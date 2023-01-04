СБУ розслідує поїздку телеведучої з каналів Медведчука Панченко до Донецька й Маріуполя, - Юрчишин. ДОКУМЕНТ

Служба безпеки України проводить досудове розслідування у провадженні щодо поїздки ведучої телеканалів NewsOne, "112 Україна" та ZIK Діани Панченко до окупованих Донецька та Макіївки для зйомок "пропагандистського репортажу".

Про це повідомив депутат "Голосу" Ярослав Юрчишин, за заявою якого відкрили провадження, інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що подав у грудні депутатські звернення до СБУ та ГПУ щодо матеріалу Панченко, який порушує нацбезпеку України та виправдовує російську агресію.

"СБУ вже здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо пропагандистки руского міра Діани Панченко", - написав Юрчишин.

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В опублікованому депутатом листі від СБУ йдеться, що провадження порушили за ч. 2 ст. 436-2 - виготовлення матеріалів, у яких міститься виправдовування агресії РФ.

Покарання за цією статтею - обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.