Більшість українців виступають за дострокове позбавлення повноважень політиків від проросійських партій,- ЧЕСНО
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Українці виступають за дострокове позбавлення повноважень політиків від проросійських партій, заборону балотуватися знову, а також розслідування діяльності кожного.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "ЧЕСНО".
Про це свідчать результати соціологічного опитування, що проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення Руху ЧЕСНО з 13 по 21 грудня 2022 року.
"14% українців виступають за дострокове позбавлення повноважень політиків від проросійських партій, 10,5% - за дострокове позбавлення повноважень та заборону балотуватись знову, 11% - за проведення люстрації та заборону обіймати державні посади, 17% - українців вимагають від правоохоронців розслідувати діяльність кожного окремо і перевірити на факти держзради, а 39% - за все вище перелічене", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
1) За висловлювання підтримки війни РФ проти України.
2) За виправдовування та заперечення окупації українських територій, агресії РФ.
3) За дії які можна класифікувати, як частково державну зраду, втечу з країни під час війни.
Жителі Бучі, Ірпеня, Гостомеля та Макаріва, які пережили в підвалах окупацію і бомбардування міст, розповіли, що адреса мучеников були легко знайдені загарбниками, і патріоти України розстріляні за наявними у прибульців списками російською мовою. Оскільки таблички з номерами будинків та назвами вулиць було заздалегідь знято, то місцеві колаборанти у складі розстрільної групи автоматників вказували прибульцям будинки, в яких мешкають патріоти України. Якщо татаро-монголам на очі траплявся інвалід із протезом ноги, його теж розстрілювали на місці як учасника «АТО».
«Розстрільні» списки активістів, депутатів обласної ради та органів місцевого самоврядування, учасників «АТО», «ООС», та адреси сімей військовослужбовців ЗСУ для окупантів готувала команда Портнова і він цього даже не приховував. Пані Венедиктова (екс-Генпрокурор) при цьому мовчала. Буряти, якути та тунгуси утримували заарештованих чиновників у тюремних камерах, катували електричним струмом і розстрілювали. Доля багатьох громадян не відома досі...
Коли доведеться відповідати перед Трибуналом за здачу ворогам 25% територій України, шлимазл втече в Нєтанію, до батьків.
провокатор звичайний, який грає на руку кцпм і виставляє україенців юдофобами.
ви спалились, єфрєйтор. гуляйте
Так я дам безкоштовну пораду - поки не пізно - самі тікайте разом з ОПЗЖешниками.
Це не привід розганяти половину СН та ОПЗЖ у повному складі.
От, коли ЗЄ потрібно було узурпувати ВР, то можна було її розігнати з порушенням основного закону. А зараз не на часі.
Не може ж вона свого ****** отак за поріг.