Більшість українців виступають за дострокове позбавлення повноважень політиків від проросійських партій,- ЧЕСНО

Українці виступають за дострокове позбавлення повноважень політиків від проросійських партій, заборону балотуватися знову, а також розслідування діяльності кожного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "ЧЕСНО".

Про це свідчать результати соціологічного опитування, що проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення Руху ЧЕСНО з 13 по 21 грудня 2022 року.

"14% українців виступають за дострокове позбавлення повноважень політиків від проросійських партій, 10,5% - за дострокове позбавлення повноважень та заборону балотуватись знову, 11% - за проведення люстрації та заборону обіймати державні посади, 17% - українців вимагають від правоохоронців розслідувати діяльність кожного окремо і перевірити на факти держзради, а 39% - за все вище перелічене", - йдеться в повідомленні.

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