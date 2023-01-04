470 2
Боррель запросив Кулебу взяти участь в першому в 2023 році засіданні Ради міністрів ЄС
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Верховний представник Європейського союзу з безпекової та закордонної політики Жозеп Боррель запросив міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу взяти участь в першому в 2023 році засіданні Ради міністрів ЄС, яке відбудеться 23 січня.
Про це глава українського дипломатичного відомства розповів на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Він також повідомив, що на саміті Україна-ЄС 3 лютого будуть обговорювати виконання Україною рекомендацій Європейської комісії, необхідних для переходу до "передвступних" переговорів з ЄС, а також імплементацію так званої української "формули миру".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ан Мур
показати весь коментар04.01.2023 15:48 Відповісти Мені подобається 5
Александр Иванов 29ff5b68
показати весь коментар04.01.2023 16:35 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...