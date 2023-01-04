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У Криму планують відраховувати студентів з академборгами, які підлягають мобілізації, - Центр національного спротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,мобілізація

В окупованому Криму готуються до нової хвилі мобілізації. Так званим "університетам" прийшла "директива", аби вони відраховували студентів з академічними боргами, які підлягають мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованому півострові триває підготовка до нової хвилі мобілізації. В її межах так званим "університетам" прийшла директива відрахувати всіх студентів 3-5 курсів, які підлягають мобілізації, та мають академічну заборгованість", - йдеться в повідомленні.

У Центрі зауважили, що зазвичай студенти здають борги до початку нової сесії, а керівництво навчальних закладів закриває на це очі.

Проте нині ВНЗ отримали вказівки відраховувати всіх за найменшої підстави, адже навчання в університеті дає відстрочку від мобілізації.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+13
Мамусі і татусі тявкали, що не треба їм війн НАТО, то тепер нехай дітей на війну ***** відправляють!
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04.01.2023 16:57
+12
та я бы всех отчислял. Отличников можно сразу назначать командирами отделений.
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04.01.2023 17:09
+10
О, дітки вже почали платити за гріхи своїх батьків-зрадників.
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04.01.2023 17:23
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Мамусі і татусі тявкали, що не треба їм війн НАТО, то тепер нехай дітей на війну ***** відправляють!
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04.01.2023 16:57 Відповісти
та не кажіть, зараз "вихованням" цих двоєчників займеться пригожин з кувалдою -
перекуйьот двоєчників на пятьоричників

.
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04.01.2023 20:54 Відповісти
на 200-х
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05.01.2023 10:36 Відповісти
оце справжній стимул добре вчитись. не здав- спокутуй провину кров*ю.
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04.01.2023 16:58 Відповісти
У нас за правилами відраховують після 3-х невдалих спроб здати іспит чи залік. Щоправда, з початком війни набагато легше оформити індивідуальний графік і здавати десь до початку нового семестра, але не до наступної сесії.
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04.01.2023 17:00 Відповісти
Наскільки я знаю, в нас не мобілізують дуже молодих, тільки добровільно
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04.01.2023 17:07 Відповісти
Студентів стаціонару, здається, не чіпають, хоч і за кордон хлопців теж не відпускають.
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04.01.2023 22:31 Відповісти
Сильно від керівництва факультету залежить. На моєму факультеті КПІ заліки до наступної сесії здавали. Правда, давно це було (1996-2002), може зараз все змінилось
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04.01.2023 17:10 Відповісти
Ще від викладачів. В нас були такі, шо народ до них раз по пʼятнадцять за екзамен ходив. Вони одразу двійку не ставили, можна було до закриття відомості з десяток разів "випробувати свою вдачу".
Одразу відповідаю апологетам "а вчити не пробували?" - ходив весь потік з відмінниками і антівідмінниками. Тож мабудь справа була не в "вивчити" .
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04.01.2023 18:27 Відповісти
А деканат дозволяв стільки часу тримати незакриту відомість?
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04.01.2023 22:33 Відповісти
На нашому факультеті (теж КПІ) - максимум до початку нового семестру, навіть за індивідуальним графіком.
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04.01.2023 22:35 Відповісти
та я бы всех отчислял. Отличников можно сразу назначать командирами отделений.
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04.01.2023 17:09 Відповісти
И это норма! (с)
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04.01.2023 17:12 Відповісти
Типу, академборги змиваються кров'ю?
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04.01.2023 17:14 Відповісти
О, дітки вже почали платити за гріхи своїх батьків-зрадників.
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04.01.2023 17:23 Відповісти
та *****!!!
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04.01.2023 17:28 Відповісти
Это же не камни с неба, а всего лишь мобилизация.
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04.01.2023 17:29 Відповісти
Ага, кинулись, волосы назад. Кто ж бабло нести будет за хвосты? Конфликт интересов.
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04.01.2023 17:41 Відповісти
Ну не розумію цієї статті. Якщо людина не вчиться то її потрібно відрахувати з вишу. Тут немає жодного криміналу. От виходячи з цієї статті в Україні тупарів з вишів не виганяють. От і маємо кандидатів наук зраку Кива.
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04.01.2023 17:42 Відповісти
Ківа - не досить вдалий приклад. Не думаю, шо він хоч раз зʼявився на заняттях взагалі.
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04.01.2023 18:23 Відповісти
А хто казав, що ці з'являлись. Можливо вони такі ж "студенти" як Кива. В мою голову ніяк не влазить, як при "патріотах" Пороху та Авакову, Аваков зумів протягнути таке лайно керувати Київською поліцією. Аваков ж ніби за Україну (правда забув чи він від Яценюка чи Пороха . Але це не має значення. Вони обидва Майданівські ніби)
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04.01.2023 20:37 Відповісти
Давайте завітайте в Сумський пед (пробачте) університет.... сама назва зразу вибиває з колії, намагався якось чеху пояснити - що це таке.... він так і не зрозумів. А, так ось.... фізруки очолювали, мочалки тупорилі (звідки - ясно).... зараз на кожній кафедрі один-два фахівця - решта канд пед. (що це таке?) наук..... так що ківи на рівному місці не ростуть, ім'я їм - легіон
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04.01.2023 21:30 Відповісти
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04.01.2023 17:46 Відповісти
эти недограждане двух стран не заслуживают внимания
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04.01.2023 17:47 Відповісти
Якась ні*уя не гостинна "радная гавань" )))
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04.01.2023 18:57 Відповісти
Справедливая кара. Камни с неба.
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04.01.2023 20:02 Відповісти
Ну нарешті!
Дякувати Дідам морозу та бункерному!
Вони ж про це так мріяли довгі 8 років, доки бандерівці дамбілі бамбас
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04.01.2023 20:23 Відповісти
Хороший подарок студентам. Зимняя сессия пойдет под усиленной подготовкой. Только вот как сказать им, все равно же пойдете как мясо, а за спиной у вас будут сотни фсбшников и кадыровцев как заградотряд. Выбирайте: либо вы вместо сессии вооружайтесь (в том числе путем снятия автомата и пистолета с мертвого тела мусорка, которого вы топором или ножом убили, можно и отправить в принципе, если быстрый яд, а затем забрали его оружие себе), либо подохните под кассетными снарядами и вольфрамовыми шариками в окопе.
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04.01.2023 21:22 Відповісти
Представляю, как вырастут тарифы на зачёты и экзамены..... ха-ха-хаааа, преподы будут в большом шоколаде.
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04.01.2023 21:25 Відповісти
а морячок де? де морячок? танці будуть? сподіваюсь його внучок студент-двоєшнік....
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05.01.2023 10:43 Відповісти
 
 