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депутат (1575) опитування (1401) ЧЕСНО (98)

Більшість українців виступають за дострокове позбавлення повноважень політиків від проросійських партій,- ЧЕСНО

Новини Цензор.НЕТ Події

Українці виступають за дострокове позбавлення повноважень політиків від проросійських партій, заборону балотуватися знову, а також розслідування діяльності кожного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "ЧЕСНО".

Про це свідчать результати соціологічного опитування, що проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення Руху ЧЕСНО з 13 по 21 грудня 2022 року.

"14% українців виступають за дострокове позбавлення повноважень політиків від проросійських партій, 10,5% - за дострокове позбавлення повноважень та заборону балотуватись знову, 11% - за проведення люстрації та заборону обіймати державні посади, 17% - українців вимагають від правоохоронців розслідувати діяльність кожного окремо і перевірити на факти держзради, а 39% - за все вище перелічене", - йдеться в повідомленні. 

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Більшість українців виступають за дострокове позбавлення повноважень політиків від проросійських партій,- ЧЕСНО 01

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+21
Більшість громадян України виступають за створення правового механізму позбавлення громадянства України та видачу паспортів "негромадян" (людей без права голосу на виборах, та без права займати державні посади), аналогічно тим, які існують в Прибалтійских країнах.
1) За висловлювання підтримки війни РФ проти України.
2) За виправдовування та заперечення окупації українських територій, агресії РФ.
3) За дії які можна класифікувати, як частково державну зраду, втечу з країни під час війни.
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04.01.2023 15:50
+14
Якщо заборонять про російські партії, тоді хто з "слугами " буде голосувати за "потрібні закони"? при цьому обовязково не забути, ставити пафосні реторичні питання як у конгресі - " А ви запитайте у метерів загиблих, що для них справедливий мир?"
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04.01.2023 15:52
+11
Доки є зеленськи, агрохімії, ермаки, татарови, та їх вірні сраколизи, думка людей нікому не цікава.
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04.01.2023 15:58
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Добре, якби цифри в опитуванні були б правдиві. Щось є сумніви.
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04.01.2023 15:50 Відповісти
Більшість громадян України виступають за створення правового механізму позбавлення громадянства України та видачу паспортів "негромадян" (людей без права голосу на виборах, та без права займати державні посади), аналогічно тим, які існують в Прибалтійских країнах.
1) За висловлювання підтримки війни РФ проти України.
2) За виправдовування та заперечення окупації українських територій, агресії РФ.
3) За дії які можна класифікувати, як частково державну зраду, втечу з країни під час війни.
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04.01.2023 15:50 Відповісти
Якщо заборонять про російські партії, тоді хто з "слугами " буде голосувати за "потрібні закони"? при цьому обовязково не забути, ставити пафосні реторичні питання як у конгресі - " А ви запитайте у метерів загиблих, що для них справедливий мир?"
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04.01.2023 15:52 Відповісти
Я недавно задав аналогічне запитання матері, якої син загинув на сході і її відповідь мене вразила... Вона сказала, що вона народилась в СССР і згодна була б померти в СССР лиш би її син не загинув на цій війні..., що їй на це відповісти... я промовчав...
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04.01.2023 16:03 Відповісти
Син міг би загинути в Афганістані.
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04.01.2023 16:23 Відповісти
Ключове слово "міг" тому я промовчав...
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04.01.2023 16:43 Відповісти
Зеля боїться образити Путлера.
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04.01.2023 15:53 Відповісти
Если утопить - это "дострокове позбавлення повноважень" то да. Потому как простое "позбавлення" - это профанация и издевательство над муму.
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04.01.2023 15:54 Відповісти
Доки є зеленськи, агрохімії, ермаки, татарови, та їх вірні сраколизи, думка людей нікому не цікава.
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04.01.2023 15:58 Відповісти
Хто готував «розстрільні» списки?
Жителі Бучі, Ірпеня, Гостомеля та Макаріва, які пережили в підвалах окупацію і бомбардування міст, розповіли, що адреса мучеников були легко знайдені загарбниками, і патріоти України розстріляні за наявними у прибульців списками російською мовою. Оскільки таблички з номерами будинків та назвами вулиць було заздалегідь знято, то місцеві колаборанти у складі розстрільної групи автоматників вказували прибульцям будинки, в яких мешкають патріоти України. Якщо татаро-монголам на очі траплявся інвалід із протезом ноги, його теж розстрілювали на місці як учасника «АТО».
