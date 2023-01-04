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Донецьк (865) Маріуполь (2816) пропаганда (2562) СБУ (10003) Юрчишин (120) Панченко (9)

СБУ розслідує поїздку телеведучої з каналів Медведчука Панченко до Донецька й Маріуполя, - Юрчишин. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Події

панченко,діана

Служба безпеки України проводить досудове розслідування у провадженні щодо поїздки ведучої телеканалів NewsOne, "112 Україна" та ZIK Діани Панченко до окупованих Донецька та Макіївки для зйомок "пропагандистського репортажу".

Про це повідомив депутат "Голосу" Ярослав Юрчишин, за заявою якого відкрили провадження, інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що подав у грудні депутатські звернення до СБУ та ГПУ щодо матеріалу Панченко, який порушує нацбезпеку України та виправдовує російську агресію.

"СБУ вже здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо пропагандистки руского міра Діани Панченко", - написав Юрчишин.

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В опублікованому депутатом листі від СБУ йдеться, що провадження порушили за ч. 2 ст. 436-2 - виготовлення матеріалів, у яких міститься виправдовування агресії РФ.

Покарання за цією статтею - обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

СБУ розслідує поїздку телеведучої з каналів Медведчука Панченко до Донецька й Маріуполя, - Юрчишин 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
Посадіть нарешті цю агентурну журнашлюху
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04.01.2023 16:20
+20
Шлюшки с Медведчуковых каналов все пристроились на марафоне и активно вылизывают новому хозяину...
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04.01.2023 16:27
+18
КиївМіськБудда



Якщо подивитися Єдиний марафон, можна подумати, що Путін переміг.
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04.01.2023 16:30
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Посадіть нарешті цю агентурну журнашлюху
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04.01.2023 16:20 Відповісти
...в студію єдіного марахвона!
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04.01.2023 16:20 Відповісти
Шлюшки с Медведчуковых каналов все пристроились на марафоне и активно вылизывают новому хозяину...
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04.01.2023 16:27 Відповісти
КиївМіськБудда



Якщо подивитися Єдиний марафон, можна подумати, що Путін переміг.
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04.01.2023 16:30 Відповісти
Вид - журнашлюхи обычные.
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04.01.2023 16:42 Відповісти
хто дивиться те лайно? домогосподарки й закодовані пенсіонери.
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04.01.2023 18:12 Відповісти
Саме вони, але ця категорія 100% піде на вибори і проголосує за телевізор...
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05.01.2023 08:11 Відповісти
Іі вже мабуть -- іщи -- свищи .
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04.01.2023 16:20 Відповісти
її вже хз відколи немає в Україні. з літа, здається, на кацапщині ошивалася
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04.01.2023 16:22 Відповісти
ППЦ!!!! Як це можливо взагалі?!?! Вона в Україні?!?!
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04.01.2023 16:21 Відповісти
а что эта мразота после этого спокойно себе живет в Украине? серьёзно?
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04.01.2023 16:23 Відповісти
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04.01.2023 16:28 Відповісти
Якщо вони такими темпами будуть розслідувати злочини проти держави під час ВІЙНИ то всі зрадники і шпигуни десять раз встигнуть втекти. І питання чому тільки після звернення депутата відкрили справу? А де ваші протишпигунські заходи на випередження? Щоб не доїхала!
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04.01.2023 16:29 Відповісти
пізно всралися - ця губаста лярва вже півроку смокче комусь в ВГТРК, як колись медведчуку
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04.01.2023 16:31 Відповісти
медведчуку не только она смоктала. Там еще интересные фамилии есть. А если взять не только его каналы), то полный набор выйдет.
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04.01.2023 16:36 Відповісти
И интересный вопрос кто Медведчуку позволил скупить столько телеканалов-точно Зеля.
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04.01.2023 17:10 Відповісти
чому ця хвойда досі не за гратами???
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04.01.2023 16:35 Відповісти
не на часі....
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04.01.2023 16:47 Відповісти
Там у тому "репортажі" суцільна українофобія та класичне "нє всьо так адназначна".
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04.01.2023 16:50 Відповісти
у нас много снайперов . надо только дать добро на ликвидацию всей этой ********** нечисти
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04.01.2023 17:17 Відповісти
вот эту лахудру проверьте
Надежда Сасс: «В Беларуси мы обрели покой, которого так не хватало в Украине»
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04.01.2023 17:20 Відповісти
На кого працює ця простішлюха? Якого біса ця лакоста поїхала на даунбасію знімати відоси? Говношмара ведмедчук
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04.01.2023 17:42 Відповісти
 
 