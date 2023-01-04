У Криму планують відраховувати студентів з академборгами, які підлягають мобілізації, - Центр національного спротиву

В окупованому Криму готуються до нової хвилі мобілізації. Так званим "університетам" прийшла "директива", аби вони відраховували студентів з академічними боргами, які підлягають мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованому півострові триває підготовка до нової хвилі мобілізації. В її межах так званим "університетам" прийшла директива відрахувати всіх студентів 3-5 курсів, які підлягають мобілізації, та мають академічну заборгованість", - йдеться в повідомленні.

У Центрі зауважили, що зазвичай студенти здають борги до початку нової сесії, а керівництво навчальних закладів закриває на це очі.

Проте нині ВНЗ отримали вказівки відраховувати всіх за найменшої підстави, адже навчання в університеті дає відстрочку від мобілізації.

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