«Розстрільні» списки активістів, депутатів обласної ради та органів місцевого самоврядування, учасників «АТО», «ООС», та адреси сімей військовослужбовців ЗСУ для окупантів готувала команда Портнова і він цього даже не приховував. Пані Венедиктова (екс-Генпрокурор) при цьому мовчала. Буряти, якути та тунгуси утримували заарештованих чиновників у тюремних камерах, катували електричним струмом і розстрілювали. Доля багатьох громадян не відома досі...
Коли доведеться відповідати перед Трибуналом за здачу ворогам 25% територій України, шлимазл втече в Нєтанію, до батьків.
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04.01.2023 16:00 Відповісти
Портнов взагалі дивний чувак із 100% гарантією безпеки від зелених! Він їм просто пообіцяв компромат на Порошенко для осудження але окрім дурних позовів так нічого і не приніс. Ну і оскільки це все євреї про нього просто тіпа забули.
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04.01.2023 16:19 Відповісти
Татарав тіпа етнічний гускій?))) це такий жарт?))) в Україні владу захопило етнічно-кримінальне угрупування. Кожний до свого по своє. Цього н помічає або зацікавлений або дурень ти хто?
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04.01.2023 16:26 Відповісти
як і очікувалось, звичайне бруднороте перейшло на особистості)
провокатор звичайний, який грає на руку кцпм і виставляє україенців юдофобами.
ви спалились, єфрєйтор. гуляйте
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04.01.2023 16:30 Відповісти
Ой, вей! Вас дійсно звати Акаб Акабіч? Чому це я провокатор? Це мої ім'я, призвище і країна проживання. Чому ховаєтесь ви я не знаю і не хлчу знати. Поясніть, в чому моя «чорноротість»? Ці політики стидаються свого позодження? На скільки я знаю зовсім ні. І де моє виставляння українців юдофобами?! Ці люди займають найвищі посади української держави! Із ще звинувачують в корупції але це н маю жодного зв'язку із їхнім єврейським походженням!
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04.01.2023 16:55 Відповісти
Майже 70 народних депутатів відмовились підписувати звернення до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука про позбавлення повноважень депутатів, які були обрані від заборонених проросійських партій. Серед них й Микола Тищенко, Давид Арахамія, Данило Гетьманцев та Олександр Трухін.
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04.01.2023 16:01 Відповісти
Я завжди знав що - п'ятої колони в стінах ВР , набагато більше ніж кількість партії ригів в Раді ( опзж ).
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04.01.2023 16:12 Відповісти
А тех перекрашенных это тоже касается? Или они не считаются, вовремя смылись, но нагадить успели.
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04.01.2023 16:02 Відповісти
агрохімію можна не рахувати українцем - після перемоги треба з*ясувати звідки у абізяни взялось наше громадянство...
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04.01.2023 16:05 Відповісти
И орден "За Заслуги".
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04.01.2023 16:17 Відповісти
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04.01.2023 16:05 Відповісти
Більшість громадян за кримінальну відповідальність політиків від проросійських партій.
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04.01.2023 16:06 Відповісти
Коли вже слуг урода позбавлятимуть мандатів? Чи вони там всілись навічно, як вони думають.
Так я дам безкоштовну пораду - поки не пізно - самі тікайте разом з ОПЗЖешниками.
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04.01.2023 16:11 Відповісти
Скоротить депутатів до 50
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04.01.2023 16:13 Відповісти
лишаться опзж та агрохімія з тищенком
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04.01.2023 16:16 Відповісти
Арахамія проти і пипець! Буде як скаже чуркобєс з Росії.
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04.01.2023 16:14 Відповісти
суддів, призначених януковочем також нах...
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04.01.2023 16:16 Відповісти
Ну і шо?
Це не привід розганяти половину СН та ОПЗЖ у повному складі.

От, коли ЗЄ потрібно було узурпувати ВР, то можна було її розігнати з порушенням основного закону. А зараз не на часі.
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04.01.2023 16:17 Відповісти
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04.01.2023 16:17 Відповісти
Так ЮВТ ж з Шуфричем організмами дружила.
Не може ж вона свого ****** отак за поріг.
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04.01.2023 16:22 Відповісти
Більщість Українців за їх розтріл як Чаушеску
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04.01.2023 16:26 Відповісти
Українці виступають за дострокове позбавлення повноважень політиків від проросійських партій, і в тому числі 100 з лихою де3,14здатів ВЗРади різних партій України,котрі проголосували проти того, щоб де3,14здатів "вйопж" позбавили мандатів.
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04.01.2023 16:27 Відповісти
а кремлівська бльдь агрохламідія і стара курва йуля чомусь не хочуть. їм хйло забороняє хотіти.
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04.01.2023 16:42 Відповісти
І зелених чмошників теж до проросійських приєднають. ? Було б добре.
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04.01.2023 17:01 Відповісти
Більшість за їх привселюдне повішення.
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04.01.2023 18:06 Відповісти
 
 