешті на дев'ятому році війни шось починає доходити і то далеко не до всіх світових лідерів та політиків...Нажаль...
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04.01.2023 15:38
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Наконец-то кто-то озвучил его настоящую цель.
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04.01.2023 15:36 Відповісти
Не знищити,а повернути колоніальний статус/ввести зовнишне,кремлівське керуваня.
Як було до 2014 року.
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04.01.2023 15:37 Відповісти
Знищити, знищити.
На окупованих землях повним ходом йде одночасно і голодомор, і виселення українців з заселенням в їхні домівки ісконна узкіх бидлобурят, і фільтрація, і тортури. Весь комплекс скрєпних розваг. Сто років назад це все вже було.
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04.01.2023 15:45 Відповісти
Це засоби! Особливо заміщеня частини населеня. Призначеня скрепних керувальниками.
І сто років,і триста!
Хто забув :" Ті,хто не схотів воювати за УНР у 1918,з'їли своїх дітей у 1932!".
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04.01.2023 19:53 Відповісти
леопарди не дають, а вже все можливе зробили. Вони мають на увазі, певно, північний потік 2.
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04.01.2023 15:37 Відповісти
Про те, що зробив Європейський союз, зможе гарно розповісти одна відома пенсіонерка з Германії...
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04.01.2023 15:46 Відповісти
на жаль, на жаль, у Аналени нема повноважень надати Леопарди. Це повноваження інших посадовців та лідерів коаліційних політичних сил Німеччини. А партія зелених, лідером якої є Аналєна - має найменший вплив (і членів) в тій коаліції.
На прикладі нині діючої урядової німецької коаліції зрозумійте хоч частину проблем, які виникали в коаліції БПП+НФ (а ще раніше вкупі з ляжком, юдькою і самодроччю) в 2014/2019рр. в Україні.
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04.01.2023 15:54 Відповісти
людочка,,не дают"а сама заработать не пробовала??для понимания за прошлый год получили в украине помощи на 8,8 миллиарда(американских гривен)так германских там 2,24 млрд крошечные латвия и эстония занимают первое и второе место соответственно по помощи на душу населения.но тебе это явно не интересно,тебе проще писать ,,не дали" ,.мало дали" если и дали то не то дали! (в отличие от тебя люди конкретно работают,зарабатывают и помогают без всяких рефлексий на подобие,,певно" и ,,мають на увазі" )
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04.01.2023 15:59 Відповісти
Нарешті на дев'ятому році війни шось починає доходити і то далеко не до всіх світових лідерів та політиків...Нажаль...
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04.01.2023 15:38 Відповісти
То навіщо Шольц веде переговори з путіним? Хоче посадити Україну за стіл переговорів і таким чином надати ще одну спробу росіянам, переозброїтись та вдарити сильніше?
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04.01.2023 15:42 Відповісти
Майже 300 млрд .євро інвестицій Германії в кацапстан.
Можете для цікавості зайти в ру-ан.инфо,підрозділ Достижения России.
Полистати і побачите масштаб кацапської індустріалізації за останні років 5 (і дуже багато заводів германських)
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04.01.2023 17:28 Відповісти
Так це відомо, перемога України в цій війні нікому окрім самої України не потрібна. Всі хочуть отримати яке небудь перемиря навіть за наш рахунок, і далі робити гроші. Тому потрібна наша чітка позиція та власна зброя.
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04.01.2023 17:52 Відповісти
Завтра выступит симонян и скажет : «Мы этого не хотим! Верьте нам!» И найдутся придурки, которые прослезятся и поверят.
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04.01.2023 15:42 Відповісти
Не по чину сквернословишь
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04.01.2023 15:49 Відповісти
Что там вы "сделали"? Анжелка до последнего с ***** лобызалась. А первая помощь из Германии - это каски. Да и те пообещали за месяц до нападения параши на Украину
Германия поставит Украине пять тысяч военных касок - 26.01.2022
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04.01.2023 15:46 Відповісти
Це на п'ять тисяч касок більше ніж купила сама Україна за 2019-22...
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04.01.2023 16:06 Відповісти
Кого обрали, те і маємо. Але це геть інші речі
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04.01.2023 16:09 Відповісти
Як зупинити мерзотну країну? Та перенести бойові дії на її територію.Витрати зменшаться,ефективність збільшиться,і країни Європи так і не розпочнуть третю світову,що їм так мріється...
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04.01.2023 15:47 Відповісти
Навіть, якщо знищити Україну-Русь, це не врятує Московію.
Путін програв ще до війни.
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04.01.2023 15:48 Відповісти
"у тиранов нет шанса" (с) Кастанеда
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04.01.2023 15:50 Відповісти
Откройте второй фронт. Дайте им по Курилах и Дальнему востоку.
Неужели Китаю шаровая земля не нужна.
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04.01.2023 15:48 Відповісти
треба, але Китай хоче тихо, без війни відібрати.
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04.01.2023 15:51 Відповісти
" Чому війна досі не закінчилася?
Ось така ви міністерка закордонних справ! "
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04.01.2023 15:48 Відповісти
Шо ви все закликаєте -- даваите вже заліза .
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04.01.2023 15:55 Відповісти
А Меркель сделала все что бы эта война началась.
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04.01.2023 16:04 Відповісти
Мавзолейные обезьяны воюют с Украиной уже больше 500 лет...,,"уничтожальщики" Дохлой рабZeи, дохлого Сссра,дохлого СНГ, дохлого ОДКБ и варшавського договору и прочих Таможенных Союзов...
Быдло Мавзолейное штурмует Авдеевку и Пески девятый год...
Вояки блин👹👺🦍🦍 вставшие с КАЛен... сидящие по уши в дерьме

..
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04.01.2023 16:07 Відповісти
расстыорить Нацию как каплю моря на рассаленном камне!!!; выжигайте болота мацковии-смерть выродкам кремлевии
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04.01.2023 16:20 Відповісти
расстворить Нацию как каплю моря на рассуаленном камне!!!; выжигайте болота мацковии-смерть выродкам кремлевии

04.01.2023 16:20
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04.01.2023 16:22 Відповісти
Особенно Меркельша. Ещё бы 3 ветки северного потока открыла - тогда б точно закончилась.
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04.01.2023 16:33 Відповісти
https://youtube.com/shorts/fyDJZv59Nv0?feature=share...

Джохар Дудаев об украинцах, читает житель Ичкерии...💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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04.01.2023 16:40 Відповісти
Мы предложили даже сдаться Украине, оставив Донбасс и Крым территориями РФ, но украинцы, негодяи, не хотят сдаваться.
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04.01.2023 16:48 Відповісти
https://youtu.be/pYvk6y78q6I..

Донецкий журналист и блогер Денис Казанский о потерях крыс путлера в Макеевке...💀💀💀потерь почти нет,все идёт по плану...🤣🤣 Слава ЗСУ та генералу Залужному ✊💪👍🔱❤️🖤🔱
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04.01.2023 16:51 Відповісти
,,Зробили все можливе?!!!" А заборону на експорт сірників пробували ?!!
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04.01.2023 17:13 Відповісти
👍👍👍👍👍
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04.01.2023 17:13 Відповісти
"всё возможное"? ага, конечно..
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04.01.2023 20:52 Відповісти
 
 