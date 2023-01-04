Боррель запросив Кулебу взяти участь в першому в 2023 році засіданні Ради міністрів ЄС

Верховний представник Європейського союзу з безпекової та закордонної політики Жозеп Боррель запросив міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу взяти участь в першому в 2023 році засіданні Ради міністрів ЄС, яке відбудеться 23 січня.

Про це глава українського дипломатичного відомства розповів на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Він також повідомив, що на саміті Україна-ЄС 3 лютого будуть обговорювати виконання Україною рекомендацій Європейської комісії, необхідних для переходу до "передвступних" переговорів з ЄС, а також імплементацію так званої української "формули миру".

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