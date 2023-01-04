У Криму планують відраховувати студентів з академборгами, які підлягають мобілізації, - Центр національного спротиву
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В окупованому Криму готуються до нової хвилі мобілізації. Так званим "університетам" прийшла "директива", аби вони відраховували студентів з академічними боргами, які підлягають мобілізації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованому півострові триває підготовка до нової хвилі мобілізації. В її межах так званим "університетам" прийшла директива відрахувати всіх студентів 3-5 курсів, які підлягають мобілізації, та мають академічну заборгованість", - йдеться в повідомленні.
У Центрі зауважили, що зазвичай студенти здають борги до початку нової сесії, а керівництво навчальних закладів закриває на це очі.
Проте нині ВНЗ отримали вказівки відраховувати всіх за найменшої підстави, адже навчання в університеті дає відстрочку від мобілізації.
Будь ласка, зачекайте...
перекуйьот двоєчників на пятьоричників
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Одразу відповідаю апологетам "а вчити не пробували?" - ходив весь потік з відмінниками і антівідмінниками. Тож мабудь справа була не в "вивчити" .
Дякувати Дідам морозу та бункерному!
Вони ж про це так мріяли довгі 8 років, доки бандерівці дамбілі бамбас